5 nejnebezpečnějších stromů: Dokáží zabít pouhým dotykem. Nemáte je na zahradě?

Stromy jsou nádherní a majestátní velikáni. Často jsou symbolem života. Vždyť hlavně oni nám dávají kyslík, bez kterého bychom nemohli existovat. Nenechte se ale zmást. I mezi stromy se najde hned několik exemplářů, se kterými rozhodně není radno si zahrávat. Až budete chtít načerpat zase energii, těchto pět druhů raději neobjímejte!

V přírodě jen tak stojí a nasávají dění kolem sebe klidně i stovky let. Jsou symbolem života, obdarovávají nás svými plody i dřevem. Málokoho by napadlo, že mezi vysokými krasavci se najdou i velmi nebezpečné exempláře a kontakt s nimi může přinést jistou smrt! Které to jsou?

Strom ronící rudou krev

Mnoha stromům se připisují léčivé až magické vlastnosti. Mezi takové rozhodně patří i Pterocarpus angolensis, divoký druh týku. Objevuje se v jižní Africe a jeho léčivé účinky uctívali místní šamani. Dokázal vyléčit malárii, nemoci srdce, pásový opar i zažívací potíže. Zároveň strom dodnes mezi domorodci vyvolává hlavně úctu, respekt i strach. Jakmile totiž dojde k narušení jeho kůry, začne ronit temně rudou tekutinu připomínající lidskou krev.

Chrastoun jako dokonalý zločin

Respekt, ale z trochu jiných důvodů, budí chrastoun! Čím je nebezpečný? Podívejte se ve videu:

Smrtící strom chrastoun se v hojné míře vyskytuje hlavně v Indii, kde posloužil k mnoha dobrovolným i nedobrovolným úmrtím. Listy ani plody vám nic neudělají, ovšem semena plodů obsahují silně toxickou látku, která dokáže přivodit smrt. K zabití dospělého člověk prý stačí jedno jediné semeno tohoto stromu. Přítomnost ceberinu, jak se toxická látka nacházející se v semenech jmenuje, se velmi špatně prokazuje, takže smrtící strom je mnohdy považován za dokonalého pomocníka k dokonalému zločinu.

Durmanovec je sice nádherný, ale také velmi jedovatý. Zdroj: ditya_lotosa / Shutterstock.com

Zombie strom: Durmanovec

Durmany mají krásné květy, ale rozhodně se neřadí mezi mírumilovné rostliny. Kvůli toxickým účinkům, které durmanovec má na lidi i na zvířata, si vysloužil přezdívku zombie strom. Stačí pouhé přičichnutí k omamným květům a budete paralyzovaní. Dostaví se křeče, ztráta paměti a svalová slabost. Příliš dlouhé obdivování nebezpečné krásy durmanovce by vás však mohlo stát i život.

Kulčiba je na první pohled nenápadný strom. Zabít ale dokáže také velmi nenápadně. Zdroj: Shutterstock

Kulčiba: Radši ani nepřivonět

Ještě jednou se vraťme do Indie. Kromě chrastouna zde najdete i kulčibu dávivou. Už název stromu napovídá, že to s ním nebude jen tak. Toxické látky obsahují listy, plody i semena nacházející se v plodech. Nenechte se ale mýlit, k tomu, aby vám kulčiba ublížila, si nemusíte pochutnat na oranžových kulovitých plodech. Stačí být poblíž stromu a vdechovat toxické látky, které vylučuje. Pakliže se jich nadýcháte příliš, může to skončit až fatálně.

Smrtící šišky blahočetu

Pětici uzavírá blahočet Bidwillův. Na první pohled se jedná o impozantní strom. Dorůstá do výšky až padesáti metrů a jeho krása je pověstná. Produkuje i neméně fascinující šišky, ovšem ty se mohou v mžiku změnit ve smrtící zbraň. Blahočet není toxický, spíš se jedná o neohrabaného velikána. Těžké šišky se neudrží na větvích a padají dolů ze stromů, kde vás mohou velmi vážně poranit až usmrtit.

