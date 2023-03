5 nejkrásnějších letniček pro rok 2023: Už máte vyseto?

Nemůžete se dočkat, až vám rozkvete zahrada nebo balkón či terasa? Máme pro vás tipy na nejkrásnější letničky pro rok 2023, které jsou na pěstování nenáročné a budou nápadnou dominantou každého záhonu či parapetu.

Proč pěstovat letničky

Přestože jsou letničky zpravidla květinami na jednu sezónu, mají mnoho předností. Můžete si je pořídit za pár korun, protože většina z nich není finančně náročná, jsou v mnoha pestrých barvách, takže s nimi můžete dle odstínu doladit veškerá zahradní zákoutí či vyplnit mezery mezi trvalkami.

Verbeny neboli sporýše - voňavé letní krásky

Mezi oblíbené a často doporučované letničky letošního roku patří známé verbeny. Na trhu je jich dnes nepřeberné množství druhů a jsou k dostání v mnoha odstínech. Když začnou verbeny nakvétat, budou vám svými květy zdobit zahradu až do konce sezony, a to jak v barvě bílé či krémové, ale také růžové, vínové, fialové, purpurové a červené. A navíc příjemně voní.

Uprostřed kvetení verben se opětovně objevují další a další nové kvítky, které postupně překrývají staré odkvétající. Jejich listy jsou jemné a působí velmi křehce. Po výsadbě zaštípněte na každé rostlině polovinu jejích výhonů a po rozvětvení tento proces pravidelně opakujte. Rostliny se tak bohatě rozvětví a více pokvetou. Odkvetlá květenství odstraňovat nemusíte.

Verbenám se bude dobře dařit na jižní, západní, ale i jihovýchodní straně. Pokud chcete, aby vám verbeny prospívaly, dopřejte jim kvalitní a dobře propustný substrát. Hnojte tak jednou za týden hnojivem na balkonové rostliny.

Verbenám se dobře daří na slunci nebo v polostínu a k dobrému růstu jim postačí pravidelná závlaha a hnojení. Zdroj: shutterstock.com

Petúnie - které druhy jsou nejkrásnější

Přestože se petúnie řadí k víceletým rostlinám, v našich podmínkách se zpravidla pěstují jako letničky. Jejich první druh byl objevený roku 1823 v Brazílii a postupným šlechtěním vzniklo velké množství kultivarů, kterých je v současnosti něco dvě stě. Nejvíce se vysazují hybridní kultivary, které více kvetou.

Právě takovou zárukou je například odrůda mini vista yellow, která vynikne v kompozici dalších letniček a také v závěsném květináči. Antická žlutá barva květů je doplněna krásnou jemnou žilnatinou, což kontrastuje se zelenými mírně plstnatými listy.

Petúniím dopřejte středně těžkou písečnato-hlinitou půdu s neutrální nebo mírně kyselou reakcí. Zásaditá půda blokuje příjem železa a rostlina má pak vybledlou barvu a špatně roste. Nedostatek vápníku zase způsobuje deformace listů. Proto je dobré jednou za týden hnojit kvalitním vícesložkovým hnojivem. Petúnie zalévejte s rozvahou, ale zároveň dbejte na to, aby rostliny zcela nevyschly.

Ostálka sličná - krásná na zahradě i k řezu

Jedná se o rychle rostoucí letničku s keřovitým vzrůstem. Vysazujte ji až po jarních mrazech, které by mladou rostlinu mohly snadno zničit. Dorůstá až do výšky 1 m a kvete od června v odstínech bílé, žluté, oranžové, růžové, purpurové i temně červené barvy.

Tato letnička ocení slunné lokality, ve stínu by moc nenasazovala na květ. Zálivka by měla být přiměřená. Květy ostálky mohou zdobit ve váze i váš interiér, kde po řezu vydrží i přes týden.

Gazánie zářivá rozzáří zahradu

Tyto květiny patří do stejné čeledi jako kopretiny a svými květy vaši zahradu doslova rozzáří. Jen byste gazánie měli vysadit na místě s dostatečným množstvím slunečních paprsků. Ve stínu se totiž jejich výrazné květy zavírají. Opět je seženete v široké nabídce barev, od bílé přes žlutou, oranžovou, temně rudou až po fialovou. Některé druhy gazánie mohou mít květy i žíhané.

Gazánie zářivá (Gazania splendens) s různě zbarvenými listy. Zdroj: docter_k / Shutterstock.com

Sléz maurský láká motýly a léčí

Tato letnička má dokonce něco navíc než ty předchozí. Jedná se totiž zároveň o léčivou bylinu, která kvete od června do pozdního srpna. Pomáhá například při zahlenění, odstraňuje kašel a záněty. Můžete si z něj dělat odvar nebo ho přidávat i do salátů. Pokud budete květy pravidelně otrhávat, rostlina se vám bohatě rozroste. Dorůst může i do výšky 1,5 metru a její temně fialové květy s temnějším středem jsou velkým lákadlem pro včely a motýly.

