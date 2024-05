Máte na zahradě práce až nad hlavu, ale pomalu vám docházejí síly? Rozhodli jste se, že chcete čas věnovat i odpočinku a knížce, ale zahrady se vzdát nechcete? Naučte se pracovat s odolnými trvalkami a přestaňte si práci komplikovat zimomřivou, náchylnou a na zálivku náročnou zelení.

Mnohé z nás táhnou letničky, které jsou velmi pestré a často dlouze a vydatně kvetou. Výjimečně krásné jsou na parapetech domů a bohužel jsou to právě také jednoleté rostliny, které vyžadují spoustu práce nebo trvalky, které však na okně nepřezimují.

Jde o rostliny, které by u nás nepřežily zimu a ani sezona pro ně není dostatečně dlouhá. Proto je předpěstováváme už v předjaří, aby byly tyto rostliny nachystané na výsadbu právě v polovině května čili po ledových mužích. Zato s trvalkami je práce docela jiná. Když si dobře vyberete, opravdu vám ušetří spoustu času.

V tomto příspěvku z YouTube kanálu Zahrady od Dany se můžete podívat na tyto nenáročné trvalky, které kvetou právě teď.

Zdroj: Youtube

Nenáročné a odolné trvalky

Na druhou stranu, trvalky, ať už jsou místní nebo z podobných podmínek, ty si vesele hoví na záhonu až přijde jejich čas. Pak se zazelenají, vykvetou, jejich květy se promění v plody plné semen, nakonec uschnou a zatáhnou se do země.

Samozřejmě, že i o trvalky se jejich majitelé starají, ale jsou to rostliny vesměs nenáročné a někdy také označované za bezúdržbové. Platí to tedy rozhodně pro trvalky, které se pěstují v záhonech a není nutné jejich přezimování, vykopávání a schraňování hlíz nebo celých rostlin ve snesitelných podmínkách sklepů, chodeb a zimních zahrad.

Které květiny vaši zahradu promění v oázu barev, jsou nenáročné, trvalé a krásně kvetou? Zkute třeba tyto! Nesázejte je ale do květináčů, kde se jim hůř hospodaří s vodou. Najděte jim ideální místo na zahradě.

close info SDeming / Shutterstock zoom_in Hosty zajistí, že i ty méně osluněné kouty zahrady budou plné šťavnaté zeleně.

Trvalky do každé zahrady

Denivka se podobá tvarem květu lilii. Nenabízí ale širokou paletu barev, ale její velké kalichy oranžovo žluté barvy nelze v zahradě ani předzahrádce přehlédnout. Dnes se navíc objevují i další barevné varianty. Rostliny mohou tvořit samostatný porost a sluší jim, když je jich víc pohromadě.

Také bohyšky čili hosty kvetou zajímavě, ale jsou známé především pro své velké listy brčálovou zelení překypující barvou. Existují ale také druhy s jinak barevnými listy. Porost se hodí především do méně osluněných částí zahrady, kde vytvoří malebná zákoutí z původně holých záhonů, okolí plotu nebo hůř přístupného konce pozemku.

Nezmar, který vyřeší, co dát pod vysoké stromy, kam dopadá jen málo slunečního svitu, se jmenuje barvínek. Barvínky jsou původně modře kvetoucí půdokryvné rostliny, které se nyní ale prodávají také ve variantě keříkového vzrůstu, žíhaných lístků a bílých květů. Je to velmi nenáročná rostlina, která si bude ráda žít svým vlastním životem tam, kde ji vysadíte.

Mluví se o nich málo, ale jsou neuvěřitelně zdobné. Květy mají oproti divokým příbuzným veliké, a navíc je po odkvetení zdobí krásné kulaťoučké plody v hvězdicovitém lůžku. K mání jsou i různé barevné varianty, a to jak květů, tak i listů. Řeč je o velkých zahradních třezalkách.

Podobné je to také s řebříčky. Divoké si jistě pamatujete z dětství a také určitě víte, jak těžké je jejich pevné dřevnaté stonky utrhnout. Stejně odolné a vitální jsou i barevné zahradní verze řebříčku.

close info Shutterstock.com zoom_in Nezklamou vás ani kultivary řebříčku, které jsou červené, nachové, žluté, oranžové i do modra.

Zalíbit by se vám mohly také rudbekie a echinacey, které byly dříve zaměňovány jedna za druhou a dnes mají až příliš podobné české názvy čili třapatka a třapatkovka. Jsou to rostliny s krásnými poměrně velkými květy, které se jako barevné kopretiny tyčí a postupně rozkvétají také celé léto. Milují slunce, vítr jim nevadí a čelí mu dobře a také, jako všechny zmíněné letničky, jsou neobyčejně nenáročné.

Mezi rostliny s minimální náročností patří rozchodníkovce a rozchodníky. Jsou to rostliny, které jsou si vzájemně podobné především dužnatými lístky, bohatým kvetením a ohromnou výdrží v obdobích sucha. Navíc jsou to trvalky, které můžete zasadit do toho nejsuššího a nejkamenitějšího úhoru, který máte a stejně tam rády porostou.

Podobně to platí také pro netřesky a netřeskovce, které však nejsou velmi zajímavé květy, ale tvarem dužnaté růžice tučných lístků.

V kamení a písku se dobře daří i zahradním jukám nebo Kleopatřiným jehlám. Oba druhy nádherně kvetou. Juka má velké bílé květy, zatímco Kleopatřina jehla kvete v ohnivých oranžovožlutých odstínech.

close info Profimedia zoom_in Kleopatřina jehla se hodí na rozpálená a sušší stanoviště.

Chcete-li romantické záplavy bohatých květů, spolehnout se můžete na pivoňky. Dejte je do začátku na živiny bohatou půdu a pěkné stanoviště na slunci, kde bohatěji pokvetou. U pivoněk si můžete vybrat také z různých barevných variant.

Krásné trsy bohatě kvetoucí fialovomodře či bíle vytvoří také šalvěj. Také tyto bylinky si dobře poradí se sušším dobře osluněným stanovištěm, kde je dobře propustná půda.

Dříve byly častější, dnes už jsou k vidění jen občas. Řeč je o kosatcích, jejich krásné různobarevné květy byste rozhodně mohli znovuobjevit. Hezoučké jsou i travní kosatce, které jsou velmi subtilní, zato opravdu krásné jak v záhonu, tak i ve váze.

Astilbe čili čechrava je rostlina, která je k vidění poměrně často a má hezky tvarované lístky i zajímavé květy. Kvetou od konce jara do začátku podzimu a je tedy rozhodně nač se dívat.

Připomenutí zasluhují také například hrachory. Jsou vhodné na slunce i do polostínu, vybrat si můžete z několika barev květů a je to na vláhu nenáročná rostlina, která zahradu oživí především tam, kde bude moci po něčem šplhat.

