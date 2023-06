Netýkavka: Něco mezi pivoňkou a růží. Fantastická záplava květů i ve stínu+VIDEO

Chcete mít doma atmosféru tropického ráje? Zasaďte si do závěsných květináčů či truhlíků netýkavku. Efekt poznáte hned.

Květiny jsou tou nejkrásnější ozdobou domova. Přinášejí barvy, vůně, ale i emoce své domoviny. A to je i případ netýkavky, která pochází z indického subkontinentu. Ve své původní vlasti platí za trvalku, zdobí zahrady a místní ji používají jako přírodní lék na bradavice. V Čechách kvete jen od jara do podzimu. Její výrazné květy v červené, žluté, růžové, fialové a korálové barvě zaplňují české balkony, truhlíky a záhony. A to je dobře! Už jen pohled na tu nádheru vás nabije energií a dobrou náladou.

Na videu se dozvíte, jak netýkavku rozmnožit:

Jaký rozestup, taková výška

Přestože netýkavka platí za „krasavici“, je poměrně skromná. Zakoření ve vlhké, dobře propustné půdě a nejlépe se cítí ve stínu či polostínu. Pokud chcete, aby vám kvetla co nejdéle, chraňte jí před prudkým větrem a průvanem. Proto jí vyberte místo, kde bude mít klid a bezvětří. Růst netýkavky můžete ovlivnit už samotnou výsadbou. Obecně se doporučuje dodržovat mezi jednotlivými sazenicemi odstup 5 – 60 centimetrů. Jaký rozměr zvolíte, je na vás. V případě netýkavek platí jedno pravidlo: čím blíže sazenice zasadíte k sobě, tím budou růst rychleji a vytvoří nádherný shluk květin. Bohatost květů oceníte například v truhlíku či závěsných mísách. V případě záhonu je lepší dodržovat mezi jednotlivými sazenicemi rozestup 20 až 30 centimetrů. Tento distanc způsobí, že netýkavka bude růst pomaleji a nebude zbytečně přerostlá.

Vzdálenost sazenic předurčuje růst rostlinky. Zdroj: Profimedia



Samotka v květináči

Netýkavku samozřejmě můžete pěstovat jako solitéra v závěsném květináči. Dobré je nejdříve použít drenáž a potom vhodnou půdu. Podle zkušených pěstitelů se do každých 8 – 10 centimetrů průměru květináče vejde jedna rostlinka. Pokud byste chtěli netýkavku mixovat s jinými květinami, pak určitě zvolte druh Nová Guinea, který se dá použít jako stylová výplň osázených květináčů.



Milovnice tepla

Jako tropická rostlina je netýkavka velmi citlivá na teplo. Upřednostňuje teplé počasí s vlhčím vzduchem. Pokud ale nastanou tropická vedra (a že jich už v Česku přibývá), dokáže se s nimi docela dobře vypořádat. Podmínkou je dostatečný přísun vody. Podle odborníků rostlinka týdně „vypije“ 5 centimetrů vody. Jakmile se teploty přehoupnou přes 29 stupňů Celisa, její žízeň vzroste na dvojnásobek. Proto ji nezapomeňte zalévat jednou až dvakrát denně. Odmění se vám sytou barvou květů.

Netýkavka miluje slunce a vlhký vzduch. Zdroj: Profimedia



Hnojení

Netýkavka vám vykvete i ve skromnějších podmínkách. Pokud ale chcete, aby se vám ukázala v celé své kráse, musíte jí dát dostatek výživných látek a minerálů. Jak to udělat? Jednoduše. Jednou za 14 dní dopřejte rostlince zálivku s tekutým hnojivem. Máte pocit, že i přes veškerou vaši péči rostlinka stagnuje? Ostřihejte ji. Jak na to: Pomocí sterilních zahradnických nůžek odstřihněte horní třetinu její vegetace. Díky tomu si rostlinka odlehčí a získá sílu pro nová květenství.



Škůdci a další nepřátelé

Netýkavka bohužel není nedotknutelná. I ona má v přírodě své nepřátelé, kteří ji mohou docela pochroumat zdraví. Jde zejména o hmyz – mšice, vlnatky, třásněnky, molice, roztoče. Pokud je napadení v menším rozsahu, můžete použít chemické přípravky proti mšicím. Účinné jsou i biologické přípravky jako např. ´Inporo PS´ nebo ´NeemAzal T/S´. Vyzkoušet můžete i „babské recepty“ na přírodní bázi, jako je třeba výluh z kopřiv. Jak si ho připravíte: Zhruba 500 g kopřiv nasekejte nadrobno a zalijte 5 litry vody. Směs nechte louhovat 48 hodin a poté zřeďte vodou v poměru 1 : 5. Výsledný výluh aplikujte na zasaženou rostlinu. Čím dříve s tím začnete, tím lépe.

