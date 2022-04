Nejchutnější a nejodolnější druhy okurek: Těchto TOP 5 vydrží vše a nehořknou

Které okurky jsou nejlepší? Máte nějaké oblíbené? Nebo každý rok prostě vysejete nebo vysadíte, co vám přijde pod ruku. Vyzkoušejte tyto druhy okurek. Jsou nejen chutné, ale také odolné. Jsou to prostě nejlepší okurky!

Zdroje: www.floranazahrade.cz, chalupari-zahradkari.cz

Jaké okurky jsou k mání?

Pokud vybíráte mezi různými druhy okurek, pak dobře víte, že nejde jen o to, zda chcete salátovky nebo nakládačky, ale hlavně rozlišení na partenokarpní a nepartenokarpní. Rozdíl spočívá v poměru samčích a samičích květů. K tomu, abyste měli plody, potřebujete samičí květy.

Partenokarpní druhy by samčí neměli mít vůbec, anebo jen málo, to ale není jediný rozdíl. Partenokarpních druhů je mnohem méně, nepotřebují opylení včelami, ale zas na druhou stranu jsou náchylnější na nepříznivé prostředí.

Mnohem častější nepartenokarpní druhy mají obvykle až pětinu květů samčích, odolávají však lépe nejen chladu, ale také chorobám.

I ty nejlepší okurky potřebují živiny a vodu

Nicméně ať už pěstujete jakýkoli druh, důležité je vhodné stanoviště, oslunění, ale také půda, respektive živiny. Zálivka je u okurek alfou i omegou. Bez dostatku vody rostliny špatně rostou i plodí. Z tohoto důvodu se používají různé typy závlahových systémů, zato záhon už je pro okurky méně důležitý. Můžete je totiž klidně pěstovat i v pytli. Pěstování v pytlích je ekonomické na prostor a dovolí vám vypěstovat vlastní zeleninu i na malém prostoru balkonu nebo terasy.

Okurky potřebují dobré podmínky a vláhu, ať už jsou jakéhokolidruhu. Zdroj: shutterstock.com

Nejlepších pět salátovek a okurek nakladaček

Vraťme se však zpět k různým odrůdám okurek. Jedněmi z nejodolnějších druhů s dobře vyvinutým kořenovým systémem, a tím pádem i kvalitním růstem, jsou druhy Regina F1 a Admira F1. Jsou to druhy nepartenokarpních nakladaček, které je možné pěstovat všude u nás. Obdobné druhy, které navíc nehořknou, najdete pod názvy Jitka F1, Karolina F1 či Bohdana F1.

Oblíbenými, a ne tak choulostivými na teploty, jsou chutné Linda F1 Mix nebo Natalie F1. Dalšími, které lze jednoznačně doporučit, jsou hybridní odrůdy jako salátovka Viktorie F1, Linda F1 či Perseus F1.