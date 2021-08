Vyplatí se při práci na zahradě použít noviny? A proč se vyhnout letákům?

Také máte doma hromadu starých novin, které už máte dávno přečtené a nevíte co s nimi? Nevyhazujte je! Mohou se vám totiž hodit na zahradu! Možná se tomu budete divit, ale staré noviny mohou posloužit jako prevence před růstem plevele.

Noviny můžete využít jako báječný způsob, jak zabránit růstu plevele na vaší zahradě. Ptáte se proč? Protože noviny propouští vodu, blokují světlo a jsou biologicky rozložitelné.

A proč je to důležité? Protože, pokud dáte na zahradu cokoliv, dbejte na to, aby to umožňovalo průchod vlhkosti a vody. Vaši zahrada totiž zažívá déšť, vlhko, sníh a je etdy nutné nechat vodu odtékat z horní části půdy a nechat ji prosáknout do spodních vrstev půdy. Pokud máte tedy na zahradě něco, co tomu brání, je to špatně a rostliny to může klidně zlikvidovat.

Když na půdu nesvítí dostatek světla a je velmi vlhká, semena plevele nerostou snadno a vy tomu můžete dokonce předcházet. K tomu vám poslouží právě noviny! Ty dodají do půdy živiny, čímž ji zkvalitňujete, ale zároveň přirozeně dusíte plevel.

Je používání novin na zahradě bezpečné?

Jsou ale noviny na zahradě bezpečné? Nebojte se, nyní už ano, Za posledních několik let se změnily a jsou tisknuty na obyčejný papír netoxickou barvou. Nemusíte se tedy bát.

Vytrvalé plevele se vyznačují setrváváním na stejném pozemku a přizpůsobením se odlišným technologickým postupům pěstovaných plodin. Zdroj: shutterstock.com

Navíc stačí jen několik stránek. Nepoužívejte však lesklé prodejní reklamní letáky, kupóny či vklady do časopisů. Vsaďte tedy na noviny klasické a ani ty raději nepoužívejte jako mulč na záhonky se zeleninou. Přece jen, nikdy nevíte a není třeba to riskovat.

Záhony s květinami či jinými rostlinami však klidně klasickými novinami vyložte a uvidíte, jak se růst plevele výrazně sníží a vy tak nebudete muset plevel hubit chemickou cestou.

Jak noviny na zahradě používat?

No jak tedy noviny na zahradě používat? Přinášíme vám osvědčený návod. Nestačí vám je jen položit na zem a nechat být. Nejen, že by to strašně vypadalo, ale také by tam moc dlouho nevydržely.

Připravte si tedy záhon stejným způsobem, jako předtím, než byste na něj položili mulč. Odstraňte plevel, aby v půdě nezůstala semena, která by měla nutkání příští rok v nekryté půdě opět vyrůst. Pokud máte v půdě rostliny, než na kolem nich položíte noviny, zvažte přidání vrstvy drceného listového mulče, který se rozloží pod novinami. Pak rozprostírejte kousky novin a na krajích je překryjte, aby mezi nimi nebyly mezery. Noviny položte až ke kořenům a asi dva palce od stonků. Nakonec noviny zalijte a přidejte na ně mulč. Zalévejte důkladně.

Svízel přítula je jednoletý plevel, který dorůstá délky 30–150 cm. Zdroj: TerezaKt / Shutterstock.com

Jak silná by vrstva měla být? Asi dva až tři listy zabrání tomu, aby plevel rostl. Takto silná vrstva je symbolem úspěchu, aby se sluneční svit nedostal do půdy, ale přesto mohla dovnitř prosakovat voda.

Zdroj: www.getgreenbewell.com, www.bydlimeutulne.cz, www.svetkreativity.cz