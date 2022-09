Seznam nejkrásnějších bezúdržbových trvalek našich babiček: Tyto jsou bez práce

Toužíte po zahradě plné rozkvetlých květin a nevíte, které si pořídit, protože máte málo času? Vysaďte nenáročné trvalky, o které se nemusíte starat a jsou doslova nezničitelné!

Zabere vám na zahradě péče o pěstované plodiny tolik času, že se nestíháte starat o květiny? Dopřejte si trvalky, které umějí žít svým vlastním životem a nevyžadují téměř žádnou pozornost. Přesto svým vzhledem budou vždy příjemnou dominantou vaší zelené oázy. Které to jsou?

Měsíček lékařský (Calendula officinalis)

Měsíček lékařský (Calendula officinalis) Zdroj: Shutterstock.com

Pěstování měsíčku je opravdu absolutně nenáročné. Stačí jej vysít na záhon na slunné stanoviště a sem tam ho zalít. Dokonce se vyrovná s téměř každou půdou. Pokvete vám v období od června do září rozzářenými žlutými a oranžovými květy. Velice efektně působí jako podrost všech dřevin, protože tak dokonale vynikne jeho krása. Měsíček je i známá léčivka, z níž si můžete snadno vyrobit i užitečné krémy, oleje a mastičky s protizánětlivými a hojivými účinky.

Sporýš šípovitý (Verbena hastata) Zdroj: profimedia.cz

Sporýš šípovitý (Verbena hastata)

Jedná se o velice odolnou rostlinu, kterou lze pěstovat na zahradě v záhonech i na terase v nádobách, a to i v období mrazů. Sporýš nezdolají ani teploty okolo −40 °C. V případě, že si pořídíte odrůdy s různou dobou kvetení, pokvetou vám až do pozdního podzimu. Dokonce se sám i množí samovýsevem. Jeho fialové, modrofialové a bílé květy jsou sice docela drobné, ale jsou uspořádány do dlouhých květenství, jež jsou nepřehlédnutelná. Trvalka dorůstá až do výšky 100 až 150 cm a zajímavě vypadá i po odkvětu, kdy ji můžete využít jako suchou dekoraci.

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia)

Velice oblíbená rostlina, jejíž domovinou je francouzská část Středozemí, vám provoní celou zahradu. Notoricky známé fialové květy jsou plné aromatických silic, přitahují užitečné včely i motýly a budou vás těšit po dobu tří letních měsíců. Rostlina miluje slunce a zvládne růst i na poměrně dost suchých místech. A protože se jedná o léčivou bylinu, můžete si z ní vařit lahodný čaj, připravit tinkturu, sirup nebo si ji namíchat do provensálského koření.

Levandule lékařská je vytrvalá bylina, která potěší nejen svými silnými léčivými účinky, ale i svou podobou, a hlavně neodolatelnou vůní. Zdroj: shutterstock.com

Motýlí keř neboli Komule Davidova (Buddleia Davidi)

Komule Davidova nevyžáduje téměř žádnou práci. Zdroj: Shutterstock

Tento nádherný keř potěší všechny příznivce a milovníky motýlů, kteří ho s oblibou obletují doslova ze všech stran. Komule ocení slunné místo a nebude vyžadovat ani velké množství zálivky a živin. Jen na zimu k ní přihrňte suché listí a ochraňte ji před studenými větry. Každého oslní svými dlouhými převislými fialovými květními klasy, které jsou plné drobných kvítků s oranžovým středem. A vonět vám budou na zahradě zhruba od července do října. Motýlí keř někdy dorůstá i do výšky 3 m.

Třapatka nachová (Echinacea purpurea) Zdroj: shutterstock.com

Třapatka nachová (Echinacea purpurea)

Třapatka se hodí do každé zahrady a ke svému růstu také nevyžaduje nic zvláštního. Velice dobře odolává suchu a velice ji prospívá sluníčko. Bývá až 1 m vysoká a jejích květů si budete užívat od června do srpna. Podle odrůdy ji můžete mít v mnoha pestrých odstínech, nejznámější je fialová, růžová a bílá. A protože má léčivé účinky, můžete si z ní pravidelně vařit čaj, který posílí vaši imunitu, pomáhá s nachlazením, protože jde o skvělé přírodní antibiotikum.

