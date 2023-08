Kalina: 5 nejkrásnějších druhů s obřími květy. Nádherné a téměř bezúdržbové

Zahrada by nebyla úplná bez okrasného keře, který jí dodá strukturu a dynamiku. Chceme-li navíc takový, který vyžaduje celkem minimální péči, je dobré vybrat druh, jenž je v naší přírodě odnepaměti. Například kalina je vždy vynikající volbou.

Kalina je v našich končinách zkrátka doma, o čemž svědčí i mnohé lidové písně, ktreré zmiňují právě tento keř. V přírodě najdeme přirozeně dva druhy, a to kalinu obecnou a tušalaj. V zahradách se ale zabydlelo mnohem více druhů, lišících se nejen dobou kvetení a barvou květů, ale také výškou, které jsou schopny dorůst. Většinou se jedná o keře (někdy stálozelené, jindy opadavé), ale najdeme i kaliny stromové. Stačí si vybrat.

Krásu kalin můžete obdivovat i v následujícím videu:

Nenáročná a krásná

Kalina je okrasou zahrad především díky nádherným a často obrovským květům, které mohou být jak ploché, tak ale i vypouklé, nebo dokonce kulovité. K bohatému kvetení jim přitom stačí poměrně málo – dobré prostředí a minimální péče. Stejně jako všechny rostliny, potřebují i kaliny výživu, kterou by jim měla dodat spíše kyselá a dobře propustná půda. Pokud ale zvolíme opadavý druh, nemusíme pro něj ani vyhledávat kyselejší stanoviště. Postačí dostatek sluníčka a běžná půda.

Jak o kaliny pečovat?

Stejně jako jsou kaliny nenáročné na podmínky, v nichž porostou, nezatíží svého pěstitele ani velkými nároky na péči. Pravidelnou zálivku budou vyžadovat jen v prvních dvou, při výrazně suchém počasí maximálně třech letech po vysazení, a později se o sebe postarají samy. Ostatně právě o tom se zpívá i v jedné ze zmiňovaných lidových písní: “Proč, kalino, v strouze stojíš? zdali ty se sucha bojíš? Kdybych já se sucha bála, ještě bych já hloubej stála.”

Ani o pravidelný řez keřů se starat nemusíme, ale když si uděláme chvíli času a pustíme mezi větve více světla, bude nám odměnou záplava květů.

Které druhy udělají velkou parádu?

Kalina obecná

Pokud se chceme dočkat velkých zajímavých květů opravdu bez práce, pak je dobré zvolit domácí druh, tedy kalinu obecnou. I tak již prošla šlechtěním, ale stále jde o velmi nenáročnou ozdobu zahrady. Jen si uvědomme, že jde o keř, který může dorůstat až do čtyřmetrové výšky. Z květů se můžeme těšit od května do poloviny prázdnin a na podzim keře ozdobí červené plody (kromě kultivaru Roseum, který plodit nebude). Ale pozor – plody, stejně jako u jiných druhů kalin, obsahují jedovaté látky.



Je libo Popcorn?

Velkou ozdobou v zahradě bude také druh kaliny, nazvaný Popcorn. Jde o kultivar, který rád tvoří prakticky kulovitý keř o maximálním průměru kolem 2,5 metru. Stejně jako celá rostlina, budou i květy ve tvaru bílých koulí a objeví se ještě dříve, než u kaliny obecné. Výhodou je, že jde o opadavý keř, jehož listy se na podzim zbarví do červených a fialových tónů.

Kalina nabízí nepřeberné množství kultivarů Zdroj: Pixabay



Pořiďte si letní sněhovou vločku

Ani kultivar Summer Snowflake nikoho nezklame a srdce každého zahrádkáře si rychle získá jak množstvím svých drobnějších květů, tak i faktem, že mohou nakvétat opakovaně i v průběhu léta. Stejně jako Popcorn i sněhová vločka na podzim mění barvu a zahradu ozdobí znovu a docela jinak než v letních měsících.



Eskimo nabídne nevšední krásu

Přejete si kalinu s opravdu velkými, kompaktními sněhově bílými kulovitými květy? Pak bude tou nejlepší volbou kultivar Eskimo. V tomto případě půjde o keř stálozelený, poměrně pomalu rostoucí a tvarově kompaktní. Hodí se tedy i do menších zahrad, protože můžeme počítat s maximální výškou kolem jednoho metru. Zato květů se na něm objeví tolik, až nám budou oči přecházet. Její název Eskimo evokuje myšlenky na chlad – a tak to také je. Jde o keř, který lze pěstovat i v místech, kde v zimě očekáváme větší mrazy. Tahle kalina se vyrovná i s třicítkou pod nulou.



Něco domácího?

Kdo by chtěl zůstat patriotem a přitom si do zahrady přinést modernější kultivar, než ty tradiční historicky místní, může zvolit kalinu pražskou, vyšlechtěnou u nás. Stálozelený keř s lesklými listy a téměř plochými květy doroste do 2,5 metru. V tomto případě je vhodné občas použít zahradnické nůžky, rostlině to jen prospěje. Na květy se můžeme dívat od konce jara. Stejně jako ostatní kaliny, je i ta pražská nenáročná na podmínky, v nichž bude žít.

Vybrali jste si? Pokud ne, je tady ještě dalších přibližně dvě stě možností…

Jak se pozná les, kde zaručeně rostou houby? „Stoprocentní jistotu nemáte nikdy,“ říká v novém podcastu iReceptář do ucha Markéta Vlčková. Pusťte si ho ZDE:

Zdroje: gardeningknowhow, gardenerspath, gardenersworld