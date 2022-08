Nevadlec: Nenáročná letnička, která nezvadne, i když na ni zapomenete

Také na sousedově záhonu obdivujete nádherně barevné květiny se zajímavě tvarovaným květenstvím? Tahle dekorativní letnička se jmenuje celosia, česky nevadlec.

V době, kdy se léto přehouplo do své druhé poloviny a řada letniček už odkvétá, nevadlec kvete ostošest. Zejména pokud na něj svítí celý den slunce a rtuť teploměru šplhá ke třicítkám. Na rozdíl od některých jiných letniček, nevadlec miluje sluníčko a teplo, které mu dodávají energii pro další růst.

Barevné štětečky

Nevadlec má květenství ve tvaru pyramidálního klasu a na první pohled se může zdát, jako by byla vytvořena z malých barevných štětečků. Hodí se jak do záhonu, tak do velkých nádob na balkon nebo terasu. Pokud je vhodně zvolíte a nakombinujete barvy jednoltivých rostlin, odměnou vám bude záhon téměř barvy duhy a jistě ohromí každého kolemjdoucího.

Nevadlec má nádherná barevná květenství, která berou dech. Zdroj: Profimedia

Nevadlec miluje slunce

Pokud mu dopřejete místo chráněné před deštěm a střídmou zálivku, bude se mu u vás dařit. Nevadlec je tak nenáročný, že se hodí pro zapomnětlivé pěstitele, kteří občas vynechají zalévání. Zatímco jiné letničky vadnou, nevadlec je věrný svému jménu a kvete do krásy. Zvládne to i bez přihnojování, ale dopřejte-li mu jednou týdně tekuté hnojivo, podpoříte tím sytou barvu jeho květů.

Úžasný je nevadlec do nádob na schodiště. Zdroj: Profimedia

Na sušení

Pokud sušíte rádi květiny, nevadlec je k sušení více než vhodný. Velmi dlouho si totiž zachová svůj tvar i barvu. Rostliny ustřihněte, svažte k sobě a pověste květy dolů. V místnosti, kde schnou, by měl být čerstvý vzduch a nesmí na ně pálit slunce. Aranžmá ze sušených květin nevadlece jsou skutečně úžasná a ozdobí každý interiér.

