Muškáty jsou nádherné květiny, které každé jaro zkrášlují stovky balkónů a zahrádek. Pokud chcete podpořit jejich vitalitu a celkové zdraví, přidejte k nim pár kapek tohoto oleje. Budete mít nejsilnější muškáty v sousedství, podívejte.

Jaro je tu v plné kráse, léto již klepe na dveře, a to znamená jen jedno. Že vaše zahrádka by se momentálně měla nacházet v období největšího rozkvětu. Zelenina, ovocné stromy a barevné kvítky všude, kam se podíváte.

Pokud nemáte zahradu a máte veškerou zeleň na balkóně, i pokud zahradu máte, muškáty jsou naprostou nutností. Jejich krásné pestrobarevné květy jsou naprosto kouzelné. Proto na ně také musíte dávat velký pozor a poskytnout jim patřičnou ochranu.

Pěstování muškátů

Muškáty kvetou v nejteplejším období roku, což je přesně přelom jara a léta. Aby vám krásně vykvetly, měly by se zasazovat na přelomu března a dubna. Nejlépe se jim daří v hluboké pěstební nádobě. Ideální jsou truhlíky s drenážními otvory. Je také potřeba, aby muškáty měly dostatek místa na kvetení, proto by měly mít alespoň 20 centimetrové mezery mezi sebou, aby mohly krásně a volně kvést.

close info shutterstock.com zoom_in Muškáty kvetou během nejteplejšího období z roku, což znamená na přelomu jara a léta. Každoročně jsou ozdobami stovek zahrad, teras a balkónů.

Jelikož muškáty kvetou až na přelomu jara a léta, nechte je uvnitř ideálně až do poloviny května. Jakmile je přesadíte z tepla do zimy, mohly by vám velice rychle uhynout. Proto počkejte, až bude venku opravdu teplo a vysaďte je na slunné a teplé místo, žádný stín.

Ochrana muškátů

Existuje skvělý trik, jak můžete kvetení muškátů urychlit a prodloužit. S tím vám pomůže, světe div se, olivový olej. Ten je totiž bohatý na mastné kyseliny a vitamíny A, E a K. Také obsahuje železo, vápník a hořčík. To všechno muškáty ochrání a pomáhá jim udržet jejich vitalitu. Stačí přidat pár kapek olivového oleje do zeminy a uvidíte, jak vám muškáty budou postupně sílit, krásně pokvetou a vydrží vám déle než normálně.

