Které zahrady jsou ty nejkrásnější? Parčíky plné růží, exotické, ale udržitelné zahrady Kalifornie, nebo třeba australské louky, které jsou divoké a jen sem a tam doplněné záhony okrasných květů a ekologicky pěstované zeleniny? Kdybyste měli miliony, které zahrady slavných byste si chtěli pořídit?

Jaké jsou zahrady slavných? A má princ tu nejkrásnější?

Chcete se inspirovat nebo jen nakouknout ke slavným a omrknout jejich styl? I v zahradách jsou veliké rozdíly, stejně jako v interiérech, které si každý opečovává a dekoruje nejen podle svých možností, ale hlavně podle svého vkusu.

Bydlení slavných je sice často opulentní, ale i ve stylu je vidět řada rozdílů a platí to i o zahradách. Také venkovní prostory by měly korespondovat stylem s interiéry, ideálně také použitím konkrétních materiálů a barev. Zahrady slavných nejsou jen předzahrádkami s posečeným trávníkem, ale exotickým rájem či růžemi obrostlou pohádkovou zahradou.

U Oprah je to jako v zámeckém rozáriu, Kidmanová má louky

Jedna z nejslavnějších a nejbohatších žen afroamerického původu je Oprah Winfreyová, kterou proslavila především její vlastní televizní show. V zahradě sídla, které je také v Montecitu, najdete pěstěné zatravněné plochy, množství růžových keřů, ale také několik záhonů se zeleninou.

Zajímavým prvkem je jezírko s koi kapry a také stinná pergola nebo, chcete-li, čajový altánek, který přímo vybízí k odpočinku a setkání s přáteli. Jde tedy o tradiční, klidné a odpočinek poskytující místo.

Zahrada je velmi dekorativní, a především plná růží a hortenzií, ale také zákoutí a průchodů, které z tohoto rozložitého pozemku dělají magické místo podobné parkům okolo zámečků a paláců.

Za to australská rodačka Nicole Kidmanová má sice na rozdávání, přesto miluje venkovský styl a její zahrada je spíš malebná, klidná a rustikální. Architekt zde použil nejen spoustu dřeva, ale i kámen. Veliký pětačtyřiceti hektarový pozemek nabízí nejen četné barevné květinové záhony, ale také bylinky a zeleninu.

Jde ale spíš o lesopark či přírodní australské louky než chodníčky a zátiší. Na pozemku najdete eukalypty, záhony levandule, rozmarýnu, tymiánu a bazalky. Z okrasných květin například růže, kopretiny a náprstníky. Svůj domov hvězda spíš skrývá, něco málo ovšem zveřejnil časopis Hellomagazine.

Udržitelná zahrada Julie Robertsové

V Malibu, kde má dům Julia Robertsová, se majitelka i architekt domluvili na nutnosti vytvořit zahradu udržitelnou a ekologickou. Podnebí svědčí především na vláhu nenáročným sukulentům, ale také je možné pěstování zeleniny.

To především díky sběru dešťové vody a vlastnímu kompostu, který je pro takovou zahradu nezbytností.

Dům i zahrada jsou až překvapivě skromné, co se týče vybavení. Zahrada působí uvolněným a spíš přírodním stylem, který s okolím splývá a užívá místních odrůd, kterým není třeba vytvářet zvláštní podmínky.

Julia Robertsová oceňuje i krásu místních nenáročných travin, dále jsou u ní k vidění třeba oranžové kalifornské máky. Na dům i zahradu Robertsové se můžete podívat zde v článku časopisu POPSUGAR.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kalifornské oranžové máky a místní květenu má na zahradě i Robertsová.

Zaujala vás zahrada na titulním obrázku?

Je to luxusní sídlo a zahrada prince Harryho a jeho ženy Meghan v kalifornském Montecitu. Sídlo i zahrada mají nádech středomořského stylu, a to jak po stránce architektonické, tak co se týče založení zahrady i volby zeleně v ní.

Výsadba je směsicí původních kalifornských druhů, ale i dalších exotických rostlin. Pod prastarými duby a eukalypty zde nejdete také levandule a jasmíny, různé druhy citrusů a množství záhonů okrasných květin. Nechybí ani bazén, jezírko a množství dalších vodních prvků. Za zmínku stojí také rozložitá pergola bohatě porostlá popínavými květinami, která nabízí soukromí, a tedy i místo k oddechu a relaxaci pro celou rodinu.

Zdroje: homesandgardens.com, hellomagazine.com, popsugar.com