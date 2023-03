Změřeno! Toto je 9 nejrychleji rostoucích druhů zeleniny. Sklízejte jako první!

Hola, hola, jarní zahrada volá! Na nic nečekejte a vysejte si křupavou zeleninu, kterou sklidíte coby dup. Kterých 9 druhů zeleniny roste nejrychleji?

Zelenina je zdravá, ale při dnešních cenách už skoro považovaná za luxus. Neutrácejte tedy zbytečně za předražené nákupy ze supermarketů a spolehněte se na svou vlastní zahradu. Máme pro vás tipy na zeleninu, která roste rychle a je plná vitaminů, minerálů a výživných látek. Setí a pěstování křupavé zeleně vám zabere jen trochu času a výsledek? Geniální! Jaké druhy zeleniny by tedy na vašich záhonech a sklenících neměly chybět?

V tomto videu se dozvíte, jakou zeleninu pěstovat, abyste měli sklizeň co nejdříve:

Řeřicha zahradní

K dostání je ve dvou verzích: dánská a Mega (ta má větší děložní lístky). Řeřicha vás potěší nejen příjemnou chutí, ale i porcí vitaminu C, B a K. Vysejte semínka do substrátu a pravidelně je zalévejte. Za 14 dní vás řeřicha překvapí hezky rostlými výhonky. Můžete je sklidit a přidat třeba do těstovin, pizzy, omáček či polévek. Ale pozor, kvůli zachování velkého výživového potenciálu ji konzumujte jen v syrovém stavu!

Řeřicha zahradní překvapí velkou úrodou na malém místě. Zdroj: Profimedia

Ředkvička

Je trochu štiplavá, křupavá, ale osvěžující. Ředkvička by v žádném případě neměla chybět na vašemu jarním menu. Ředkvičku zasejte zhruba 0,5 – 1 cm pod povrch půdy. Nejlépe v rozestupu 3 centimetrů od sebe, aby se kořen mohl hezky vyvíjet. Zeleninu zalévejte, jinak hrozí, že vám zdřevnatí. Sklízet můžete už po 21 dnech. Ředkvičky obsahují vitamin C, kyselinu listovou a důležitý minerál – draslík. Skvělé jsou na chlebu s máslem, ale můžete je i tepelně upravit a udělat si třeba ředkvičkový mozeček.

Ředkvičky patří mezi jarní klasiku. Zdroj: Profimedia

Jarní cibulka

Má svěží a lehce štiplavou chuť. Zužitkovat ji můžete celou – od kořínků až po konečky! Pěstování: Nejlépe se jí bude dařit ve skleníku. Vysejte ji řídce a do mělkých řádků. Poté ji zlehka překryjte zeminou a nechte svému osudu. Jakmile vyklíčí, silnější sazenice pak můžete přesadit, aby se mohly dobře vyvíjet. Cibulku zpočátku dost zalévejte, pak můžete trochu ubrat. Ke sklízení je cibulka připravená, jakmile nať dosáhne délky 15 centimetrů, což je asi po 21 dnech. Cibulka je skvělá do pomazánek nebo jako přísada do míchaných vajec či salátů.

Jarní cibulka udržuje hladinu cukru v krvi. Zdroj: Profimedia

Tatsoi do květináče

Patří mezi asijské odrůdy listové zeleniny. Je odolný proti škůdcům, výborně roste a přináší bohatou úrodu. Tatsoi má rád slunečné dny, proto je ideální ho vysít až od dubna, kdy nehrozí žádné mrazíky. Hloubka výsevu se pohybuje kolem 2 centimetrů a doba klíčení je 25 dní. Výhodou je, že tatsoi můžete pěstovat i v truhlíku nebo květináči. Tahle listová zelenina je zdrojem vitaminu A, C, K a najdete v něm i vápník, fosfor, draslík a železo. V Asii se z téhle zeleniny připravují polévky. Jeho použití v kuchyni je podobné jako u špenátu.

Tatsoi patří mezi asijské druhy zeleniny. Zdroj: Profimedia

Salát

Za to, co nabízí, nechce zpět téměř nic. Salát nepotřebuje sluníčko, teplo a je odolný i proti mrazíkům. Je bohatý na vitamin C, kyselinu listovou a minerály (draslík, hořčík). Kupte si sazenice salátu a zasaďte je do mělké půdy tak, aby mezi nimi byly alespoň 25 centimetrové rozestupy. Zeleninu pravidelně zalévejte, ale zbytečně nepřemokřujte, aby ke kořenům mohl vzduch. Listový salát můžete sklízet už po 30 dnech. Můžete ho použít do salátů nebo jako oblohu k jídlům či na obložený chléb.

Saláty jsou plné minerálů a rostou rychle. Zdroj: Profimedia

Špenát

Patří mezi první jarní zeleninu. Je nízkokalorický a plný vitaminu K (který je potřeba na vývoj kostí) a minerálů, například zinek, hořčík, fosfor. Špenát ke svému životu potřebuje zásaditou půdu a alespoň trochu sluníčka. Další důležitou věcí je zálivka a hnojení. Když mu všechno dopřejte, za 35 dní vás odmění tmavě zelenými lístečky. Nejrychleji plodícím špenátem je baby špenát.

Špenát patří mezi častou přísadu jarních pokrmů. Zdroj: Profimedia

Roketa setá

Neboli rukola patří mezi rychle klíčící listovou zeleninou s pikantní chutí. Je zdrojem železa a vápníku. Rostlinka je nenáročná a velmi rychle klíčí. Sází se do řádků, které jsou 1 centimetr od sebe. Semínka rokety vytvářejí listnaté chomáčky, které mez sebe nepustí žádný plevel. Takže můžete jen sklízet. Rukola je skvělá na chlebu, ale také jako ozdoba pizzy či těstovin.

Roketa setá velmi rychle klíčí. Zdroj: Profimedia

Hrášek

Začít s výsevem můžete už v březnu, kdy teploty dosáhnou 10 °C. Mladý hrášek je nasládlý a můžete ho jíst jako lahůdku. Obsahuje vitaminy A, K a C. Semena vysévejte do řádků s hloubkou 5 centimetrů. Hráškový zárodek pak zasypte zeminou, kterou ještě rukou trochu přimáčkněte. Pak už stačí pravidelně zalévat a čekat na první klíčky. Ranné odrůdy hrášku můžete sklízet už 12 týdnů po výsevu!

Hrášek jej skvělou svačinkou. Zdroj: Profimedia

Švýcarský mangold

Je nenáročný, houževnatý a jeho listy vám přinesou spoustu důležitých minerálů, jako jsou vápník, draslík a železo. Švýcarský mangold vyroste i ve špatné půdě, ale pokud chcete sklízet pořádnou úrodu, zamíchejte mu do substrátu i trochu hnojiva. Semínka sejte do řídkých řádků a udržujte mezi nimi distanc 25 centimetrů. Po čase slabší vyjednoťte, aby silnější kusy mohly lépe růst. Dopřejte rostlinám pravidelnou zálivku a za 45 dní už můžete sklízet krásné křupavé listy. Hodí se například do salátů. Švýcarsýá mangold je výborný v kombinaci s chřestem.

Švýcarský mangold překvapí velkými listy. Zdroj: Profimedia

