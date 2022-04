Jak chránily květy stromů před mrazíky naše babičky. Měly speciální kapky

Nejkritičtější období jara právě přichází, a proto je velice důležitá ochrana květů před mrazem. Víte, co udělat, kdyby se „zmrzlí muži“ ještě ozvali? Nenechte ovocné stromy poškodit a ochraňte je speciálním lektvarem.

První polovina jara může zahrádkáře ještě nepříjemně překvapit ranními mrazíky, které mohou poškodit rozkvetlé ovocné stromy natolik, že bude takřka po úrodě. Máme však pro vás skvělý trik, který vám pomůže stromy ochránit.

Buďte vždy ve střehu

V každém případě pečlivě sledujte předpovědi počasí, abyste mohli zasáhnout včas. Jakmile se předpovídané teploty budou pohybovat okolo nuly, vyvstává riziko pro všechny rozkvetlé ovocné stromy. Nejcitlivější jsou meruňky, jejichž květy poškodí už mráz -2 °C, velice však trpí i broskve, a to při teplotě -3 °C. O něco odolnější jsou slivoně a jabloně, a to do -4 °C. Pro rozvité květy je nebezpečný i slabší mrazík kolem -0,5 °C, a to i pár hodin. Největší riziko je brzké mrazivé ráno, po kterém následuje slunný den. Mráz dokáže spálit nejen květy, ale i rašící poupata. Projeví se to žlutým a později i hnědým zbarvením a nadměrným opadáváním okvětních lístků.

Mráz dokáže spálit nejen květy, ale i rašící poupata. Projeví se to žlutým a později i hnědým zbarvením a nadměrným opadáváním okvětních lístků. Zdroj: shutterstock.com

Předem stromy lehce smočte vodou

Účinnou možností ochrany je lehký postřik stromů vodou v okamžiku, kdy jsou hlášeny teploty pod nulou. Voda ulpí na květech i letorostech a vytvoří velmi účinný ochranný film. Květy jsou tak alespoň krátkodobě ochráněny před nebezpečným zmrznutím. Důležité je použití postřikovače s vhodnou tryskou, která dokáže vytvořit jemnou mlhu tak, aby voda nestékala ze stromů, ale ulpěla právě na květech i letorostech.

Účinnou možností ochrany je lehký postřik stromů vodou v okamžiku, kdy jsou hlášeny teploty pod nulou. Zdroj: shutterstock.com

Postřik vylepšete kozlíkem

Pro zvýšení účinnosti postřiku přidávali naši předkové do vody valeriánské kapky, což je výtažek z květů kozlíku lékařského. Právě tato bylina zvyšuje odolnost rostlin vůči chladu. Stačí 10 až 15 kapek na 1 l vody. Máme pro vás tradiční návod našich babiček.

Výroba valeriánských kapek

Na tzv. „valeriánky“ můžete použít kořen kozlíku lékařského, a to čerstvý nebo sušený, a budete potřebovat čistý alkohol nebo vodku. Nejprve kořen v případě čerstvého kozlíku pečlivě omyjte, nakrájejte a poté naložte do připraveného alkoholu. Tímto postupem získáte nejen velké množství účinných látek, ale díky alkoholu budete mít kapky bezpečně zakonzervované, takže vám mohou vydržet i několik let. Poměr množství tvoří 1 díl kozlíku na 5 dílů alkoholu. Nakonec nádobu uzavřete a na 2 týdny ji umístěte na chladné místo. Je dobré ji každý den lehce protřepat. Po uplynutí lhůty přeceďte přes plátýnko. Kromě prostředku na zahradu máte doma i léčebnou tinkturu na mnohé bolavé neřesti.

Na tzv. „valeriánky“ můžete použít kořen čerstvý i sušený a budete potřebovat čistý alkohol nebo vodku. Zdroj: shutterstock.com

Ochraňte stromy mlžením nebo vykuřováním

Pokud nemáte postřikovač, můžete jako nouzové řešení postavit pod strom nádoby s vodou. Čím větší hladinu budou dohromady mít, tím lépe. Během mrazu se voda začne odpařovat a květy tak ochrání před mrazem. I zde použijte kozlíkové kapky, které přidejte do vody.

