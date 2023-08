Ocún obrovský: Tuhle podzimní nádheru vám budou všichni závidět. Podívejte

Přemýšlíte, čím vyšperkovat na sklonku léta zahrádku? Skvělou volbou je dozajista ocún obrovský nazývaný také podzimní šafrán. Znáte ho? Je nádherný! Podívejte.

Jedná se doslova o klenot podzimních zahrad, který je nepřehlédnutelný. Kvete totiž v období, kdy už moc květin nevykvétá. Ještě během pozdního září a někdy i října se můžete těšit z jeho fialových, bělavých nebo růžových odstínů.

Mnohdy je tato rostlina považovaná za podzimní krokus neboli šafrán, ale ocún obrovský nemá s rodem Crocus ani přes značnou podobu květů nic společného. Postupem času bylo vyšlechtěno mnoho odrůd a kultivarů, takže si ocún může pořídit i dvoubarevný nebo plnokvětý.

Více o pěstování ocúnu se dozvíte z následujícího videa:

Nádherní poslové podzimu

Přestože se příroda ladí s příchodem podzimu do tlumených barev, jsou rostliny, které si zachovávají své zářivé a poměrně veselé odstíny. A právě mezi ně se řadí i nádherný ocún obrovský. Někdy se s ním můžete setkat i ve volné přírodě, nejčastěji na loukách a v blízkosti lesů, kde se často vyskytuje v opravdu hojném množství. Doma ho můžete pěstovat nejen na zahradě v záhonech, ale i v nádobách. Jedná se totiž o poměrně nenáročnou podzimní cibulovinu.

V době květu nemají ocúny žádné listy. Zdroj: Nick Pecker / Shutterstock.com

Ocún má svou legendu

Latinský název této rostliny je Colchicum a získala ho dle černomořské oblasti Kolchis. Jedna z pověstí sděluje, že známá travička Médea se kdysi údajně připravovala k dalšímu činu a z několika kapek jedu, které jí ukáply na zem, vyrostl právě pověstný ocún.

Pozor, ocún je jedovatý!

Přestože se jeví jako velice pohledná květina, rostlina obsahuje prudce jedovatou látku kolchicin. Proto si je nikdy nespleťte a nepovažujte je za nejedovaté šafrány. Rostliny mají velmi podobný tvar, ale dají se spolehlivě rozlišit podle květů, listů a hlíz. Květy ocúnů mají 6 tyčinek, kdežto šafrány jen tři, protože patří do skupiny kosatcovitých.

Zajímavý životní cyklus

Během dvou měsíců od vysazení rozkvete na ocúnu poměrně bohaté množství květů z dlouhých nápadných trubkovitých okvětních lístků. Zhruba po 2 až 3 týdnech se naprosto zatáhnou a teprve až na jaře vyrazí z cibule nová vzpřímená růžice. Jakmile vyroste, tvoří ji tak 20 až 25 cm dlouhé lesklé listy mezi nimiž se vytvoří velké semeníky. A co je tou specialitou? Dozrálé tobolky obsahují hnědočerná semena s masitými výrůstky, které díky vlhku rosolovatí, a tudíž je větší šance, že je ve volné přírodě roznese na mnohá místa pasoucí se dobytek.

Jak ocún vysadit

Pokud budete chtít ocún vysadit, udělejte to vždy koncem srpna, a to do hloubky zhruba 10 až 15 cm. Jednotlivé hlízy měly být od sebe zhruba 15 až 20 cm, aby měly prostor k rozrůstání. Nejlépe vypadají ve skupinkách, proto je nevysazujte jen jednotlivě, raději udělejte několik společných stanovišť.

Ocúny můžeme pěstovat také v bílé barvě. Zdroj: I_life / Shutterstock.com

Jakou zvolit zeminu a stanoviště

Ocún obrovský vám budě vděčný nejen za slunné místo, ale také za propustnou humózní půdu s pH 5,5 až 6,5. Zemina by měla být také dobře odvodněná, protože je rostlina citlivá na přemokření. Hnojit můžete jednou za rok na jaře, ale není to zcela nutné.

Pozor na mráz

Přestože je ocún obrovský v podstatě nenáročná rostlina, je důležité ji chránit před mrazem. Pokud ji tedy máte na zahradě a očekává se mráz, zakryjte ji chvojím nebo netkanou textilií.

Co se sazeničkami jahodníků, až zapustí kořeny, a proč je právě na podzim dobré jahodníky namnožit? To všechno se dozvíte v podcastu přímo ZDE:

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.jaktak.cz, www.magazinzahrada.cz