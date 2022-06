Ocet je skvělý pomocník: Na těchto 5 způsobů ho využijete i na zahradě

Ocet nepatří jen do kuchyně, ale také na zahradu. A proč ne? Kyselý, ale přírodní ocet vám pomůže s plevelem, upraví pH půdy i vyžene kočky. Vyzkoušejte ocet i u vás na zahrádce!

Ocet patří i na zahradu

Máte-li rádi používání přírodních prostředků, a to nejlépe těch, které stojí pár korun, a navíc je prostě máte vždy doma po ruce, pak ocet může být dalším oblíbencem ve vaší spíži. I obyčejný ocet na zahradě zastane spoustu práce. Je ideálním prostředkem z mnoha důvodů a faktem je, že je levný, dostupný a zcela přírodní. Což samo o sobě z něj dělá ideální prostředek.

Octový postřik vaší zahradě prospěje z mnoha důvodů. Zdroj: shutterstock.com

Ocet jako likvidátor plevelů

Ocet je dost kyselý na to, aby zlikvidoval plevel. Neředěný ocet nalijte do postřikovače a zaútočte. Je třeba pamatovat, že ocet může samozřejmě ublížit i okolní zeleni, proto vybírejte jen taková místa, kde je plevel spíš izolovaný od okolí. Ocet se proto hodí použít na chodníčcích a mezi dlaždicemi nebo jinde ve spárách kolem domu. Hynutí plevele by mělo být patrné do tří dnů po aplikaci.

Octový postřik pomůže zlikvidovat plevel. Zdroj: shutterstock.com

Zbavte zahradu škůdců pomocí octa

Ocet lze s úspěchem použít také proti mšicím, housenkám a snad i nechvalně známé mandelince. Postřik z octa funguje dobře na rostliny rajčat, okurek, paprik i růže. Housenky na zelí či brokolici a květáku jím můžete stříkat také. Pro tyto účely je vhodné vyrobit postřik v poměru 1 polévková lžíce octa na 1 litr vody. Takto zředěný roztok aplikujte důkladně ze všech stran i pod listy rostlin pomocí postřikovače. V případě potřeby po několika dnech zopakujte.

Použijte octový roztok také proti škůdcům. Zdroj: shutterstock.com

Ocet pomůže upravit pH půdy

Octem lze také krátkodobě upravit pH půdy, anebo můžete malé množství používat pravidelně v zálivce, zejména máte-li na zahradě rostliny, které vyžadují vyšší kyselost substrátu, jako například hortenzie, rododendrony, borůvky či vřesy.

Jako zálivka a dočasné okyselení půdy se doporučuje používat 40 ml octa na 1 litr vody.

pH půdy či substrátu ovlivňuje například barvu květů hortenzie. Zdroj: krolya25 / Shutterstock.com

Ocet vás zbaví mravenců v okolí domu

Použitím octa můžete také kontrolovat dotěrné mravence. Likvidovat je přímo na zahradě není dobrý nápad, každý takový pokus je dočasný a de facto zbytečný. Mnohem lepší a smysluplnější výsledky má vyhánění mravenců z domova aplikací octa s vodou ve stejném poměru. Postříkejte roztokem okolí domu, ale ne zeleň. Soustřeďte se na okolí dveří i oken, zvýšenou pozornost věnujte místům, kde se mohou mravenci zabydlet, jako jsou dřevěné schody, obložení či rámy dveří a oken i stříška.

Mravence nemusíte ničit, jsou užiteční. Zdroj: Stefan_Sutka / Shutterstock

Vyžeňte octem ze zahrady kočky

Octovým pachem vystrnadíte kočky z pozemku. Obyčejný ocet s pár kapkami esenciálního oleje by měl znepříjemnit kočkám pobyt na vaší zahradě. Nastříkejte jej všude, kde se kočky zdržují, schovávají a kálí. Kočky od sousedů by to mělo odpudit.