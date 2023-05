10 bezúdržbových trvalek našich babiček, které rozzáří vaši zahradu. Máte je?

Jsou krásné a nikdy nezklamou. Tyhle trvalky pěstovaly už naše babičky. Jsou na pěstování nenáročné, rozzáří vaši zahradu, přinesou do ní nádherné barvy, vůně i trochu romantiky a snadno si je i sami namnožíte.

Co je doma, to se počítá… Tohoto přísloví se držely i naše babičky, které si zakládaly na své soběstačnosti. Kromě ovoce a zeleniny z vlastní zahrádky se pyšnily záhony plnými okrasných květin. Skoro v každé zahrádce jste mohli vidět astry, cínie, jiřiny, gladioly, tulipány nebo kopretiny. A těch bylinek co tam bývalo! Byly krásné do vázy, ale i jako koření do polévky. Zkuste si takovou babiččinu zahradu vytvořit i na své zahradě nebo v balkonovém truhlíku. Tady jsou nejkrásnější trvalky, které vás budou těšit celé roky.

V tomto videu se dozvíte, jak a kdy množit trvalky dělením:

Kopretina

Je odolná, nenáročná a dokáže přežít i v horších podmínkách. Takže kam ji zasadíte, tam pokvete… Roste v mohutných trsech a není choulostivá na změny teploty. Pokud kopretině chcete dopřát společnost, zasaďte ji poblíž třapatek nebo jiných vysokých květin. Kopretina patří mezi nejdéle kvetoucí rostliny a dokáže vám dělat radost od května až do října.

Astra

Astry byly kdysi považovány za květiny bohyně Venuše, proto z nich byly připravovány nápoje lásky. Na světě existuje 170 druhů aster a je jen na vás, které dáte přednost. Astry kvetou od léta až do podzimu a rozzáří vaší zahradu pestrými odstíny. Uchytí se v jakémkoliv substrátu, ale pokud jim chcete udělat dobře, vysaďte je v lehké a písčité půdě. Odvděčí se vám krásným květenstvím.

Astry vytvářejí krásná aranžmá. Zdroj: Profimedia

Cínie

Svou krásu dokáže předvést jak na zahradě, tak na terase. Je tedy na vás, kam tuhle „květinovou modelku“ usadíte. Nejlépe se ale cítí na sluníčku, kde může pyšně předvádět své pestrobarevné květy.

Fialka

Pro naše předky měla klíčový význam. Říkalo se, že muž, který dá ženě první fialku, má o ni zájem. V jednu dobu fialek na mezích dost ubylo. Že by je otrhali všichni ctitelé? Ať je to jakkoliv, vy si raději svou zásobu fialek ponechte ve svém truhlíky či záhoně. Ozdobí parapet východního nebo severozápadního okna. Co ovšem nesnáší, je průvan, tak pozor na to!

Jiřina

Původně pochází z tropických částí Ameriky. Ale daří se jí i v Čechách. Na zahradách se objevuje v rozmanitých barevných i vzrůstových variantách. Výjimkou nejsou ani dvoumetroví obři! Jiřinu zasaďte na dobře přístupné a suché místo. Vyhněte se těžké a mokré půdě, která by mohla tuhle nádheru zadusit.

Kosatec

Egypťané tyhle rostliny považovali za „oči nebes“. Ve starověkém Římě byl kosatec považován za rostlinu, která člověka provází do podsvětí. Ale věřte, že kosatce vás budou těšit i na tomto světě. Mají zajímavý tvar, pestré barvy a nejlépe se jim daří na slunném a chráněném stanovišti. Když jim ho poskytnete, budete mít doslova pastvu pro oči.

Hvozdík

Miluje slunce a nejraději se vyhřívá na skalkách a sušších mezích. Jeho květy hrají všemi barvami – od bílé, růžové, až po fialkové, lososové či purpurové odstíny. Kombinovat ho můžete s dalšími barevnými květy, hezky vypadá i „rodinné setkání“ různých druhů hvozdíků. Za pěstování stojí určitě hvozdík alpský (Dianthus alpinus), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), hvozdík péřitý (Dianthus plumaris), hvozdík japonský (Dianthus japonicus) nebo hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides). Poslední zmíněný je trochu unikát, protože dobře snáší kyselou půdu. Můžete jej tedy zasadit i do vřesovišť.

Třapatka

Někdy je žlutá, někdy nachová… Někomu dokonce připomíná kopretinu! Pro spoustu zahradníků je ale třapatka sázkou na jistotu. Rostlinu vysaďte v polovině května do výživné, lehčí půdy. Kvetou od července do října. Takovou květinovou podívanou jste ještě neviděli!

Třapatka je na zahradě nepřehlédnutelná. Zdroj: Profimedia

Zvonky

Původně rostly na mezích. Lidem se ale tak líbily, že si je přinesli do svých zahrádek. Zvonky milují slunce i polostín. Nejlépe vyniknou, když je vysadíte ve skupinách. Hezkou verzí zvonků je zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), zvonek klubkatý (Campanula glomerata) nebo zvonek bělokvětý (Campanula lactiflora).

Růže

Nesměly chybět v žádné zahradě. Proč? Protože jsou to královny květin. Ale také protože krásně a omamně (až sedativně) voní. Kromě barev – bílé, červené, žluté či rudé – na nich naše předky fascinovala i jejich dlouhověkost. Prostě jednou je zasadíte a jsou s vámi celé dlouhé roky. Takový parťák se na zahradě opravdu hodí.

