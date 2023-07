7 nejpodivnějších věci, které můžete s klidem dávat na kompost. Málokdo to o ví

Patříte k těm, kteří mají na zahradě kompost? Možná máte doma materiál, který se do něj hodí, jen o tom nevíte. Máme pro vás tipy na ty nejpodivnější věci, které do něj lze dávat a které mu i prospívají.

Pro všechny, kdo mají zahradu, je kompost doslova pokladem. Pokud je správně vyzrálý, je tím nejlepším přírodním hnojivem. Navíc je kompostování ekologické a díky němu je veškerý organický odpad nejen z domácnosti, ale i ze zahrady, efektivně využitý. Hodí se na hnojení pěstovaných květin, plodin, stromů i keřů a využít jej můžete i na hnojení trávníku. Nemáte jasno, co vše je možné kompostovat? Dnes pro vás máme pár věcí, které vás možná překvapí.

Nejen ptačí trus

Chováte doma papoušky či jiné ptáky? Tak jejich trus přidejte do kompostu. Lze využít i trus od volně žijících ptáků, ne však od kuřat a slepic. Jedná se vlastně o jedno z nejkoncentrovanějších organických hnojiv. Obsahuje nutriční prvky ve snadno dostupné formě, které jsou poměrně rychle absorbovány rostlinami. Buďte však opatrní, někdy mohou obsahovat semena plevelů nebo chorobu. Pokud chováte králíky, křečky či morčata, jejich trus lze také dát do kompostu. Velký pozor však na výkaly koček, ty by mohly naopak kompost znehodnotit i zničit.

Akvarijní rostliny

Pokud patříte mezi vášnivé chovatele akvarijních rybiček, můžete využít vyřazené akvarijní rostliny také k zušlechtění kompostu. Jsou totiž extrémně bohaté na dusík a dodávají kompostu dokonalou rovnováhu. Vodní rostliny obsahují dokonce i látky omezující a ničící některé nevhodné druhy bakterií.

Zvířecí chlupy

Máte doma chlupatého zvířecího mazlíčka? Jejich chlupy zbytečně nevyhazujte do odpadků, je to také bezva přísada do kompostu! Obsahují významné látky jako například keratin, dusík, sírany a minerály.

Lidské vlasy a nehty

I lidské vlasy můžete upotřebit k oživení kompostu. Jsou totiž organického původu a rozloží se na své nejzákladnější složky. Využít můžete i ostříhané nehty.

Cola

V případě, že vám zbyla v lednici nedopitá kola, tak se jí také nezbavujte. Pro váš kompost bude velice přínosná a užitečná. Obsahuje totiž cukry, které podporují produkci mikroorganismů, jež pozitivně ovlivňují lepší rozklad kompostu.

Tampony a vatové tyčinky

Pokud využíváte doma přírodní ušní tyčinky, které neobsahují plast, vyhazujte je také do kompostu. Jedná se o papírové produkty a druhy s dřevěnou složkou.

Vysavačový sáček

Po každém luxování, kdy vám vysavač ohlásí plný sáček, můžete jeho obsah vysypat do kompostu. V případě, že je vyrobený z přírodního materiálu a kartonového papíru, můžete vyhodit nepořádek i se sáčkem. Pozor však, pokud jste luxovali kousky plastu či skla, ty do kompostu nepatří.

