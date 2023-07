Geniální triky, jak využít obyčejné oblázky v zahradě. Budete nadšeni, podívejte

Toužíte po upravené a originální zahradě? Zkuste ji zvelebit oblázky. Jejich využití je totiž opravdu pestré! Stačí jen zapojit fantazii a být praktický.

Pokud si chcete vytvořit moderní a praktickou zahradu, zkuste v ní efektivně využít různé druhy oblázků. Můžete šikovně kombinovat nejen různé velikosti a tvary, ale i barevné odstíny. Oblázkové zahrady jsou ve výsledku poměrně nenáročné na péči a usnadní vám na zahradě také spoustu práce.

A hlavně bude výsledným efektem atraktivní a nepřehlédnutelný design. Držte se však pravidla, že méně někdy bývá více. Obrázky by měly se zahradou maximálně harmonizovat a vytvářet dokonalé propojení mezi jednotlivými sektory. Jak lze tedy oblázky v zahradě využít?

Inspirovat se můžete v následujícím videu:

Oblázky jsou nejen krásné, ale i pohodlné

Hladké oblázky jsou mezi lidmi poměrně oblíbenými kameny. Jejich zaoblené hrany vznikly vzájemným třením ve vodních tocích, anebo působením mořských pobřežních příbojů. Jsou velice atraktivní nejen na pohled, ale také na dotyk. Pokud je použijete například k tvorbě chodníčku, užijete si i velice příjemnou chůzi naboso.

Hladké oblázky jsou mezi lidmi poměrně oblíbenými kameny. Zdroj: YouTube

Cesty, stezky a pěšiny

Nejnavštěvovanější místa zahrady by měla spojovat cesty či pěšinky, které v zahradě působí co nejpřirozenějším způsobem. A navíc mohou mít i estetickou funkci. Oblázky jsou k tomu ideálním materiálem. Je na vás, jestli zvolíte jednobarevnou nebo vícebarevnou variantu, a můžete se dokonce pustit do tvorby různých vzorů a mozaiek. Jistě jste se už inspirovali ve výše uvedeném videu.

Oblázky jako drenáž

Oblé sypané či vyskládané kameny lze využít i jako dekorativní drenážní vrstvu kolem obvodu domu. Napomáhá to rychlejšímu vsakování dešťové vody a zabrání nepříjemnému znečištění fasády od zeminy. Zároveň bude sloužit jako dekorativní ohraničení vašeho obydlí. Výhodou je bezúdržbovost a neomezená životnost.

Vymezení cest a záhonů

Pomocí obrázků můžete také zvýraznit a oddělit záhony od cest. Bonusem vám bude, že zabráníte rozrůstání plevele mezi pěstovanými plodinami. Podobným způsobem můžete ohraničit příjezdové cesty či jiné zóny v zahradě.

Oblázky jsou ideálním materiálem pro originální cestičky. Zdroj: YouTube

Přírodní plocha kolem bazénu či jezírka

Oblázky se náramně hodí všude tam, kde se na zahradě vyskytuje voda. Proto je můžete využít jako hladkou plochu kolem bazénu, anebo s nimi zkrášlit okolí vašeho jezírka či biotopu. Vaši zahradu tak pozdvihnete na novou estetickou úroveň. A pokud využíváte tyto vodní nádrže ke koupání, bude se vám po nich příjemně chodit. V případě bazénu eliminujete znečištění vody, k níž dochází při chůzi po trávě.

Oblázkové zídky a předěly

Oblázky lze také vrstvit na sebe a vytvářet z nich různé zídky a předěly zahradního prostoru. Můžete tak zpevnit různé svahy, vytvářet ozdobné plůtky, oddělit například terasu nebo využít oblázky v okolí krbu či udírny. Oblázky lze využít k celkovému modelování terénu podle toho, jakou si přejete mít jeho funkčnost. Oblázkovou zídku lze také vysypat zeminou, do které můžete vysadit suchovzdorné skalničky a bylinky.

