Nejkrásnější keře, které kvetou celé léto. Znáte trojpuk, ruj nebo vajgélii?

Máte pocit, že po odkvětu jarních květů okrasných keřů je na vaší zahradě smutno? V tom případě si vysaďte keře, které rozkvétají v létě. Trojpuk, ruj a vajgélie je trojice keřů, která vás svojí krásou a nenáročnými požadavky na pěstování nezklame. Vaše zahrada s nimi bude kvést po celé léto.

Výběr keřů

Keře na svoji zahradu vybírejte nejen podle jejich účelu, který mají splňovat - zda z nich vysázíte živý plot, chcete zakrýt nevzhledný kout, nebo jako solitér, který na první pohled upoutá pozornost. Neméně důležitou informací při výběru je doba jejich kvetení. Kombinací několika druhů keřů s různou dobou květenství bude vaše zahrada od jara do konce léta krásně rozkvetlá. Pokud takové keře hledáte do výsadby, určitě si vyberte z těchto tří.

Trojpuk (Deutzia)

Název si trojpuk vysloužil díky trojchlopňové tobolce, která tvoří plod. Původem pochází z Japonska a Číny. Patří do čeledi hortenziovité, hodí se do volné výsadby, ale i do větších nádob. Má opadavé listy, je nenáročný, mrazuvzdorný a daří se mu v běžné polopropustné zemině. V suchém období je nutné trojpuk zásobit vláhou bez přemokření. K jarnímu hnojení stačí vícesložkové hnojivo.

Letním květenstvím se představí v plné kráse především na slunném stanovišti, snese i mírný polostín. Odkvetlé květy je nutné odstřihnout. Snese i hluboký řez, kdy odstraníte staré a poškozené větve. Má mnoho kultivarů od nízkých až po dvou metrové exempláře, které kvetou v něžné bílé barvě a v růžových odstínech.

Trojpuk již z dálky upoutá pozornost svým bohatým květenstvím. Sesazení k jiným druhům keřů je možné, nejlépe ovšem vynikne jako solitér. Při výsadbě tedy počítejte s tím, že si tento mimořádně krásný keř zaslouží ve vaší zahradě výjimečné stanoviště.

Trojpuk štíhlý upoutá pozornost svým bohatým květenstvím. Zdroj: Shutterstock.com / simona pavan

Ruj (Cotinus )

Ruj vlasatá je nevšední keř s letním květenstvím, která připomínají chomáče vlasů. Zajímavá a exkluzivní rostlina, která zkrášlí zahradu a ještě vzbudí pozornost. Patří do čeledi ledvinovníkovitých.

Ruj je dekorativní nejen svými nevšedními květy, ale i listy, které mohou být sytě zelené nebo tmavě fialové. Může dorůst až do třímetrové výšky. Je to opadavý keř, takže se jeho barva mění podle ročního období.

Pěstování je jednoduché, bez zvláštních nároků. Zemina by měla být výživná, propustná hlinitopísčitá a mírně alkalická. Nesnáší přemokření, vodu je tedy třeba dodat jen v období sucha. Zvláštností jsou květy uspořádané v latách, které mohou být dlouhé až 30 cm. Po odkvětu se zahalí do chomáčů, které připomínají vlasy a vytvoří semena, která mají ledvinovitý tvar. Pro udržení kompaktního tvaru jej můžete po odkvětu ostříhat. U poškozených větví udělejte hlubší řez, máte-li ovšem možnost dát tomuto keři prostor, příliš ho v růstu neomezujte.

Vysaďte si ruj na místo, kde na ni budete mít výhled. Je to natolik zajímavý keř, který během vegetační sezony mění svůj vzhled, že stojí za pozornost.

Vajgélii lze vybrat z mnoha kultivarů. Toto je vajgélie s panašovanými listy. Zdroj: Mike Russell / Shutterstock.com

Vajgélie (Weigélia)

Ve vaší zahradě bude vajgélie zaslouženě za krásku. Patří do čeledi zemolezovité a pochází z východní Asie. Při správné péči se dočkáte dvou květenství v jedné sezoně. Některé druhy kvetou od jara až do konce léta.

Vajgélie je opadavý keř, který potřebuje propustnou, hlinitou a výživnou půdu. Jinak je velice nenáročná a pokud má dostatek světla, slunce a životního prostoru, ukáže se v plné kráse. Nálevkovitá květenství obalí větve v růžové, bílé nebo nachové barvě. Je krásná nejen pro květy, některé kultivary mají také zajímavé panašované listy.

Vajgélie dorůstá až do dvoumetrové výšky. Hodí se do živých plotů, protože dobře snáší střih, ale i do skupinových výsadeb. Životnost se udává až padesát let. Pro svoji zdobnost dokáže vyniknout jako solitérní keř, který vaši zahradu přes léto rozsvítí bohatým květenstvím.

Pokud do vaší zahrady hledáte keře, které v létě krásně kvetou a jsou zajímavé, určitě si z těchto druhů vyberete. Všechny tři rostliny dobře splní funkci vítacího keře vašeho domu nebo zahrady. Jsou nenáročné s letním bohatým květenstvím i po odkvětu budou dál krásné a zdobné.

Zdroje informací: www.ceskestavby.cz/clanky, www.zahrada-cs.com