Těchto 5 rostlin si bez obav vysaďte do zimního truhlíku: Nádherné i v mrazech

Potrpíte si na truhlíky a květináče plné květin? Své radosti se nemusíte vzdávat ani teď v zimě. Poradíme vám, jak na to.

Ani minusové teploty nedají zeleni spát. Jsou určité druhy květin, které „polibky“ zimy a mrazu snášejí s grácií. A nejde o žádné povadlé nebo unavené chudinky! Spousta zimních rostlin vás dokáže překvapit zajímavými listy, plody, nebo dokonce i poupaty. Toho můžete využít právě při osázení zimních truhlíků a květináčů, kterými můžete ozdobit okna, vchod do domu nebo terasu. A které odrůdy květin se tam budou vyjímat nejlépe?

Cesmína je keř, který na zahradě nepřehlédnete. Zdroj: Profimedia

Krasavci s červenými bobulemi

Nabídka „zimních královen“ vašich zahrad není tak široká jako na jaře či v létě. Ale určitě si vyberete. Krásná je třeba věčně zelená, nízká skimie japonská. Zajímavá na ní jsou sytě červená poupata, která ji zdobí od podzimu do jara. Oblíbený je i keřík libavka polehlá (Gaultheria procumbens), jehož plody připomínají brusinky. Obě odrůdy vám budou prospívat v substrátu pro kyselomilné rostliny. Další atraktivní rostlinou pro zimní období je cesmína (Ilex). Jde o neopadavý listnatý keř, který se pyšní zelenými nebo žlutozelenými listy. Detailisté určitě nepřehlédnou i drobnější červené bobule, které vytvářejí doslova pohádkový dojem.

Libavka polehlá je ozdobena červenými plody, které připomínají brusinky. Zdroj: Profimedia

Truhlík jako malý les

Do truhlíků jsou ideální malé sazenice cypřišků (Chamaecyparis) a zeravů (Uja). Obě rostlinky působí jako malé stromečky a společně vytvářejí dojem stále zeleného lesa. Pokud byste chtěli aranžmá něčím oživit, určitě sáhněte po kostře zimostrázu (Buxus sempervirens). Krásné jsou i drobné jehličnany, skalníky či samotný krásnohlávek (Calocephalus brownii). Ten sice při tužších mrazech zmrzne, ale vytvoří tak poutavý dojem. Nemáte-li do truhlíků dostatek zeleně, zapíchněte do nich okrasné větve nebo si vypomozte zajímavými plody.

Cypřišky vytvářejí v truhlíku dojem lesa. Zdroj: Profimedia

Do kontejneru jehličnan či krmítko

Ke vchodovým dveřím se většinou dávají větší nádoby z pevné keramiky. V nich se vám v zimě bude hezky vyjímat jedle kavkazská (Abies nordmanianna). Místo rostlin můžete použít i dřevěná dekorativní krmítka a budky pro ptáky. Létající hosté vás pak na jaře odmění zpěvem.

A jedna rada na závěr…

I v zimě potřebují květiny zalévat. Mráz a nedostatek srážek způsobuje, že květiny mají nedostatek vody a vadnou. Zálivky nemusejí být vydatné, nicméně nezapomínejte na ně.

Krásnohlávek je na zimní aranžmá jako dělaný. Zdroj: Profmedia

Zdroje: www.plastia.eu, www.prozeny.cz