Jakou největší dýni lze vypěstovat v českých podmínkách a jak velikosti docílit?

Podzim patří dýním a je možné, že i vy máte na zahrádce pár kousků. Jsou nejen lahodné, ale na halloween si s nimi dokáže užít zábavu celá rodina. Hlavně, když dorostou do větší velikost. Jak vypěstovat obří dýně?

Každoročně se pěstitelé předhání, komu vyroste největší a nejtěžší dýně. Tento trend se k nám dostal ze Spojených států amerických. Soutěže v pěstování obří zeleniny jsou tam tak populární, že jejich nadšenci dokonce vydávají nemalé peníze za semínka potencionálních šampionů. V roce 2013 bylo vydraženo semeno dýně za 40 tisíc korun. Rekordy nás jednoduše baví.

Zdravotní benefity dýně

Dýně patří mezi stálice českých zahrádek. Jsou nenáročné na pěstování a dají se zpracovat do různých receptů od kompotů, po polévky, noky nebo koláče. Navíc jsou nabité důležitými vitamíny a minerály. Zelenina obsahuje vitamín C, provitamín A, hořčík, železo, zinek, draslík, měď, selen, fosfor, beta-karoten, alfa-karoten a lutein. Je také bohatá na vlákninu, bílkoviny a nenasycené mastné kyseliny. Konzumace dýně je vhodná při redukční dietě. Nachází se v ní enzym, který pomáhá štěpit tuky. Poslední vědecké studie dokázaly, že dýňová dužina eliminuje riziko vzniku nádorového bujení v těle.

Obří dýně

Pokud nechcete dýně jenom konzumovat, ale toužíte si vypěstovat pořádný kousek na výstavu nebo vyřezávání, budete potřebovat hodně slunce, vody, výživy a času. Z rostliny se stane zelený domácí mazlíček, o kterého je třeba se pravidelně starat. Jen tak vám může vyrůst plod o váze až 75 kilogramů. Takovou dýni vypěstoval v roce 2014 pan Karel Brabec. Vystavil ji na soutěži v Jakubově u Moravských Budějovic na Třebíčsku.

Vypěstovaná dýně nabízí také zábavu pro děti. Zdroj: Mtsaride/Shutterstock.com

Příprava stanoviště na podzim

Při pěstování dýní je důležité, aby nerostly na stejném místě dvě sezóny po sobě. Vyhnete se tak přenášení škůdců a chorob, které se mohou nacházet v půdě. Na stanoviště by mělo dopadat co nejvíce slunečního světla. Jakmile máte vybrané místo, půdu zorejte a přidejte do ní kompost nebo hnůj. Hned, jak na jaře pominou mrazy, půdu znovu zryjte do hloubky 30 cm. Na hlínu nasypte cca 5-8 cm vrstvu organického a víceúčelového hnojiva. Takto připravené stanoviště čeká pouze na zasazení sazenic.

Jak si vybrat semena

Pro pěstování obřích dýní si vyberte vhodné odrůdy, které samy o sobě dorůstají do velkých rozměrů. Mezi ně patří například Atlantická obrovská (Atlantic Giant), Blue Doll F1, Goliáš, Gold Medal, Jack O´Lantern a Pink Jumbo Banana. Semena vysejte v půlce dubna do malých květináčů nebo kelímků od jogurtu. Po třech týdnech rostlinky přesaďte do větších nádob a postupně je začněte otužovat. Předpěstování sazenic je u větších dýní vhodnější. Rostliny budou silnější.

Sadba sazenic

V druhé polovině května přesuňte sazenice ven. Rostlinám dopřejte alespoň dvojmetrové rozestupy. Šlahouny dýní mají i několik metrů, proto potřebují dostatek prostoru. Po přesazení rostliny zalijte a pohnojte. Pokud by měly přijít mrazy, zakryjte je netkanou textilií nebo slámou.

Opylování štětečkem

Tuto metodu používají všichni úspěšní pěstitelé obřích dýní. Nečekají na přírodu, ale opylování vezmou doslova do vlastních rukou. Za osm až deset týdnu po zasazení se začnou objevovat první samičí květy. Brzy ráno sejměte štětečkem pyl ze samčích květů a přeneste je na samičí. Opylujte nejlépe do 10. července.

Plod pravidelně přesouvejte tak, aby byl stonek kolmo na šlahouny. Zdroj: Dan Schreiber/Shutterstock.com

Dostatek živin a vláhy

Jak jsme již zmínili výše, dýně potřebují nejen dostatek slunce, ale také spoustu vody a živin. Proto rostliny zalévejte alespoň dvakrát týdně. Zavlažujte je vodou, která vytéká z hadice přímo ke kořenům. Rozhodně nepoužívejte rozstřikovače. Listy dýní jsou náchylné k chorobám. Pokud pěstujete dekorativní dýně, dopřejte jim pravidelnou zálivku vodou z rozpustných hnojiv. Plody určené ke konzumaci již nepřihnojujte.

Maximalizace plodu

Američtí pěstitelé nesázejí pouze na přírodu, ale do vývoje rostlin aktivně zasahují. Regulují množství ostatních plodů, listů a výhonů. Jaké jsou jejich tipy?

Z rostlin odstraňte všechna poupata do té doby, než šlahouny dorostou do 3metrové délky. Rostlina tak dodá více energie do listů a jednoho plodu. Jakmile jsou šlahouny delší, nechte vyvinout několik květů, které však po několika týdnech opět odstraňte.

Pod zvolenou dýni rozprostřete vrstvu písku, aby nebyla v kontaktu s vlhkou zemí. Předejdete tak hnilobě.

Plod pravidelně přesouvejte tak, aby byl stonek kolmo na šlahouny. Zabráníte tak jeho polámání.

Nad budoucího šampiona postavte stínící konstrukci, aby slupka plodu neztvrdla. To by omezilo další růst.

Odstraňte kořeny, které se tvoří podél šlahounů několik metrů po obou stranách dýně. Aby se zabránilo hnilobě a napadení škůdci, měly by se šlahouny a listy volně zvedat od země.

Jakmile budou mít šlahouny cca 2,5 metru, odřízněte postranní výhony. I přesto, že chcete, aby měla rostlina dostatečné množství listů, které ji dodávají energii, tato regulace zajistí kvalitnější vývoj plodu. Šlahouny seřízněte do tvaru vánočního stromku. Nejdelší jsou nejblíže k místu výsadby a postupně se zkracují.

Zdroje: www.maminka.cz, www.tn.nova.cz, www.ceskestavby.cz