15 nejvoňavějších květin, které můžete pěstovat na zahradě

Voňavá a krásná zahrada je cílem mnoha pěstitelů. Dnes se podíváme na patnáct rostlin, které se do takové zahrady hodí.

Při výběru musíte myslet na mnoho věcí. Ne jako já…šla jsem do zahradnictví a vybrala si květiny, které se mi líbily. Pakosta jsem, no. Některé přežily, ale většina zdechla. Chybami se člověk učí. Od té doby vím, že musím trochu přemýšlet a něco si o rostlině zjistit. Bude vysoká nebo leze do šířky? Chce slunce nebo polostín? Má ráda vodu nebo jí moc neholduje? Vybrala jsem pro vás rostliny, se kterými mám alespoň nějakou zkušenost a pokusím se ke každé v krátkosti napsat, co vyžaduje nebo naopak nesnáší.

Tento opadavý keř se vám rozroste jak do výšky (2-5m), tak do šířky Zdroj: Profimedia.cz

1. Motýlí keř (Komule Davidova, Buddleja)

Tento opadavý keř se vám rozroste jak do výšky (2-5 m), tak do šířky. Jeho květy jsou velmi atraktivní nejen pro náš nos, ale i pro ten motýlí – budete se divit, jaké druhy se v okolí vyskytují. Motýli jsou tak opojení vůní, že se na ně lze podívat z minimální vzdálenosti. Buddleja vám bude vděčná za slunné stanoviště a na zálivku není moc náročná.

2. Vistárie (Wisteria sinensis)

Odolná, popínavá, rychle rostoucí dřevina. Dosahovat může až 20 metrů a nestydí se rozrůst do šířky klidně 10 metrů. Daří se jí na slunku i v polostínu. Zalévat pravidelně a s vodou nešetřit. Jedovatá! Zajímavost – největší vistárie se nachází v Kalifornii, má více než 100 m² na šířku a pyšní se hmotností 250 tun! Tu bych asi na zahradě nechtěla..

3. Hyacint

Vytrvalá bylina s cibulemi. Čím větší cibule, tím větší květenství. Cibule se zasazuje na podzim do cca 20 cm jamky, kterou dobře prolijte vodou a zahrňte zeminou. Vyžaduje světlé místo bez přímého slunce. Zálivka…taková klasika, zlatá střední cesta.

Zimolez má v oblibě slunné místo, ale nepohrdne ani polostínem Zdroj: Malgorzata Wryk-Igras / Shutterstock.com

4. Zimolez

Mám pocit, že mám na zahradě zimolez kozí list. Pne se mi každoročně po cihlové zdi. Přiznám se, že jsem si ho všimla až letos. Má v oblibě slunné místo, ale nepohrdne ani polostínem. Měl by se pravidelně zalévat, ale jak jsem o něm nevěděla, nezalévala jsem ho..a žije!

5. Levandule

Krásná bylina, která má ráda plnou palbu sluncem, velice dobře snáší sucho. Se zálivkou to nepřehánějte, mohou jí začít uhnívat kořínky. O účincích levandule psát nebudu, to bychom tu byli sto let.

6. Lilie

Vytrvalá bylina. Jedná se o mrazuvzdornou cibulovinu, což je velká výhoda, neboť je můžete nechat v záhonu po celý rok. Cibule se vysazují nejlépe na podzim. Místo jí hledejte na slunném místě, ale i v polostínu udělá parádu. Nesnáší stojatou vodu, opět bych se zálivkou volila slova: „Zlatá střední cesta.“.

7. Růže

Klasika, krásná klasika! Ne každá voní. Když si vyberete růži stolistou, máte o vůni postaráno. Ideální místo je pro ni na světle, ale bez přímého slunce. Na zahradě ji máme už minimálně 20 let, mám ji spojenou s koncem školního roku.

8. Šeřík

Tak ten mám spojený se školou celkově. Seděla jsem v první lavici a z vůně šeříku mě bolela hlava. V době květu potřebuje hojnou zálivku (letos se mi nějak nepovedlo). Vybrat si můžete ze spousty odrůd, některé rostou jako keře a některé dokonce jako stromy (až 4 m). Zvládne slunná i polostinná stanoviště.

Pupalka velkoplodá patří mezi vytrvalé byliny Zdroj: Alena Charykova / Shutterstock.com

9. Pupalka velkoplodá

Vytrvalá bylina, dorůstá výšky 10-30 cm a vděčná je za slunné místo. Tato rostlina kvete večer a na své voňavé květy láká noční motýli. Máme ji u jezírka už mnoho let a drží!

10. Hrachor vonný

Pnoucí letnička, která se musí každoročně vysévat, ale stojí to za to. Pro hrachor je nutná opora, sází se k plotům, pergolám.. Vyžaduje pravidelnou zálivku a připravte si pro něj slunečné stanoviště.

11. Pivoňka lékařská

Vytrvalá bylina. Vyberte pro ni slunný kousek zahrady, maximálně polostín. Tato pivoňka dorůstá výšky 35-60 cm. U nás nad skalkou má své místo asi bambilion let. Lze pořídit i jiný druh pivoňky, například čínskou nebo keřovitou (pro tuto odrůdu si připravte opravdu velký prostor). Snese i sucho.

12. Kalina „Eskimo“

Střední stálezelený keř, který běžně dorůstá 50-150 cm. Nepohrdne polostínem, ale i sluníčku. Má ráda rovnoměrně vlhkou půdu. Tuto krásku si pořídíte i do nádoby na balkon či terasu.

13. Nepravý jasmín (Pustoryl)

Je opadavý nebo stálezelený keř, podle výběru. My vlastníme Pustoryl panenský, ten je opadavý, vysoký až 3 metry. Kvete v červnu a vždy když jdu kolem něj domů, na chvilku se zastavím a nasávám vůni, ta je opravdu intenzivní! Holduje stinným stanovištím.

V blízkosti magnolie nekopejte větší díry, má velmi mělké kořeny. Zdroj: ppl / Shutterstock.com

14. Magnolie

Přiznám se, tu nemáme, ale byl by hřích ji vynechat! Základem je slunné a chráněné místo. Pořízenou rostlinu nesázejte moc hluboko, ale za to ji dopřejte hojnou zálivku a to nejen po zasazení. V blízkosti magnolie nekopejte větší díry, má velmi mělké kořeny.

15. Bylinky

To tu můžeme trávit další hodinu. Vyrobila jsem si ze staré palety bylinkový záhonek (mému chlapovi se nelíbí), ale já jsem na sebe pyšná! Vysadila jsem majoránku – máme rádi bramboráky, bazalku – ta mi bohužel chcípla, oregáno, mátu – pro návštěvy do drinků (zatím nevyužito, žádná návštěva prozatím nepřišla) a rukolu – do salátů a na carpaccio.

Každý si určitě vysadí bylinky podle své chuti a využití, na výběr jich je více než dost.