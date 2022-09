Rajčata teď potřebují sílu k dozrávání: Čím je hnojit pro maximální sklizeň

Léto se už chýlí ke konci a vy máte na stonku ještě nedozrálá rajčata? Poradíme vám, jak o ně nepřijít a ještě si vychutnat jejich výtečnou chuť díky skvělému hnojivu, které nestojí ani korunu.

Rajčata dávají varovné signály

Jestliže pěstujete rajčata v kyblíku či květináči, je velmi důležité, abyste jim dopřávali dostatečné množství živin. Rajčata totiž dokážou absorbovat živiny z půdy velmi rychle. Pokud jim nějaké látky chybí, celý keřík tím bude oslabený. Nejčastěji to zjistíte na listech, které začnou žloutnout či hnědnout. Za velkou chybu při pěstování rajčat se také považuje slabá či nesprávná zálivka. Dbejte na to, aby voda nestříkala na listy. Mohly by pak začít hnít. Pokud se nachází v oblasti rajčat plevel, určitě ho co nejdříve zlikvidujte. Odebírá rajčatům potřebné živiny i vodu. Jak správně pečovat o rajčata se podívejte na videu.

Ideální hnojivo z cibule

Vyzkoušeli jste už některá hnojiva, ale výsledek nebyl vždy uspokojující? Poté vřele doporučujeme hnojit cibulovými slupkami. Obsahují velmi cenné flavonoidy, které většina rostlin uvítá s otevřenou náručí. Dále v cibuli najdete karotenoidy, hořčík, draslík, železo, vitaminy E a C. Toto zázračné hnojivo není užitečné jen jako zdroj živin pro rostlinu, ale také omezuje růst případných nežádoucích mikroorganismů. Fytoncid neboli allicin je zbaví různých patogenních bakterií a plísní. Sirnaté sloučeniny obsažené v cibuli odpudí mnohé škůdce.

Slupky z cibulí jsou nepostradatelným přínosem pro rajčata. Zdroj: Profimedia

Příprava cibulového hnojiva

Do 5 l teplé vody nasypte pár hrstí cibulových slupek. Následně vařte vodu s cibulí 10 minut. Poté nechte vychladnout. Odvar přefiltrujte a zřeďte vodou. 2 l nálevu smíchejte s 10 l vody. Vzniklým roztokem zalévejte svá rajčata 2-3krát za sezónu.

Tip

Pokud máte zasazený měsíček či bazalku v blízkosti rajčat, dodají plodům lepší chuť!

Odpuzování škůdců

Již zmíněný cibulový odvar lze použít také na postřik proti nežádoucím škůdcům. Do 5 l odvaru přidejte 30 g strouhaného mýdla určeného na prádlo a po jedné polévkové lžíci jedlou sodu a rostlinný olej. Vše pořádně promíchejte a postříkejte rajčata veškerou směsí. Pokud byste to chtěli použít jako posilující výživu, stačí vynechat mýdlo. Postřik aplikujte po výsadbě sazenic, během kvetení rajčat a v případě, že vám listy začnou žloutnout.

Veškerým postřikem budete mít jistotu, že rajčata dostatečně ochráníte. Zdroj: Shutterstock

Popel jako bohatý zdroj živin

Pokud máte k dispozici trochu dřevěného popela, určitě se ho nebojte použít do odvaru z cibule. Do 5 l odvaru nasypte 2 lžíce popela. Zvýšíte tím užitnou hodnotu, jelikož popel obsahuje široké množství živin. Jinak řečeno 33-35 % vápníku, 6-10 % draslíku, 4-7 % hořčíku a 2-4 % fosforu. Veškeré tyto látky jsou pro rajčata velmi důležité.

