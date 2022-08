3 neškodné suroviny z kuchyně jsou smrtícími likvidátory plevele: Znáte je?

Otravuje vás vytrhávat stále dokola ten zatracený plevel? Ušetřete si svoje záda a zároveň i tvrdou práci domácími ingrediencemi, jako jsou ocet, jedlá soda a sůl.

Nejenže v tuto letní dobu bují na zahradě pěstované plodiny i květiny, ale bohužel se to týká i plevele. Nejlepší je zastavit jeho růst hned v počátku, než se rozroste. A k tomu vám pomůže jeho pravidelná likvidica pomocí domácích účinných prostředků, které si s přehledem můžete vyrobit ze surovin, které máte dozajista doma ve spíži.

Ocet, sůl a saponát mají grády

Ve chvíli, kdy smícháte tyto tři ingredience, plevel už nebude mít žádnou šanci! Nejúčinnějšími složkami jsou právě ocet a sůl. Protože ocet dokonale odvádí z rostlin vlhkost, zabraňuje jim v dalším růstu a v podstatě je usmrtí. Plevel totiž postupně usychá. Stejně tak sůl patří mezi aktivní likvidátory, jen ji nepoužívejte nikdy v blízkosti pěstovaných plodin, které chcete, aby prospívaly. A saponát na nádobí? Je nepostradatelný pro své povrchově aktivní vlastnosti, protože díky nim domácí postřik nesteče z rostliny. Naopak tak dostanou ostatní prostředky možnost prosáknout účinně do celých listů i stonků.

Potřebné ingredience:

1 šálek octa

1 polévková lžíce saponátu na nádobí

1 šálek soli

4 l vody

lahev s rozprašovačem

Postup výroby:

Připravte si vhodnou čistou nádobu s dostatečným objemem a všechny ingredience v ní náležitě smíchejte, dokud se všechny dokonale nerozpustí. Můžete použít jak vodu z kohoutku, tak i vodu destilovanou. Nakonec směs přelijte do nádoby s rozprašovačem a můžete vyrazit do boje s obtížným plevelem. Zbývající roztok si uchovejte na později.

Jak aplikovat

Vzniklou směs aplikujte na listy a stonky plevele, nejlépe za pěkného slunného dne. Plevel nepostřikujte hned brzy ráno, protože to bývají rostliny vlhké. Roztok by stekl a kýženého výsledku byste se nedočkali. Vyhněte se také použití všude tam, kde je obsažen beton. Týká se to například příjezdových cest, chodníků či teras a balkonů.

Sůl totiž může v lepším případě změnit jeho původní odstín, v tom horším může narušit jednotlivé vrstvy betonu, který se pak nevzhledně odlupuje či drolí. Prostředek byste neměli aplikovat ani za silného větru, protože by snadno mohl zasáhnout i další rostliny, které likvidovat nechcete. A nečekejte zázraky hned po jednom použití, vše se odvíjí od odolnosti každé konkrétní rostliny. Během 3 dnů už jistě nějaké výsledky uvidíte!

Co dělat v případě zasažení pěstovaných rostlin

Nikdo není dokonalý, a tak se vám možná podařilo zasáhnout i některou z rostlin, která v žádném případě plevelem není. Nezoufejte! Stačí rostliny včas opláchnout vodou. Můžete k tomu použít konev, anebo silnější proud vody z hadice.

Prevence nade vše

Tento prostředek využijte i jako důslednou prevenci ve chvíli, kdy se plevele zbavíte. Jednou za 3 až 4 dny inkriminovaná místa postříkejte, aby se plevelu u vás růst nechtělo.

Populární bílý prášek zvládne kdeco. Jedlou sodu využijete doma při pečení, úklidu, na pálení žáhy, anebo na ničení plevelu. Zdroj: shutterstock.com

Skvělý a rychlý pomocník je i jedlá soda

Populární bílý prášek zvládne kdeco. Jedlou sodu využijete doma při pečení, úklidu, na pálení žáhy, anebo na ničení plevelu. Perfektně se hodí na nechtěné rostliny, které se vám objevují ve spárách dlažby. Jednoduše obtížné rostliny zasypte několik dní po sobě lžičkou sody a máte po starostech.

