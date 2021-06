11 nejrychleji rostoucích bylinek: Sklízíte k jídlu už za měsíc!

K letnímu vaření a grilování bylinky bezpochyby patří. Ideální je vypěstovat si své vlastní v truhlíkách či květináčích, abyste po nich mohli kdykoliv sáhnout. Existuje celá řada rostlin, které můžete sklízet během jednoho měsíce. Navíc to není nic těžkého a zvládnou je vypěstovat i začínající zahrádkáři.

Naložené maso za pomoci bylinek na grilovačku rozhodně patří, o salátech ani nemluvě. Než abyste pro ně neustále běhali na farmářské trhy nebo do supermarketů, je lepší si je pěstovat doma. Balkon nebo terasa je přece skvělé místo, kde tyto zelené zázraky můžete během jednoho měsíce mít ke každodenní spotřebě.

Pojďme si představit 11 bylinek, které můžete sklízet k jídlu už za měsíc:

Bazalka klíčí už za deset dní a první lístky ke sklizni se objeví dva týdny poté Zdroj: Shutterstock.com / S. Bonaime

Bazalka

Bazalka klíčí už za deset dní a první lístky ke sklizni se objeví dva týdny poté. Aby byla úroda bohatá a bazalka svěží, půda, ve které je pěstována, by měla mít kolem dvaceti stupňů Celsia. Důležité také je, aby byla vlhká, odvodněná a semena by měla být vyseta tam, kam dopadá minimálně šest hodin denně sluneční svit.

Kerblík

Kerblík vysejte na chladné a stinné místo a to v období od března do srpna, kdy je jeho sezóna. Semínka vám vyklíčí po pouhých třech týdnech a do devíti týdnů ho máte připraven ke sklizni.

Oregano

Oregano potřebuje slunné místo a prohnojenou půdu, aby se mu dařilo. Semínka zasejte měsíc před posledním mrazem a během pěti týdnů pak začnou klíčit. Sice už ho nestihnete využít letošní léto, ale na to příští už bude připraveno. Nejlepší čas pro sklízení oregana je tři až pět měsíců od výsevu, to chutná nejlépe.

Mladé listy koriandru Zdroj: PPMeth / Shutterstock.com

Koriandr

Patříte mezi milovníky nebo odpůrce koriandru? Pokud ho máte rádi, tak si ho na jaře vysejte, protože potřebuje teplotu půdy mezi třinácti a dvaceti stupni Celsia. Během čtrnácti dní semena vyklíčí a listy pro sklizeň budete mít k dispozici během jednoho měsíce.

Máta

Máta vám vyroste ke sklizni maximálně během devadesáti dní, ale spíš dříve. Pak ji začněte řezat přibližně dva centimetry nad zemí a po dalším měsíci očekávejte, že vyroste klidně až o padesát centimetrů.

Baby špenát

Špenát je jednou z nejméně náročných rostlin na pěstování. Přežije chlad, teplo, sucho i vlhko. Potřebuje propustnou hlinito-písčitou půdu s pH 6,5-7. Důležitá je také dostatečná zálivka, zalévejte ho tedy na jaře i v létě. Baby špenát ocení i mulčování, které zabrání jeho vysychání. Pokud o něj budete dostatečně pečovat, sklizeň může přijít po třech až čtyřech týdnech.

Salát

I salát je rychle rostoucí zelenina a pokud ho budete náležitě opečovávat, můžete si na něm pochutnávat za méně než měsíc. Salát lze pěstovat kdykoliv, kdy není půda zmrzlá. Použít můžete sazenice i semínka. Snese přímé hnojení a je ideální ho sklízet až odpoledne, v tu dobu má totiž spotřebovanou většinu z dávky dusíku, kterou načerpal z půdy přes noc.

Řeřicha

Čím dál tím více populární bylinkou je řeřicha, která se přidává do salátů, ale je skvělá i na chleba nebo do sendvičů. Obsahuje vitamín C a sklízet ji můžete po třech až čtyřech týdnech od výsevu.

Mibuna

Asijský salát je na pěstování velmi snadný. Roste rychle, což znamená, že ho můžete sklízet dvacet dní od zasazení. Používá se do salátů i polévek a pokud nemáte zahradu, vystačíte si s truhlíkem či květináčem. Tuto zeleninu můžete sklízet po celý rok.

Kdo by nemiloval ředkvičky Zdroj: cha_cha / Shutterstock.com

Ředkvičky

Kdo by nemiloval ředkvičky, které jsou oblíbené do salátů, polévek, ale i jen tak nakrájené na chleba se sýrem. Jsou velmi zdravé a obsahují celou řadu vitamínů. Vyrostou vám během tří týdnů, tudíž se na ně můžete těšit opravdu za chviličku. Pokud chcete mít chutné ředkvičky po celé léto, zasejte v druhé polovině jara jejich letní odrůdu, která je odolnější. Nezapomínejte na hojnou zálivku, ta je důležitá pro jejich vláčnost a chuť.

Pak Choi

Pak Choi je velmi oblíbený v asijské kuchyni, ale není problém, abyste si ho doma vypěstovali i vy. Doba sklizně je přibližně po čtyřech týdnech, takže ho do salátů můžete přidávat za méně než měsíc. Pro výsev a množení použijte lehký propustný substrát a polostinné místo. Postřik by měl být mírný, pak choi má totiž poměrně mělké kořeny.