Chytrá opatření na časné jaro, aby vaše stromy nenapadli zákeřní škůdci

Máte na své zahradě ovocné stromy nebo keře s drobným ovocem? Zbystřete. Právě nyní na jaře je nutné stromy dostatečně ochránit před škůdci.

Choroby a nejrůznější škůdci jsou bohužel největším postrachem každého majitele ovocných stromů. Často dokážou zničit i celou úrodu. Pokud je to i váš případ, nevyhnete se chemickým postřikům. Jak správně postupovat, aby ochrana byla co nejúčinnější? Důležitá je venkovní teplota, protože postřiky se musejí aplikovat při teplotě nad 10 °C, navíc potřebujete bezvětrný den, postřik totiž musí na stromech do západu slunce oschnout. Pokud by foukal vítr, postřik by se mohl dostat na místa, kde by byl spíše na škodu než k užitku a hlavně by aplikace byla naprosto zbytečná.

Spalte starou kůru

Jaký přípravek použít? V odborném zahradnickém centru vám jistě poradí školený personál, obecně je nutné vybrat takový produkt, který zničí většinu škůdců, které na zahradě ve stromech přezimovali. Odstranili jste starou kůru na kmenech stromů? Udělali jste dobře, škůdci v ní rádi přebývají, je nutné ji ovšem ještě spálit, abyste měli stoprocentní jistotu, že je škodlivý hmyz zlikvidován.

Ošetřete i kmeny stromů. Ideální je předtím odstranit a spálit starou kůru. Zdroj: Profimedia

Chce to teplo

Postřik aplikujte v souladu s návodem na obalu, ošetřete kromě větví i kmen, postupujte pečlivě a pomalu. Tyto chemické přípravky obsahují složky, které zabraňují larvám a vajíčkům v dýchání, s prvními teplými jarními dny tito škůdci dýchají mnohem více, proto je bezpodmínečně nutné aplikovat postřik během teplých dnů. Platí, že čím teplejší počasí, tím účinnější postřik.

Jeden postřik nestačí

Škodlivého hmyzu byste na zahradě našli skutečně hodně, hlavně vajíčka mšic, štítenky, píďalky, svilušky či meru jabloňovou, ale také puklice a vrtule švestkové. Ochranným postřikem zabráníte červivosti třešní. Nezapomeňte však na to, že jakmile začnou rašit pupeny, musíte provést ještě jeden postřik. Poznáte to podle toho, že listové pupeny se ještě nerozvily, ale už mají stříbrně plyšový povrch.

Strupovitost je houbová choroba, která napadá listy, květy i plody. Zdroj: Profimedia

Kadeřavost i strupovitost

Jako první ošetřete broskvoně proti kadeřavosti, vinnou révu proti plísni šedé, hrušně a jabloně proti strupovitosti. Nebezpečné je i americké padlí na angreštu, také rybízy raší už časně na jaře. Nezapomeňte ani na meruňky a další. Často se doporučuje postřik opakovat o pár týdnů později, vždy postupujte podle návodu. Nezapomeňte si vzít ochranné rukavice, brýle a během postřiku se vyplatí mít o ochranný oděv.



