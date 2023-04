10 úžasných a téměř nezničitelných druhů bylinek do truhlíku: Jak je sesadit?

Také milujete voňavé bylinky a nedáte na ně v kuchyni dopustit? Ten, kdo je umí pěstovat i používat v kuchyni, má velikou výhodu, protože díky nim může vykouzlit na talíři vůně i chutě domova či orientu. Naučte se pěstovat nenáročné bylinky pospolu, klidně i na balkóně. Jaké kombinace bylinek se k sobě hodí a jak je k sobě sesadit do truhlíku?

Zdroje: www.almanac.com, abecedazahrady.dama.cz

Bylinkový ráj pro všechny

Právě koření a bylinky jsou tou tajnou ingrediencí, které kromě soli při vaření potřebujete. Vypěstujte si vlastní bylinky na parapetu vašeho okna nebo na balkoně, není to nic složitého. A neznamená to ani, že budete na každou rostlinu potřebovat samostatný květináč. Můžete je sesadit k sobě, sluší jim to i prospívá.

Pokud vás zajímá pěstování bylinek, můžete se učit také od paní Michaely z Bylinkového ráje. Toto je jen ochutnávka, s čím může Michaela pomoci:

Sesazení bylinek podle stejných nároků

Sesazení rostlin není vůbec nic složitého. Ale i k úspěšnému sesazení bylin můžete přistoupit dvěma způsoby. Zaprvé můžete prostě sesadit takové rostliny, které vyžadují stejné podmínky. To nebude nic složitého, protože mnohé tyto byliny milují společně dobře propustné půdy a jen občasnou zálivku.

Do této skupiny rostlin patří například šalvěj, tymián a rozmarýn. Konstitucí nejjemnější je tymián, který vysaďte dopředu pěstební nádoby, rozmarýn je větší, nejvyšší z těchto rostlin je šalvěj. Ta by měla být v truhlíku v pozadí. Všechny tyto bylinky vyžadují podobné podmínky, dobrou drenáž i velmi slunné stanoviště.

Bylinky pěstujeme často zvlášť a je to trochu škoda. Společně udělají velkou parádu. Zdroj: shutterstock.com

To stejné platí také pro méně používaný yzop. Tato hořká bylinka se hodí v malém množství například do marinád a pečení či grilování mas. Grilovačky a párty, kde se bude hodně jíst a pít, nemusí skončit bolením žaludku, přidáte-li trošku yzopu. Hořčiny napomáhají k lepšímu trávení a podporují trávení celkově. Podobně jako u dalších známých bylin - pelyňku nebo zeměžluči.

Máta a citronová tráva

Opakem je například máta a citronová tráva. Tyto dvě byliny potřebují vlhké prostředí. Odtok zálivky je samozřejmě nutný i při jejich pěstování, ale jsou to rostliny, které milují vodu a zálivku vyžadují častěji. Máta i meduňka jsou známé prorůstáním kořenů, jejich kořenové systémy jsou bohatší a celkově mohutnější, než tomu bývá u jiných bylinek. U těchto druhů se proto spíš doporučuje pěstování zvlášť. Stejně tak silně prorůstající kopr je vhodnější pěstovat v samostatné nádobě.

Bazalka, petržel, koriandr a pažitka

Dobře se vysévá bazalka i petrželka, koriandr nebo pažitka - za dobrých podmínek je to možné i přímo do truhlíku. Ostatní bylinky si můžete předpěstovat stejně jako zeleninu. Případně si později během roku kupte předpěstované sazenice. Pokud se obrníte trpělivostí a víte, co a jak, může se vám také dařit pěstování bylinek koupených v potravinách, které jsou určeny k rychlé spotřebě. K těmto u nás dobře známým bylinám patří i kerblík nebo libeček, který ovšem dokáže narůst do výšky až 2 metrů a jeho pěstování je vhodnější v záhonu nebo samostatně.

Bylinky nepatří jen do nádob, i na malém kousku zahrady se jim bude dařit. Zdroj: Shutterstock

Doprovodná výsadba bylinek

Druhým způsobem sesazení určitých druhů bylinek je jejich vhodnost z pohledu doprovodné sadby - tedy výběru kombinací rostlin, které se vzájemně v růstu podporují a doplňují. Například odpuzují škůdce nebo napomáhají opylení. Jde o takové rostliny, které ze své blízkosti něčím profitují, a proto dobře prospívají.

Doprovodná sadba doporučuje pěstovat společně oregano, petrželku a bazalku. Další skupinou jsou například pažitka, kopr, majoránka, estragon. Jinou vhodnou kombinací jsou majoránka, bazalka, oregano, rozmarýn, šalvěj, tymián či levandule. I levanduli lze používat jako koření.