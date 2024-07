Jako by nestačilo, že nás během léta zaskočí příliš suché či extrémně deštivé počasí, vzápětí se začnou objevovat i choroby. Zalévání okurek může být náročné, ale péče se vyplácí. Chybami v zálivce ale můžete okurkám přivodit značné potíže v podobně plísňových onemocnění.

Pěstujete okurky?

Nic není během léta šťavnatější než právě utržená okurka, kterou jste si vlastnoručně vypěstovali. Jak na to? Teď už byste měli mít nejen zasetá semínka, ale z nich vypěstované sazeničky, které už jsou na konečném stanovišti pěkně vyvázané někde hezky za oknem, ve skleníku nebo chráněném místě na zahradě.

Právě tam se bude rostlinám nejlépe dařit. Podle polohy vaší zahrady už můžete mít první květy, ale jinde už také první tvořící se malé okurečky.

V tomto příspěvku z YouTube kanálu Zahrada na řece vám autor názorně ukáže, jakým způsobem můžete zaštipovat okurky. Díky takovému zaštípnutí nejen zredukujete nepotřebné části zeleně, ale navíc také rostlinu velmi prosvětlíte. Detailně vám však svůj přístup osvětlí autor.

Co hrozí okurkám při nevhodném zalévání?

Základním předpokladem pro úspěšné pěstování okurek, stejně tak jako jiné zeleniny či ovoce, je nutnost zajistit dostatečnou vláhu každé rostlině. Pravidelnost a dostatečnost zálivky je nutná nejen pro vývoj zeleně, ale také přiměřeným a pravidelným zaléváním minimalizujete výskyt některých chorob.

Jde především i plísňová onemocnění, mezi která patří například i padlí, plíseň okurková či černá hniloba kořenů. Všechna tato onemocnění souvisí se zálivkou, ale také regulací teploty či vzdušné vlhkosti ve skleníku. Plísním se však rozhodně daří také mimo skleník či jiné uzavřené prostory.

Padlí se typicky šíří během horkých letních dní, kdy je vysoká vzdušná vlhkost a vzduch se nehýbe. Padlí, které připomíná světlý poprašek na listech stromů i květin, je rozšířenou chorobou, která zatěžuje jak zemědělce, tak malopěstitele.

Černá hniloba kořenů se objevuje častěji ve skleníku. Rostlina je často velmi zdravá, hezká a prospívající. Typicky právě před sklizní začíná najednou celá vadnout a velmi rychle hyne.

Plíseň okurkovou byste poznali podle téměř hranatých skvrnek na listech. Žlutě kostkované lístky připomínají mozaiku na horní straně listu, zatímco podhoubí se tvoří na dolní straně a má šedo fialové zabarvení.

Obávaná plíseň okurková vytváří na listech mozaiku.

Na čem ještě záleží při zalévání okurek?

Rostliny je třeba včas stříkat domácími nebo průmyslovými fungicidními postřiky, ale jistou pozornost byste měli věnovat právě zálivce. Důležité je rostlinu nepřemokřit a zalévat vždy ke kořenům, nikdy na list. Ve skleníku je nutné větrání a doporučuje se také závlaha v brzkých ranních hodinách, aby nedocházelo k rychlému odparu, který by zvýšil vzdušnou vlhkost.

Obecně se má za to, že vhodná ja závlaha dvakrát do týdne, nicméně i to se může významně lišit. Záleží také na distribuci vody. Pěstitelé, kteří mají automatické zavlažovací systémy, zalévají spíš každý den trošku.

Ti, kteří používají prosakující nádoby zakopané v půdě, mohou podle velikosti nádoby zalévat, respektive plnit nádoby klidně jen jednou týdně a využít velmi pomalé distribuce vody prosakováním přímo ke kořenům.

