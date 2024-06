Každý, kdo se kdy pokoušel pěstovat ovoce nebo zeleninu, ví, jak velký problém mohou způsobit ptáci. Přiletí, když to nejméně očekáváte, a během chvilky zlikvidují klidně celou úrodu. Existuje však jednoduché a efektivní řešení, které má mnoho zahrádkářů po ruce – stará “cédéčka”…

Malé lesklé disky, které už pro většinu z nás dávno ztratily svou původní funkci, mohou být znovu využity, i když tentokrát docela jinak, než jejich vynálezci a výrobci zamýšleli. Každopádně bude lepší je recyklovat než zdánlivě nepotřebné předměty rovnou vyhazovat na skládky.

Jde o odlesky

Proč jsou CD disky tak účinné v boji proti ptákům, a tak i v ochraně naší úrody, o kterou usilujeme několik předchozích měsíců? Trik je samozřejmě v jejich reflexním povrchu, který dokonale odráží sluneční paprsky.

Jsou-li cédéčka zavěšena na stromech, pak jejich odlesky, objevující se nepravidelně v různých směrech podle závanu větru, doslova oslňují případné nezvané ovocechtivé návštěvníky. Ptáci mají totiž přirozenou tendenci vyhýbat se místům, kde jsou vystaveni náhlým a nepředvídatelným zábleskům, které z logiky jejich přírodou daného uvažování považují za potenciální nebezpečí.

CD vybírejte s rozumem

Postup, jak zajistit ochranu vaší úrody, je tak vlastně absolutně jednoduchý. Nejde o nic jiného než o zavěšení co největšího množství nepotřebných CD disků na větve stromu. Jejich středem zkrátka protáhneme provázek, který buď zavážeme rovnou při přípravě, nebo až kolem větve na stromě.

Jen bychom si měli dávat pozor při výběru disků, abychom náhodou nepoužili třeba ten, na němž jsou fotografie ze staré dovolené. Za ztrátu takových vzpomínek žádná úroda nestojí.

Jako na vánoční stromek

Disky pak zavěsíme na stromy přesně tak, jako bychom to udělali o Vánocích. Délka provázků by měla být kolem 10 centimetrů, protože taková již zajistí volný pohyb odstrašujícího předmětu a tím tedy také dostatečnou variabilitu v odlescích, které ptáky spolehlivě vyděsí. Delší provázky by se mohly časem zamotat do ostatních větví, kratší by nesplňovaly svoji funkci.

Ekologické a jednoduché

Nelíbí se vám takové řešení? Pravdou je, že nejde právě o nejpřírodnější prvek na zahradě a některým pěstitelům by mohla zavěšená cédéčka vadit. Jde ale jen o pár týdnů v roce a záchrana úrody za to většinou stojí.

Navíc bychom si měli uvědomit, že i když se to možná na první pohled nezdá, jde o ekologickou variantu ochrany zahrady, protože cédéčka klidně poslouží i několik let po sobě, aniž by v přírodě zanechala škodlivou stopu.

Jsou i jiná řešení

Kdo by ale takové řešení na své zahradě skutečně nesnesl, může využít i další možnosti jako jsou osvědčení staří známí - strašáci, méně výrazné lesklé “mašle”, uvázané na větve, nebo průmyslově vyráběné plašičky, které vydávají ptákům nepříjemné zvuky. K jakému způsobu ochrany vlastní zahrady se rozhodnete právě vy?

