Velký test jahodníků: Které druhy plodí ty nejlahodnější a největší jahody?

Pokud jste ještě před výsadbou jahod a nevíte které odrůdy zvolit, máme pro vás pár tipů. Nejlepší druhy jahod prověřil test zkušené zahradnice. Které to jsou?

Pokud se chcete dočkat bohaté sklizně šťavnatých a sladkých jahod, sáhněte po již prověřených odrůdách. Když je zkombinujete, můžete sklízet po celé léto a někdy až do pozdního podzimu. Užijete je nejen jako sólo lahůdku ve sklence perlivého sektu, ale i se šlehačkou, v bublanině, koláčích, dortech i v ovocných knedlících. A navíc jsou jahody výrazně zdravé!

Které odrůdě jahod dát přednost a proč? Podívejte se na výsledky testu v následujícím videu:

Jahody nejen chutnají, ale i léčí

Jahody mají kromě neodolatelné chuti také vysokou nutriční hodnotu. Obsahují lehce stravitelné cukry, vlákninu, minerální látky, třísloviny, kyseliny a celou škálu vitamínů. Oblíbené letní ovoce je doslova nabité vitamínem C, kterého obsahuje skoro stejně jako citrusy. Bohatě jsou zastoupeny i vitamíny B a E. Jahody pozitivně ovlivňují trávení a zažívání a podílejí se i na správné regulaci krevního tlaku. Stejně tak napomáhají při potížích s játry a klouby.

Vysazujte na jaře či na podzim

Jahody lze vysazovat v tyto dvě období a vybírat můžete z několika stovek druhů, které se dělí na jednouplodící, stáleplodící neboli měsíční a podle doby zrání na rané, polorané a pozdní. Plodů se z raných odrůd dočkáte zhruba od konce května až do začátku června, z poloraných v 1. dekádě června a z pozdních od poloviny června do konce sezóny. Nejlepší termín pro jarní výsadbu je od dubna do května. Na které druhy tedy můžete s jistotou vsadit?

Korona má sladké plody, plné šťávy a údajně chutnají nejlépe do tří hodin po utržení. Zdroj: Sergey Granev / Shutterstock

Korona

Jedná se o značně plodící poloranou odrůdu, která bujně roste a zároveň je velmi odolná mrazu i chorobám. V sousedním Německu je mezi pěstiteli naprostou jedničkou. Ze zralých velkých, lesklých a krásně červených plodů se můžete těšit už v červnu a půjde o skutečně chuťově vynikající jahody. Jsou sladké a plné šťávy a údajně chutnají nejlépe do tří hodin po utržení. Jedinou stinnou stránkou bývá jejich nadměrné odnožování a skvrnitost.

Gariguette

Tato exkluzivní raná odrůda původem z Francie má středně velké, protáhlé, lesklé a sytě červené plody. Jsou nejen šťavnaté, ale mají i výbornou, sladkou chuť s typicky jahodovým aroma. Jahody mají měkkou dužinu, a pokud je budete pěstovat, sklízet je budete v období května a června. Jahodník Gariguette je velmi kvalitní a osvědčená odrůda, která je odolná mrazům až do -15 stupňů.

Sonáta

Středně raná odrůda jahodníků pochází z Holandska a je velmi odolná různým chorobám a také nepříznivému počasí. Výborně tedy zvládá nejen horké dny, ale i období silných dešťů. Je vhodná i pro pěstování ve vyšších polohách. Plody uzrávají během května a června a můžete se těšit na opravdu velké jahody, které jsou pevné a trvanlivé. Mají velice zajímavou kombinaci sladké a kyselé chuti a příjemnou vůni.

Aromas

Tato oblíbená stáleplodící velkoplodá odrůda je německého původu. První sklizeň proběhne zpravidla v červnu, druhá během srpna a pak v září a říjnu. Jak už sám název napovídá, jahody této odrůdy jsou až smyslně voňavé a sladké, poměrně velké, mají kuželovitý tvar a oranžově červenou barvu. Aromas je velmi odolný proti plísni šedé.

Aromas je velmi odolný proti plísni šedé. Zdroj: shutterstock.com

Symfonie

Jedná se pozdní odrůdu s vysokým výnosem, která zraje od července. Je vhodná k pěstování ve všech oblastech a je známá svou vysokou odolností nejen vůči houbovým chorobám, ale i mrazům. Budete sklízet poměrně velké a pevné jahody pravidelného tvaru, které jsou sytě červené. Jejich dužina pevná, světle červená a má výbornou, sladkou chuť.

Vima xima

Odrůda holandského výběru byla vyšlechtěná v roce 1981 a patří mezi pozdní odrůdy s vysokou výnosností. Je velmi nenáročná na pěstování a také značně odolná nemocem i vůči mrazu. Její plody mají pevnější strukturu a jsou krásně červené. Oproti předchozím odrůdám jsou tyto jahody méně výrazné i méně sladké. Přesto jsou však chuťově velice zajímavé.

Zdroje: www.hobbio.cz, www.abecedazahrady.dama.cz, www.hobby.magazinplus.cz