Nejkrásnější stálezelené rostliny: Bezúdržbové a ozdobí zahradu i v zimě

Inspirujte se neobvyklými neopadavými rostlinami. Některé jsou u nás nezvyklé, jiné klasické stálezelené dřeviny zas potěší novými odrůdami. Určitě je z čeho vybírat.

Znáte době neopadavé rostliny?

Stálezelených rostlin je celá řada. Jsou to rostliny velmi odlišné. Zdobí listem, ale i květy, někdy vzrůstem. Mnohé z těchto rostlin znáte a pěstujete, protože to nejsou žádné novinky, ale oblíbená zeleň, která je neopadavá, a tak vypadá vitálně po celý rok.

Pokud hledáte tu správnou stálezelenou rostlinu do své zahrady či dvorku, možná vás inspiruje povídání autorky videa o stálezelených druzích, které také najdete na jejím kanálu „Zahrada, která léčí“:

Které stálezelené rostliny mohou překvapit i ostřílené zahrádkáře? Objevují se nové kultivary, ale také docela netradiční druhy, které jen tak neuvidíte. Zkusili jsme pro vás vybrat několik méně známých a velmi zdobných stálezelených rostlin.

Neobvyklá neopadavá zeleň

Hebe je bezesporu zajímavou rostlinkou, která se velmi často objevuje v podzimních aranžmá na okenních parapetech. Hebe pochází z nového Zélandu, Falkland, Jižní Ameriky a Francouzské Polynésie. Vyznačuje se drobnými lístky i jemnými kvítky, bývá to často kulovitý kompaktní keříček, ale už i u nás najdete několik různých odrůd. Podívejte se, jaké hebe prodávají zahradní centra ve vašem okolí.

Hebe je bezesporu zajímavou rostlinkou. Zdroj: Profimedia

Velmi pěkný je také keř leukothoe. Je to rostlina zdobná hlavně listy, které jsou zelené, ale červenající do tmava. Je vhodná do zahrady, ale také je možné pěstování v nádobě, má ráda kyselejší půdy, protože patří k vřesovcovitým. Na obrázku se velmi podobá příbuznému pierisu, a to jak listem, tak i kvítky.

Velmi pěkný je také keř leukothoe. Zdroj: Profimedia

Zpododěr plazivý čili latnatec je rostlina, který je neobyčejně krásná v období květu, což znamená v červenci a červnu. Latnatec je pak obsypaný tolika krásnými nebesky modrými květy, že téměř zakrývá veškeré olistění. Hodí se tam, kde chcete nízký porost, ale máte dost místa, protože se rozrůstá doširoka.

Zpododěr plazivý čili latnatec je rostlina, která je neobyčejně krásná nejen v období květu. Zdroj: Profimedia

Znáte jerlín? Jerlínů je celá řada a latinsky je označen druh jako Sophora. K druhu patří řada velmi odlišných rostlin, nicméně jerlín drobnolistý patří mezi stálezelené keře či stromky dorůstající až třech metrů. Varianta „Sun King“ má fantastické žluté zvonkové květy, ale jerlíny mají zdobné i zpeřené listy.

Jerlín drobnolistý „Sun King“ Zdroj: Profimedia

Ke stálezeleným patří také loropetalum, které patří k vilínům. Na první pohled je to patrné podle květů, a takové, které má loropetalum čínské „Fire Dance“ lze jen těžko přehlédnout. Navíc má toto rostlina i červené listy, takže působí skutečně ohnivě celá.

Loropetalum čínské odrůda „Fire Dance“ Zdroj: Profimedia

Ornamentální a neopadavé cesmíny a mahonie

Mahonie a cesmíny jsou dřeviny, na které bychom rozhodně neměli zapomenout, i když nejde o novinky, nabízí množství neobvyklých kultivarů. Patří k těm rostlinám, které zdobí lesklými vykrajovanými, ale většinou pichlavými listy, hrozny květů a teď na podzim a v zimě také barevnými kuličkami plodů. I mezi těmito podobnými druhy se najde mnoho moderních lákavých odrůd, které se často liší barevností plodů. Ty jsou červené, žluté i modré. Oba druhy také zdobí celoročně, a to i v zimě pod sněhem. Není divu, že se cesmína stala také symbolem Vánoc, jinovatka jí vyloženě sluší.

Zajímavou variantou mahonie cesmínolisté je například „Cabaret“, krásná je i cesmína ostrolistá „Argentea Marginata“ nebo cesmína vroubkovaná „Fastigiata“, která roste jako sloup nahoru. Zaujme i její kolegyně „Ferox Argentea“, která je až nebezpečně pichlavá, ale také nádherná.

Zdroje: zahradkaruvrok.cz, magazinzahrada.cz