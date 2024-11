Jak je to možné, že existují květiny, které jsou krásné, trvanlivé a ještě léčivé? Takový je i nevadlec. Seznamte se blíž..

Kdepak, nevadlec jen tak nepřehlédnete! Je poměrně veliký (má až 80 centimetrů) a pyšní se tak výraznými květy, které prostě nejdou ignorovat. Latinsky se mu říká Celosia (z řeckého Kelokos), což znamená plamének. A opravdu – pohled na záhon plný ohnivě červených, žlutých, vínových a oranžových květů nevadlece působí jako ohnivé moře… A věřte, že dříve nebo později pro tuto rostlinku zahoříte také.

Autor videa, Mavigation, vám ukáže, jak pěstovat nevadlec typu Tornado Red Celosia. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Teplomilný emigrant

Říká se, že první nevadlec do Evropy přivezli mořeplavci v roce 1570. Přestože jeho domovinou je daleká Asie, Afrika nebo Indonesie, na „starém kontinentu“ už za ta století zapustil kořínek. Dokonce se aklimatizoval tak dobře, že mu nevadí mírné teploty kolem 20 – 25 °C. Při chladnějším počasí většinou přestává růst a umírá… Proto pokud tohoto „fešáka“ máte na zahradě, přesuňte ho při deštivém nebo chladném počasí raději dovnitř domu.

Symbol odvahy

Nevadlec není nějak náročný na pěstování. Sází se ve druhé polovině března a jediné, co si nárokuje, je slunné stanoviště, které je chráněné před prudkým větrem. Rostlinka si potrpí na sušší půdu, která je ale bohatá na humus.

Pokud jí dáte péči a lásku, nevadlec se vám odmění krásnou plejádou svých barev… A nejen to. Tato ohnivá kytička v květomluvě symbolizuje odvahu, proto je i vhodným dárkem pro všechny, kteří potřebují podpořit. Proto ji nezapomeňte zahrnout do některého z podzimních pugétů! A dobrá zpráva je, že nevadlec si dokáže svou krásu dlouho udržet. Je také vhodným adeptem do sušených vazeb.

Úleva pro tělo

V případě nevadlece ale nejde o prázdná slova. Jeho účinnost dokládají i samotní vědci. Studie indonéských badatelů přišla s tím, že květy Celosie argentey mají spoustu blahodárných účinků na zdraví. Jsou protizánětlivé, ale také snižují riziko cukrovky, zpomalují stárnutí, podporují imunitu a zabraňují tvorbě infekcí. Proto se používají i při léčbě krvácejícího konečníku, úplavice nebo průjmu. Semena rostlinky jsou výjimečným lékem na oční choroby. Údajně léčí rozmazané vidění nebo šedý a zelený zákal. Aby toho nebylo málo, tak listy Celosie argentey se využívají jako přírodní náplasti v případě vředů, ran a kožních vyrážek.

close info Profimedia zoom_in Celosia argentea má pro lidské zdraví velký význam.

Obklad i součást jídelníčku

Ale abychom nezapomněli, je tu ještě jedna odrůda nevadlece – Celosia trigyna, která má své obdivovatele zejména v Africe. Místní ji přidávají do polévek, směsí a omáček. A není divu, má totiž léčivé účinky. Říká se o ní, že tlumí bolesti na hrudi, zabraňuje vzniku vředů a menstruačních křečí. Listy této rostlinky se aplikují na bolestivou část těla (například hruď, žaludek) jako léčivý obklad…. To koukáte, jaký poklad máte na zahradě! A pokud nevadlec u vás ještě nekvete, tak si ho určitě pořiďte příští rok. Stojí za to!

Zdroje: www.florea.cz, www.ceskestavby.cz