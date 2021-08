Jak vybrat nejlepší zahradní rukavice? A proč je to tak moc důležité?

Bezpečnost práce na prvním místě. Nejen na pracovišti, ale též na zahradě. Rukavice jsou důležitou součástí výbavy zahrádkářů. Jak vybrat ty správné?

Na trhu si lze vybrat z velkého množství rukavic. A ne každé vám budou sedět. Jsou z různých materiálů, mají i nejeden střih, dokonce si ženy mohou vybrat z různých motivů. Důležitý je komfort při práci, na toto se při výběru zaměřte.

Výběr rukavic také záleží na tom, k čemu je budete využívat. Nebudete si brát bavlněné rukavice na stříhání růží a na vypletí záhonu z hovězí kůže.

Rukavice bavlněné

Čistě bavlněné rukavice jsou na lehkou práci, neochrání vás před ostny, ani před kopřivou. Ale bavlněné rukavice se vyrábí i namáčené do polyuretanu, nitrilu či latexu. S těmi už se dá něco na zahradě vytvořit. Seženete je celomáčené nebo jsou namočeny pouze konečky prstů (cca poslední článek). Tyto rukavice mají velkou výhodou v tom, že po práci si v nich umyjete ruce a necháte oschnout. Jsou vhodné k pletí nebo výsadbě, protože na ruce skvěle sedí, máte v nich i trochu citu a většina z nich má pružnou manžetu, což je také důležitý bod ve výběru!

Těžší práce

Pokud se chystáte opravit zídku nebo vykopat jámu na právě zakoupený stromek, budete k tomu potřebovat rukavice, které ochrání vaše klouby a konečky prstů. V regálech se koukejte na kůži nebo syntetickou kůži, která má silnou ochranu právě konečků prstů.

Zahradní rukavice, důležitý pomocník Zdroj: alexei_tm / Shuttershock

Prořez trnitých rostlin

Do ořezávání růží nebo malin se nikomu moc nechce… Po této práci si většinou léčíte „rány“. V obchodech zakoupíte ale i rukavice, se kterými vám tato činnost vadit nebude. Vyberte silné kožené rukavice, klidně volte delší variantu až k loktům (toho rozhodně litovat nebudete). Je to investice přibližně za 300,- a rukavice by vám měli vydržet dlouhou dobu.

Máte zmrzlé ruce?

Co si budeme povídat, práce na zahradě je nutná i na podzim a venku není zrovna ideální počasí. V dnešní době není nic jednoduššího, než si pořídit zateplené pracovní rukavice. Jestli se bojíte, že seženete pouze ty těžké – kožené, už tomu dávno tak není. Ty rukavice, na které jste zvyklí v létě, můžete mít i v zimním provedení.

Rukavice extra proti prořezání

Můžete si pořídit i pletené rukavice z amidového vlákna, které vám zaručí kvalitní ochranu nejen proti pořezání, ale i proti žáru. Můžete se s nimi směle pustit do pálení větví a listí nebo do stříhání růží.

Rukavice jsou na zahradě nutností Zdroj: natali_ploskaya / Shuttershock

Nezapomeňte si vybrat správnou velikost rukavic, abyste v nich neplavali, nebo se naopak netísnili. To by vás práce na zahradě za chvíli přestala bavit.

V obchodě si rukavice vždy zkontrolujte, ať doma nejste naštvaní, že mají nějakou vadu, která sice nebude při práci vadit, ale jejich životnost se používáním zbytečně velmi zkrátí.

