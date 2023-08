Nejurputnější plevel: Teď se šíří semeny a vyklíčí klidně až za rok. Zasáhněte

Zahrada je jistě naší velkou chloubou, ovšem jen ta, která je pečlivě upravená a bez zbytečného plevele. Nějaké té malé rostlince se nikdy neubráníme, ale musíme si dávat pozor na urputné druhy, které se šíří rychlostí blesku a zaplavují nejen naše, ale i sousedovy pozemky. O které plevele se jedná a jak zabránit jejich rychlému množení?

I když s plevelem bojujeme neustále, určitě je pořád mnoho věcí, které o těchto nevítaných rostlinách nevíme. Je logické, že patří do přírody, jako jakékoliv jiné, ale na zahrádce je prostě vidět nechceme. Přesto jen těžko můžeme zabránit jejich zavlečení na náš pozemek, ale když už se to stane, je třeba začít jednat včas. Jakmile například takovému merlíku bílému dáme příležitost vysemenit se, máme na příští roky o “zábavu” postaráno. Věděli jste, že jedna taková rostlina dokáže vyprodukovat až půl milionu semen? Necháme-li dozrát semena jen u pár jedinců, můžeme se s upravenou zahradou rozloučit.

Jak si připravit jednoduchý domácí postřik proti plevelu? Podívejte se ve videu:

Vydrží léta

Jeden z hlavních problémů je fakt, že semena takových plevelů, jako je právě merlík bílý, ale třeba i ptačinec žabinec, bér zelený, ale i dalších a dalších jsou schopna přežívat v půdě skryta a v utajení i několik let. Některá těsně pod povrchem, jiná v hloubce, ale stále jsou připravena za ideálních podmínek vyrazit znovu do útoku. Například u svlačce jde i o desítky let. Proto je třeba zakročit ihned, jakmile objevíme vyrůstající nebezpečí.

Solarizace bez chemie

Pokud si zařizujete novou zahradu a máte ji stále prázdnou nebo alespoň některé její části, je možné ji proti plevelům, ale i proti houbám a dalším škůdcům ošetřit tak zvanou solarizací. Jde o techniku bez použití jakéhokoliv chemického přípravku, pomůže nám jen slunce, voda a tenká polyetylenová plachta. Jak na to?

Základem je nejprve mechanicky ošetřit pozemek tak, že z něj odstraníme veškerý viditelný plevel. Při té příležitosti se můžeme zbavit i případných kamenů. Následuje důkladné prolévání půdy tak, aby byla ve výsledku provlhčena minimálně do čtyřiceticentimetrové hloubky. Následuje důkladné překrytí připravenou fólií, jejíž okraje zakryjeme zeminou tak, aby zpod ní neunikalo teplo ani vlhkost. A teď už je všechno jen na přírodě. Samozřejmě tuto metodu můžeme použít jen v létě, kdy právem čekáme teplé a slunečné dny.

Semena svlačce vydrží čekat na svoji příležitost i desítky let Zdroj: Pixabay

Trpělivost se vyplatí

Jako většina postupů, při nichž místo na chemii spoléháme na pomoc přirozených přírodních principů, není ani tento postup příliš rychlý. Pozemek musíme nechat přikrytý několik týdnů, minimálně ale měsíc, aby se dostavil požadovaný účinek. Jde tedy skutečně o přípravu na příští roky, kterou se ale rozhodně vyplatí podstoupit. Zbavíme se tak na několik let většiny zbytečných starostí, protože působením tepla a vlhkosti bude značná část zárodků plevelů, chorob i škůdců zničena.

Raději ručně než chemicky

Kromě této metody lze samozřejmě využít také mechanické odstraňování plevele, které je sice časově náročnější, ale radost z dokonale vyčištěného záhonku také stojí za to. Použití chemikálií bychom měli volit jako poslední možnou metodu, ale i k té je třeba někdy sáhnout.

Jen si dejme v takovém případě pozor, aby šlo o přípravek co nejšetrnější k užitečnému hmyzu a ošetření plevele provádějme jen za dodržení všech na přípravku uvedených podmínek. Chceme se přece zbavit plevele, a ne včel nebo berušek!

