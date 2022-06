Jak pěstovat nektarinky: Má to svá úskalí, ale s těmito tipy to zvládne každý

Nektarinky z vlastní zahrádky? Neskutečná dobrota! Nebojte se toho a pojďte si nektarinku vysadit do své zahrady nebo i do kontejneru. Rozhodně nebudete litovat.

Nektarinka

Od broskve se nektarinka liší tím, že má hladkou slupku. Broskev svými chloupky evokuje v některých lidech myší kožíšek a nemohou na ni ani sáhnout, takže nektarinka je pro ně ta lepší varianta. Jedná se o peckovité ovoce, které je variantou broskve. Historie nektarinky je jaksi na informace trochu skoupá, první zmínka v anglickém jazyce je z roku 1616.

Nektarinky není složité pěstovat, ale dodržet několik pravidel musíte. Zdroj: Viktory Panchenko / Shutterstock

Jakou odrůdu nektarinek vybrat

Při vybírání odrůdy nektarinky nemyslete jen na to, aby byla úroda co nejvíce sladká a velká. Musíte si uvědomit, jaké podmínky jste pro ni schopni připravit. Jestliže pobýváte v nížině a místo, kam byste nektarinku vysadili, je chráněné proti větru, lze si vybrat ze všech odrůd. Čím náročnější podmínky, tím víc musíte hledat mezi odolnějšími odrůdami.

Vhodný čas na výsadbu nektarinek

Nejideálnější čas na výsadbu stromku je na jaře. Důvod je vcelku logický, to aby rostlina zvládla vytvořit přijatelný kořenový systém do zimy, neboť bez něho by stromek nepřežil.

Jak vysadit nektarinky

Nejprve zakoupenému stromku odstraňte odumřelé kořeny a naložte ho do nádoby s vodou, a to klidně na 3 hodiny. Mezitím si vykopejte díru, pořádně velkou, protože se do ní musí ještě vměstnat zemina smíchaná s kompostem. Jestliže půda není dostatečně zásaditá, což je pro nektarinky nutnost, nasypte ještě do kompostu trochu vápna. Následně zatlučte kůl, o který se stromek bude opírat. Do jámy nektarinku vložte, zasypte substrátem, upěchujte a zalijte. Doházejte ještě trochu hlíny a nezapomeňte rostlinu přivázat k zakopanému kůlu.

Péče o nektarinky se v mnohém neliší od pěstování broskví. Zdroj: Profimedia

Péče o nektarinku

Zálivka stromku na počátku jeho výsadby musí být dosti vydatná. Dejte nektarince vody více cirka první rok, pak jí přilepšujte zejména v květnu a červnu, ale všeho s mírou! Hnojení provádějte po odkvětu buď hnojivem z obchodu, nebo vyzrálým hnojem. Nektarinku je důležité i prořezávat, prosvětlovat korunu a redukovat násadu. Na zimu je nutné mladší stromky obalit například jutovinou.

Výsadba stromku nektarinky je nejvhodnější na jaře, aby si zvládnul do zimy vytvořit kvalitní kořenový systém. Zdroj: BearFotos / Shutterstock

Trpasličí odrůdy

Existují ale i nektarinky, které jsou vyšlechtěny přímo k pěstování ve vhodném kontejneru. Není to nijak extra náročné, ale několik pravidel se dodržet musí:

v nižších polohách je možné nechat stromek přes zimu venku, ale nádoba nesmí promrznout

okolo února by se měl stromek zasadit do trochu většího květináče, pokud nebudete měnit květináč, vyměňte v nádobě alespoň část substrátu

v době tvorby pupenů je vhodné použít přípravek proti kadeřavosti

pravidelné přihnojování na květ a plod je vhodné zhruba od dubna

před zimou rostlinu pečlivě zalijte

jestliže nektarinku budete mít na přezimování ve skleníku či zimní zahradě a začala by nakvétat, je nutné ji opylovat, jinak se můžete se sladkými plody rozloučit

Zdroje: hobby.instory.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.nasezahrada.com