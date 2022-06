Tyto trvalky nepotřebují absolutně žádnou údržbu: Nádherná zahrada bez práce

Pěstovat květiny není zase tak náročné, jak se zdá. Obzvlášť pokud si vyberete vyloženě nenáročné odrůdy, které vyžadují minimální péči. A o jaké květiny se jedná?

Říká se, že bez práce nejsou koláče. A bez námahy není krásná zahrada. Pravdou je, že člověk se musí o rostlinky trochu starat (samovolně snad roste jenom plevel), nicméně některé odrůdy vás potěší nejen svou krásou, ale i skromností a nenáročností.

Jde zejména o trvalky, které na vaší zahradě žijí déle než dva roky. Jejich životní koloběh se liší podle druhu. Některé květiny vyraší, vykvetou, vytvoří semena a pak v tichosti uvadnou, aby se mohly na zimu ponořit do hlubin svých kořenů a přečkat tam nejkrutější mrazy. Jiné trvalky jsou zase stále zelené. Podle období vegetace se na nich vytváří květiny či plody… Jaké vlastnosti by měly mít trvalky, které by vás nestály čas, peníze a námahu?

Trvalky jsou ozdobou zahrady. Zdroj: Profimedia

Ctnosti a vlastnosti trvalek…

Otužilost

Co si budeme povídat, i v Čechách dokáží být zimy pořádně kruté. Proto potřebujete takovou rostlinku, kterou mráz ani vlhko „nepoloží“.



Přizpůsobivé pH

I mezi trvalkami jsou „citlivky“, které vyžadují určité pH půdy (zásadité nebo kyselé). To vás může trochu stresovat. Proto si do své „zahradní rostlinné party“ přizvěte trvalky, které dobře rostou v jakýchkoli půdních podmínkách.



Odolnost vůči suchu

Mezi trvalkami jsou rozdíly v apetýtu. Zatímco některé druhy bez závlahy nepřežijí (nebo okamžitě seschnou), jiné snesou sucho s grácií. A právě tyhle odolné krásky vy potřebujete.



Péče po odkvětu

Abyste nemuseli z rostlinky neustále obírat zvadlé kvítí, je potřeba vsadit na odrůdy, které tuhle pravidelnou asistenci nepotřebují.



Samovolné šíření

Chcete, aby vaše trvalky zabraly pořádný kus zahrady? Pak si zvolte takové, které se rozmnoží samy. Ať už podzemní cestou (pomocí oddenků), anebo samovolným vysemeňováním. Ale pozor, těmto množitelkám nezapomeňte vyhradit pořádný kus půdy, aby neutlačovaly ostatní zeleň v zahradě.



A jaké odrůdy mohou být pro vás to „pravé ořechové“?

Denivka (Hemerocalys)

PROČ JE FAJN: Krásně kvete a zároveň je naprosto nenáročná. Je pravda, že její květy rychle vadnou, nicméně to denivka vykompenzuje jejich množstvím. Na jednom stvolu najdete i několik desítek květů! Barevná škála denivek se pohybuje od oranžové, červené až po žlutou. Zajímavé je, že květy v barvě slunce se otevírají večer, zatímco oranžové a červené květy ukazují svou krásu přes den. Na denivce je zajímavá i její reprodukční schopnost – téměř bleskově se množí pomocí oddenků.

CO POTŘEBUJE: Stanoviště, kde je polostín, ale vyloženě jí nevadí ani slunce. Když je nejhůř, poradí si i se suchem. Má ráda propustnou půdu, bohatou na živiny.

Denivka krásně kvete a zároveň je naprosto nenáročná. Zdroj: Profimedia

Kakost (Geranium)



PROČ JE FAJN: Má bohaté a trvanlivé květenství, proto se z jeho krásy můžete radovat poměrně dlouho. Kakostů existuje spousta druhů. Využijte toho a namíchejte si je na záhony tak, aby vám dělaly co největší službu. Nejkrásnější odrůdy jsou: Geranium platypetalum, Geranium maculatum, Geranium dalmaticum, Geranium clarkei.

CO POTŘEBUJE: Ideální klima pro kakosty je polostín. Nezapomeňte jim dát dostatečně prostoru, protože se rychle rozrůstají a za chvíli pokryjí celý povrch!

Kakostů existuje spousta druhů. Využijte toho a namíchejte si je na záhony tak, aby vám dělaly co největší službu. Zdroj: Profimedia

Škornice (Epimedium)

CO POTŘEBUJE: Bez problémů zvládne sušší terén. Navíc není troškař a svoji plochu využije bezezbytku. Vytváří nádherné listové koberce, které se hezky vyjímají pod korunami stromů.

Na jaře vás mile překvapí žlutými, oranžovými, růžovými, rudými nebo fialovými květy. Škornic existuje spousta druhů, nejkrásnější je škornice velkokvětá (Epimedium grandiflorum) a škornice pestrobarevné (Epimedium versicolor).

CO POTŘEBUJE: Polostín až stín. Nejlépe se jí daří ve středně těžké, hlinitopísčité půdě s dostatkem živin.

Škornice bez problémů zvládne sušší terén. Navíc není toškař a svoji plochu využije bezezbytku. Vytváří nádherné listové koberce, které se hezky vyjímají pod korunami stromů. Zdroj: Profimedia

Rožec (Cerastium biebersteinii)



CO POTŘEBUJE: Patří mezi největší rostlinné skauty. Snese slunce, polostín i suché klima. Daří se mu ve svažitém terénu a přežije i na chudé, kamenité půdě. Kvete bílými květy a vytváří nádherné dekorativní koberce.

CO POTŘEBUJE: Skoro nic, jen dostatek místa! Jeho jedinou špatnou vlastností je rozpínavost. Proto mu dejte dostatek prostoru a občas rožec usměrněte v růstu, jinak si na vaší zahradě založí další a další bílokvěté kolonie.

Rožec patří mezi největší rostlinné skauty. Snese slunce, polostín i suché klima. Zdroj: Profimedia

Třapatka (Echinacea)

CO POTŘEBUJE: V tomhle případě máte co do činění s poměrně vysokou květinou, která může dorůst až do výšky 0,6 m. Třapatka vás okouzlí svým květenstvím od léta do podzimu. Zároveň jde o léčivou rostlinku, která se používá ve farmacii, například jako přírodní lék proti chřipce a nachlazení. Vysaďte třapatku nachovou nebo třapatku zářivou, jsou odolné a opravdu velmi dekorativní.

CO POTŘEBUJE: Dejte jí do vínku propustnou (humózní) půdu, trochu sluníčka, občasnou zálivku a poroste skoro sama.

Třapatka vás okouzlí svým květenstvím od léta do podzimu. Zdroj: Profimedia

