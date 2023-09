Zahrada na podzim hraje všemi barvami. Potěšte se květinami našich babiček. Rozzáří celý prostor a potěší vaše smysly až do prvních mrazíků.

Teplé léto je u konce a střídá ho podzim. To ale neznamená, že na vaší zahradě bude nuda! Podzimní odrůdy květin jsou často mnohem výraznější, barevnější a zajímavější než letní výsadba. A navíc spousta z nich vydrží i do prvních mrazíků. Pokud ještě váháte, čím si zkrášlit podzimní zahradu, tady jsou květiny, které milovaly naše babičky. Zpříjemní vám nejeden sychravý den.



Jiřiny

Ač na to moc nevypadá, původně je z Mexika, kde ji místní indiáni považovali za symbol boha Slunce. Má krásné symetrické barevné květy a ve své domovině byla dokonce využívána jako afrodiziakum! Do Evropy se jiřina dostala až v 18. století, kde získala popularitu hlavně v Anglii. V Čechách se objevila až v 19. století a hned si ji oblíbili čeští národní obrozenci, kteří pořádali jiřinkové výstavy a plesy.

Jedním z hostů takových jiřinkových bálů byla i spisovatelka Božena Němcová… Dnes si málokdo spojí jiřinku s vlastenectvím, nicméně její obliba v českých zahrádkách a předzahrádkách přetrvala. Pokud i vy byste chtěli pěstovat tuhle rostlinku, můžete ji zasadit na zahradu, ale i do květináčů.

Jiřinka potřebuje slunné místo, chráněné před větrem. Vystačí si s hlinitým humózním substrátem, který je ale potřeba pravidelně zavlažovat. Na podzim je vhodné rostlince přidat výživu v podobě chlévského hnoje či kompostu. Je „držák“ a vydrží kvést do prvních mrazů, nezřídka až do listopadu.



close info Profimedia zoom_in Jiřina byla květinou českých obrozenců.

Nevadlec

Najdete ho i pod názvem celosie. Jde o dekorativní letničku s nápadnými barevnými květy, které připomínají načechranou prachovku na obrazy. Nevadlec ale každopádně není žádná chudinka. Díky své ohnivě červené, žluté nebo růžové barvě je považován za symbol odvahy a krásy. Rostlinka je velmi citlivá na počasí. Nejlépe kvete při teplotě od 20-24 °C.

Jakmile se ale ochladí na teplotu pod 16 °C , přestane růst a listy zežloutnou. Proto je životnost nevadlce omezena jen do prvních přízemních mrazíků. Nevadlec má rád lehčí půdu, bohatou na živiny. Aby vám dobře rostl, je dobré dát na záhon (nebo do nádob) silnější vrstvu kompostu.



close info Profimedia zoom_in Nevadlec vás okouzlí bohatostí květů a barev.

Mochyně židovská

Tuhle rostlinku nemůžete přehlédnout! Její plody totiž vypadají jako oranžové lucerničky. Když je rozloupnete, narazíte na plod podobný třešni nebo malému cherry rajčátku. Má lehce nakyslou chuť a je plný bílkovin, vlákniny, vitaminu C, D A, ale i minerálů (zejména železa, vápníku, draslíku a fosforu).

Říká se, že pojídání plodů mochyně židovské je prevencí proti srdečním a cévním chorobám. Mochyně židovská je velmi zdobná. Můžete si jí nastřihat do vázy nebo usušit. Skvělá je i jako dekorace na halloween. Mochyně miluje polostín, vápnitou půdu a závlahu. Ráda se rozrůstá do šířky, proto s tím při výsadbě počítejte. Pokud jí chcete udržet „na uzdě“, zřiďte ji nějakou zábranu, která ji vymezí její místo.



close info Profimedia zoom_in Mochyni židovskou zdobí oranžové lampiónky. Díky tomu je oblíbenou podzimní dekorací.

Astra

Květ astry má hvězdicovitý tvar. Podle řecké mytologie jde o slzu bohyně Astraey, která plakala, že je nebe bez hvězd. Plody jejího žalu pak dopadly na zem a vytvořily hvězdicovité květy – astry. Astra je ideální podzimní rostlinkou nejen na zahradu, ale i do truhlíků. Nejvíce je k vidění v růžové, levandulové, fialové či purpurové barvě.

Aby dobře prospívala, potřebuje dostatek světla a mírně kyselou půdu s pH od 5,8 do 6,5. Pokud máte na zahradě zásaditou zeminu, můžete to vyřešit tím, že do ní přidáte prohnilý hnůj nebo kompost. Astra vás budou těšit tak dlouho, dokud bude hřát podzimní slunce. Před prvními mrazíky ji dejte dostatek vláhy a trochu se seřízněte. Aby ji mráz „nespálil“ zakryjte její kořeny několika centimetry mulče.



close info Profimedia zoom_in Astra si potrpí na dostatek světla a mírně kyselou půdu.

Chryzantéma

Podzimní kytice bez chryzantémy by nebyla dokonalá. Rostlinka je nejen dekorativní, ale i léčivá. Pokud byste si z jejích květů uvařili čaj, získáte tak lék na vysoký krevní tlak či pojistku proti zánětům. Chryzantéma je vhodná na pěstování v nádobách, zejména její odrůdy typu „multiflora“ – například Delaware, Yellow Delaware nebo Blanche Poiteviné Supreme.

Na zahradu doporučujeme spíše mrazuvzdorné kultivary jako Smokey Purple nebo Gompie Bronze. Rostlinka potřebuje ke svému životu lehkou, propustnou a vlhkou půdu. Proto ji nezapomeňte pravidelně zavlažovat a to ke kořenům.







