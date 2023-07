Nejkrásnější keře, které kvetou od srpna do podzimu. Už je máte na své zahradě?

Keře zkrášlí zahradu a přilákají do ní hmyz. Které z nich kvetou od srpna až do podzimu a neměly by vám na zahradě rozhodně chybět?

Dříve byly ozdobné keře výsadou zámeckých a klášterních zahrad. Postupně se rozšířily do městských parků a prostranství. Dnes už běžně zdobí pozemky u domků či chatek. Pěstovat okrasné keře se vyplatí. Nejenom, že vaši zahradu zkrášlí, ale mohou se stát i živým plotem či zátarasou, která vám chrání soukromí. Pokud nechcete koukat jen do zelených listů, máme pro vás tipy na krásné ozdobné keře, které kvetou od srpna do podzimu. A tady jsou! Na videu uvidíte, jak postupovat, pokud byste si keře chtěli sami množit: Jochovec olšolistý Narazíte na něj také pod označením Clethra alnifolia. Tenhle voňavý trsnatý keř je nenáročný na údržbu. Kvete od července až do září a láká čmeláky, motýly a další hladový hmyz. Pokud se pro něj rozhodnete, vyberte mu hezké stanoviště. Jochovec měří 1,5 – 2,5 metrů, má rád sluníčko i stín. Ale na co si opravdu potrpí, je vlhká půda! Jinak s ním moc práce mít nebudete. Keř nevyžaduje pravidelné zastřihávání, a když už ho „zkorigujete nůžkami", pak se velice dobře regeneruje. Náš tip: Vyzkoušejte odrůdy Ruby Spice, Pink Spire nebo Hummingbird. Jochovec olšolistý patří mezi odolnější keře. Zdroj: Profimedia Ořechokřídlec clandonský Keř je v botanickém slovníku vedený jako Caryopteris. Uchvátí vás svou modrou barvou a vůní. Jde o 0,6 – 1 metr vysoký a široký keř kulovitého tvaru a vyjímá se na zahradě jako akvamarín. Díky svému zakrslému vzrůstu kvete na jednoletém dřevě a proto také dobře snáší řez. Máte chuť si ho umístit do své zahrady? Pak mu vyberte slunné místečko s dobře propustnou půdou. Za odměnu vás bude svými květy těšit do srpna až do září. Náš tip: Vsaďte na odrůdy Kew Blue, Pink Perfection Ořechokřídlec clandonský má krásné květy a zajímavý tvar listů. Zdroj: Profimedia Ibišek syrský Už na první pohled vás Hibiscus syriacus upoutá svými velkými, modrofialovými květy, které kvetou až do září. Ibišek má navíc jednu speciální vlastnost – přizpůsobivost. Prospívá nejen v zahradních záhonech, ale i ve velkých nádobách nebo coby součást živých plotů. Pokud ho zahrnete do své zahradní sbírky, počítejte se společností 1,5 – 2 metry vysokého a 1 – 1,5 metru širokého keře. Přestože je ibišek dlouhán, nikdy se nehrbí. Miluje slunné nebo polostinné stanoviště s výživnou půdou a dobrou drenáží. Náš tip: Zvažte některou z odrůd Red Heart, Hamabo a Ardens. Ibišek syrský se pyšní velkými květy. Zdroj: Profimedia Zimolez Hledáte keř, který vám zkrášlí nudné zahradní zídky, terasy, pergoly nebo ploty? Pak zimolez (neboli Lonicera) je sázkou na jistotu. Keř má nádherná karmínově červená poupata, ze kterých se „vyloupnou" růžové, žluté, bílé anebo kombinovaně barevné květy. Pokud do nich budete nahlížet, překvapí vás „žlutý poklad" v každém z nich. Zimolez vypadá trochu exoticky, nádherně voní a má vlastnosti popínavky. Dorůstá 2 – 4 metrů a je 1 - 2,5 metrů široký. Proto ho nenechte na zahradě jen tak bezprizorně stát a připravte mu něco, po čem by mohl šplhat. Nejlépe se mu bude dařit na sluníčku nebo v polostínu. Prospívat bude v běžné zahradní půdě. Jen po zimě nezapomeňte rostlinku prořezat, aby zůstala stále svěží a mladá. Náš tip: Dejte šanci odůrdě Harlequin Sherlite. Nebudete litovat! Zimolez působí exoticky. Zdroj: Profimedia Drmek obecný Říká se mu také mnišský keř či Vitex agnus-castus. Ve středověku byl oceňován jako léčivá rostlina a jeho malé, červenočerné peckovice se používají k léčebným účelům dodnes. Drmek se u nás pěstuje jako přenosná rostlina, na zimu se musí schovat dovnitř, ačkoli je mrazuvzdorná. Tento keř vás okouzlí výraznými fialovomodrými květovými klasy a vůní, která láká hlavně motýly. Drmek obecný je dodnes považován za léčivku. Zdroj: Profimedia Výhodou tohoto keře je jeho dlouhé kvetení, které trvá až do října. Pokud mu dáte šanci zazářit na vašem pozemku, počítejte s tím, že dorůstá 1,5 – 3 metry. Nejlépe se bude cítit na slunném chráněném stanovišti s humózní, dobře propustnou půdou. Náš tip: Kromě klasického drmku můžete vyzkoušet i jeho americkou odrůdu Pink Pinnacle, která vás okouzlí růžovými květy.