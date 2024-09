Je pro vás pěstování růží novinkou a bojíte se, že o ně můžete v zimě přijít? Naučte se růže zazimovat, ať se z nich můžete radovat znova na jaře.

Ochraňte královny květin. Růže dobře zazimujte

Zdá se vám, že je ještě brzo mluvit o zazimování? Záleží na tom, kde své růže pěstujete. Pokud se vaše zahrada s růžemi nachází ve vyšších polohách, jistě máte už okoukané, kdy se začít chystat na zimu. Máte-li ještě čas, pak si můžete rozhodně opatřit vhodný materiál. Počasí je totiž nevyzpytatelné. Obvykle se růže zazimují v listopadu či začátkem prosince, protože první mrazíky je nijak neohrožují.

Obecně starší dobře zakořeněné růže neohrožují ani teploty do -10 °C. Proto často ve městech či teplejších oblastech republiky není obvykle nutné růže připravovat na zimu.

Jak příprava růží na zimu vypadá se můžete podívat také v tomto příspěvku na YouTube kanálu Heirloom Roses. Když si nejste jistí, není nic lepšího, než se podívat pod ruce profíkovi jako je pan Ben.

Zdroj: Youtube

Před zazimováním růže ostříhejte

Zazimování růží sice není nijak náročné a mírně se liší podle druhu. Už v létě a na podzim se doporučuje odstraňovat vadnoucí květy a tvořící se šípky, protože to rostlinu vysiluje. Nicméně růže svraskavá, šípková nebo dužnoplodá nepotřebují řez ani odstranění plodů, a naopak se jejich šípky nechávají na keřích klidně přes celou zimu, protože jsou také zdobné.

V každém případě je před přípravou na zimu nutná také redukce vlků, což jsou silné a vzpřímené výhony, které doslova trčí nahoru. Tyto také rostlině jen ubírají na energii. Bývají to větve méně olistěné a světlejší, ale není to pravidlo. Vlky je vhodné odstranit celé a hlavně co nejníž, až u země.

Odstraňte také všechny poškozené nebo slabé výhony, případně i pupeny, které se nestihly rozvinout. Rostliny nikdy nezmenšujte příliš, maximálně sestřihněte na polovinu výšky ideálně do dvou třetin, tím nic nepokazíte. Keříkové růže mírně tvarujte, ale nestříhejte do hloubky.

close info Profimedia zoom_in Růže jsou ostříhané, přihrnuté a také přikryté bílou geotextilií.

Zazimování růží

Po střihu je vhodné růže také přihnojit, a to superfosfátem a dusičnanem amonným ve stejném poměru. Na jeden metr čtvereční je třeba zhruba 15 g od každé z látek.

U veškerých druhů růží je vhodné zbavit se opadaného listí, které může být líhništěm škůdců a chorob. Následně přihrňte ke kmeni či výhonům půdou asi do výšky 20 cm, aby byl citlivý střed chráněný.

U růží, které jsou mladé stromkové či popínavé růže a lze je bezpečně bez poškození ohnout a položit na zem, tak učiňte a růži zakryjte chvojím. V případě popínavých je nutné výhony ještě sejmout z podpůrné konstrukce.

Další možností je použití slámy a smrkových větví, kterými lze růži zakrýt, i když je vzpřímená nebo použijte k obalení bílou geotextílii, která dokáže udržet vhodné mikroklima, používá se také jutovina.

