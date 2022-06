Které letničky mají samočistící schopnosti? Tyto nedají žádnou práci

Chcete mít během celého léta rozkvetlou zahradu či terasu a moc se u toho nelopotit? Pořiďte si nenáročné a vděčné letničky! Vyhnete se pracnému odstraňování květů.

Hledáte letničku, která ozdobí váš venkovní prostor záplavou nádherných kvítků, bude kvést po celou sezonu a nebudete ji muset věnovat moc času? Sáhněte po „samočistících" letničkách, jež vám značně ulehčí práci. Které to jsou?

Jak je to s odstraňováním květů

Odstraňovat, nebo neodstraňovat odkvetlé květy? Jestliže pěstujete okrasné květiny, bývá pravidlem, že jim je lepší odkvetlé květy odstraňovat. Nejde jen o estetiku, protože odkvetlé květy nevypadají hezky. Pravidelným odštipováním totiž podpoříte rostlinu k další tvorbě nových květů. Za normálních okolností by se květina soustředila na produkci semen, a jakmile by tuto funkci splnila, už by dál nemusela kvést. Zároveň by všechnu energii soustředila právě k tvorbě semen a na další kvetení by jí už moc síly nescházelo.

Samočistící rostliny zvládnou vše samy

Odstraňování odkvetlých kvítků zabere poměrně dost času, a to hlavně u převislých rostlin plných květů. Nejenže to trvá dlouho, ale zároveň, pokud na kvítky zapomenete, může dojít ke zbytečnému roznášení houbových chorob. Existuje však řešení, jak se tomu vyhnout a mít čas na něco příjemnějšího.

Není nic jednoduššího než si pořídit letničky se samočistící schopností. Byly vyšlechtěny tak, aby jejich květy po odkvětu samy sesychaly a ve výsledku samovolně opadaly. Odpadne vám tak práce s jejich pravidelným odstraňováním, protože rostliny to zvládnou absolutně sami. Dříve než suché květy zmizí, přibývají už další nové kvetoucí výhonky.

Bakopa (Sutera diffusus)

Převislá bakopa vám bude dělat radost svými drobnými bílými kvítky v podstatě až do října. Můžete si pořídit i odrůdy s bleděmodrými nebo narůžovělými květy. Rostlině se velice dobře daří na přímém slunci, ale zvládne i polostín. Jednou z podmínek, aby vám bakopa prospívala, je dostatečně propustný substrát, který by neměl nikdy vyschnout. Během sezóny bakopu pravidelně přihnojujte tekutým hnojivem bohatým na železo, dosáhnete tak maximálního počtu květů.

Vitálka poléhavá (Sanvitalia procumbens)

Květina, s níž se můžete setkat také pod názvy sanvitálie či aztécké zlato, je rok od roku stále oblíbenější. Jde o nízkou převislou letničku se zářivě žlutými drobnými kvítky, které připomínají miniaturní slunečnice a těšit se z nich můžete od června až do října. Přestože jsou kvítka opravdu velice droboučká, rostlina to plně nahrazuje jejich množstvím, které doslova přetéká z květníků a vitálka je tak naprosto nepřehlédnutelná. Můžete ji snadno pěstovat nejen v nádobách, ale i v zahradě, kde se velice krásně vyjímá na okrajích v letničkových záhonech a skalkách. Dopřejte jí slunné stanoviště chráněné před větrem a také dostatek vláhy.

Bakopa (Sutera diffusus). Převislá bakopa vám bude dělat radost svými drobnými bílými kvítky v podstatě až do října. Zdroj: shutterstock.com

Sněhová lavina (Lobularia hybrida)

Naprosto okouzlující převislá letnička, která tvoří doslova nádherné závoje plné květů. Její výhony dorůstají až do délky 40 cm. Květině se nejlépe daří na slunném až polostinném stanovišti a ocení pravidelnou zálivku. Kvete nádhernými drobnými kvítky od května až do pozdního podzimu, a to v barvě fialové, růžové a bílé. Rostlina je naprosto nenáročná a je výborně odolná i vůči větru a dešti. Netrpí na škůdce ani choroby. Velice jí prospěje pravidelné přihnojování kapalným nebo krystalickým hnojivem, a to jednou do týdne. Výborně vynikne v kombinaci s barevnými letničkami v truhlíku či závěsném květináči.

