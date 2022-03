Přichází čas pro výsev rajčat: Odborník radí, které druhy jsou ty nejlepší

Nemůžete bez rajčat být a chcete sklízet ta chuťově nejlepší? V žádném případě nepodceňte odrůdu. Vybírejte jen ty nejlepší druhy, které se osvědčily a jsou zaručené!

Dnešní sortiment rajčat je velice pestrý a člověk se v tom už občas ztrácí. V případě, že chcete stoprocentně vědět, co přesně za rajčata vám poroste, předpěstujte si vlastní sadbu. A právě teď v březnu je už ten správný čas pro výsev. Zkušení vědí a ti nezkušení nemusí mít žádné obavy, protože vypěstovat si vlastní sazenice není těžké. Zajistěte si jen dostatečný prostor, který nebudete moci využívat tak do poloviny května. Při výběru vsaďte na ty druhy rajčat, které se vám už odvděčily, anebo dejte na zaručená doporučení odborníků či zkušených zahrádkářů.

Víte, co vám vyroste

Rajčata se vyskytují v nespočetném množství druhů. Odlišují se od sebe chutí, tvarem, velikostí, obdobím sklizně i barevným odstínem. Dají se pěstovat kdekoliv na slunném místě, takže si mohou udělat radost i majitelé balkónů a teras. A hlavně? Pěstování rajčat z vlastních výsevů má řadu výhod. Víte, co vám vyroste, jak se o daný druh starat a svou dobrotu budete mít celé léto pěkně po ruce.

Jestliže jste se rozhodli pěstovat vlastní sazenice ze semen, začněte výběrem té správné odrůdy. Zdroj: shutterstock.com

Je z čeho vybírat

Jestliže jste se rozhodli pěstovat vlastní sazenice ze semen, můžete si vybrat z mnohem bohatšího sortimentu, než kdybyste kupovali sazenice. Klidně zvolte své stálice a doplňte je těmi doporučenými, které chcete vyzkoušet. Budete je moci různě kombinovat. Sladké s nakyslejšími, červené se žlutými a oranžovými, velké s malými. Je to jen a jen na vás.

Kdy zasít?

Sami si určíte termín výsevu, a tím i výsadby a podmínky pěstování rajčat. Podle odborníků jsou vhodné termíny pro časné sázení od poloviny dubna a setí by tudíž mělo proběhnout do první poloviny března. V případě, že si chcete nechat sázení až na polovinu května, zasejte klidně až na konci března nebo počátkem dubna.

Co nepodcenit při výsevu

Jestli nemáte vysušená vlastní semínka z loňské úrody, pořiďte si jen opravdu kvalitní osivo a výsevní substrát bez choroboplodných zárodků. To je základ. Nejlépe vám vyklíčí v místnosti o teplotách 25 až do 30 °C. Jakmile vám rostlinky vzejdou, tak je během 3 až 5 dní přesuňte na chladnější místo. V tuto dobu rajčata vyžadují teplotu okolo 17 do 22 °C. Držte se pravidla, že čím teplejší je prostor pro rychlení, tím víc světla budou rostliny potřebovat. V případě tmavší místnosti, neváhejte použít umělé světlo. Výsevy si vždy označte cedulkou, ať víte, kde je jaká odrůda. Kdybyste při výsadbě zaměnili keříčkové rajče za tyčkové, rostliny by se tísnily, nebo byste naopak zbytečně plýtvali místem.

V případě, že si chcete nechat sázení až na polovinu května, zasejte klidně až na konci března nebo počátkem dubna. Zdroj: shutterstock.com

Zvolte odrůdu podle budoucího využití

Protože výběr z nepřeberného množství není jednoduchý, předem si promyslete, k čemu rajčata budete chtít využívat. Některé druhy jsou skvělé hned k nakousnutí, jiné na kečup nebo na sušení. Experti na rajčata často doporučují koktejlové rajče „Bejbino“, které je chuťově jednoznačně na vrchních příčkách. A něco pro děti? Ty milují mimořádně sladkou odrůdu „Jahodo“. Jste milovníky domácího kečupu? Vsaďte na odrůdu „Šejk“, má totiž nejvíce červeného barviva. Mezi drobnými pěstiteli je poslední roky velmi populární také odrůda Tornádo, dále pak Datlo, Stupické polní rané nebo Start. Máte se na co těšit!

