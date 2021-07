S Jak vypěstovat obří zeleninu. Která vám vyroste ještě tuhle sezónu?

Chcete své zahrádkářské umění posunout na další úroveň nebo vás láká zkusit něco neobvyklého? Zkuste si vypěstovat obří zeleninu. Chuťově je stejná jako její menší sestřenice. Způsobuje však závislost. Po čem? Po rekordní velikosti.

Dýně o hmotnosti 140 kg, pórek široký jako hlava nebo cuketa dlouhá a mohutná jako krokodýl. Obří zeleniny mají dokonce svou soutěž, na níž se předhánění pěstitelé z celého světa.

Výběr semen

Pokud vás toto neobvyklé zahradničení láká, je na prvním místě důležitý správný výběr semen. Hledání je však snadné. Stačí si vybrat ty odrůdy, které mají přídomek "obří". Narazíte tak na možnost pěstovat běžnou zeleninu, jen v její výraznější velikosti.

Obří zelenina

Pěstovat můžete Maxi zelí Megaton F1, které má schopnost vytvořit hlávku o velikosti 25 kg. Kedluben obří Superdchmelz Brassica Oleracea, jež při dostatečném hnojení plodí 10 kg plody. Rajče tyčkové obří Brutus, které nabízí obrovské masité plody o průměru až 20 cm a hmotnosti až 1 kg. V nabídce je také Alderman, Maxi hrášek. Ten tvoří lusky velikosti 10 – 12 cm s 9 – 10 zrny.

Zkuste si vypěstovat obří zeleninu Zdroj: Ocskay Mark/Shutterstock.com

Pokud milujete svěží chuť ledového salátu, můžete si zkusit vypěstovat jeho obří podobu, kterou pohostíte celou rodinu. Koukejte po odrůdě Maximo. Pyšní se také vysokou odolností proti vybíhání do květu.

Zapomenout bychom neměli na jednu z nejoblíbenějších a nejzdravějších zelenin – ředkvičku. Pokud se jí nemůžete nabažit, její obří velikost vás určitě potěší. Porozhlédněte se po odrůdě Riesenbutter – máslová obří – Raphanus sativus. Lze ji pěstovat od dubna až do října. Dužina má bílou barvu a vynikající kvalitu a chuť.

Na žádné zahradě by neměla chybět cibule. I u ní se můžete zaměřit na její XXL podobu. Vypěstovat si zkuste odrůdy Globo nebo Blanco duro. Plody jsou 0,5 – 1 kg těžké.

Na žádné zahradě by neměla chybět cibule Zdroj: forben/Shutterstock.com

Jak pěstovat obří zeleninu

Obří zelenina má tendenci růst v rekordním čase. Aby však měla čas dozrát, vysazujte ji brzy na jaře. I proto potřebuje pravidelné přihnojování. Dýně a rajčata ocení hnojivo s vysokým obsahem draslíku a fosforu. Pokud pěstujete listovou zeleninu, jako je zelí, hnojte hnojivem s vysokým obsahem dusíku. Obří zelenina také není tolerantní k občasnému zalévání. Musíte ji zajistit pravidelnou a hlubokou zálivku, jinak bude rostlina vadnout nebo plody popraskají. V extrémně vlhké půdě ale neprosperuje.

Co zasadit v srpnu

Ani na konci prázdnin není pěstitelská sezóna u konce. Zkuste si své první XXL pěstitelské zkušenosti natrénovat na ředkvičkách. Další odrůdy standardní velikosti vám budou růst až do prvních mrazíků.

Ředkvičky

Ředkvičky jsou chutné, zdravé a rychlo rostoucí. Velmi brzy klíčí a během 14 dnů můžete sklízet i plody. K podzimnímu výsevu se hodí odrůdy duo, rampouch, granát nebo třeba tercie. Z obří odrůdy zkuste ředkvičku – Riesenbutter (Máslová obří). Vyroste za cca 5 týdnů.

Salát, polníček a mangold

Saláty jsou superzdravé. Vypěstujte si trojkombinaci, která oživí jakýkoli pokrm. Pro podzimní pěstování salátu vysejte odrůdy Deon, Faraon, Major, Červánek. Listové saláty budete sklízet za 7 týdnů. Hlávkové za 10 až 11 týdnů. Polníček můžete pěstovat téměř celý rok. Stačí mu pouze slunný záhon, kyprá půda a ochrana před mrazem. Mangold patří mezi zapomenutou zeleninu. To je však škoda, protože není náročný na pěstování. Rostliny je třeba pouze pravidelně zalévat. Listy sbírejte do konce října. Mangold nechte přezimovat na zahradě. Na jaře by vám měl znovu obrazit.

Špenát

Špenát je univerzální zelenina, která se hodí jak do salátu, tak i do slaných závinů. První rostliny můžete sklízet už za 5 týdnů po výsevu. Zasaďte si odolnější odrůdy jako matador, monores či winter riesen.