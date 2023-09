Září je ideální měsíc na výsadbu některých odolných druhů trvalek. Rostlinky tak mají dostatek času zakořenit a připravit se na zimu, kterou přečkají díky pořádné vrstvě chvoje či listí. Přinášíme vám tip na 4 vytrvalé krasavice, které jen tak něco nerozhází.

Vzdálenost jednotlivých výsadeb by měla být u nižších druhů 30 až 40 centimetrů, u vysokých odrůd 40 až 60 centimetrů. Pokud se vám stane, že rostlinka má poškozené kořeny, nebojte se je zkrátit nožem. Zárodek nového života pak zasaďte do přiměřené hloubky a zalijte. A které z trvalek by neměly na vaší zahradě chybět?



Ve videu se dozvíte, jaké druhy květin je nejlepší vysadit v září:

Zdroj: Youtube

Dračík

Původně jde o trvalku ze Severní Ameriky, která své příznivce okouzluje hroznovitým květenstvím a trubkovitými květy. Na světě existuje 300 druhů dračíků – některé fungují jako „živé koberce“, proto se hodí na vykrytí míst na trávníku či jako trsovitá ozdoba u kamenných zídek. U zahradníků se nejvíce těší oblibě velkokvěté odrůdy dračíků, které nachází uplatnění hlavně ve smíšených záhonech s jinými vzrostlejšími trvalkami.

Dračík miluje lehkou, neutrální (až mírně kyselou) půdu s dostatkem živin a zálivky. Nejlépe se mu daří na slunných místech nebo v polostínu, proto na to myslete, až ho budete sázet. Dračík můžete pěstovat v nádobách na terasách či balkonech. Před zimou je lepší jej přenést do úkrytu s pokojovou teplotou. U „nováčků“, které jste vysázeli na zahradu, dejte alespoň pořádnou vrstvu chvojí či listí, aby zimu přežily.



close info Profimedia zoom_in Dračík vás okouzlí bohatými květy.

Rozchodník

Už na první pohled je vám jasné, že rozchodník je sympaťák. Má dužnaté listy a drobné růžové, červené nebo bílé květy, které zase zahrají na vaši romantickou strunu. Kytičku můžete pěstovat v nádobách (například na balkóně či terase), ale i v záhonech či skalkách s písčitou nebo štěrkovou půdou.

Rozchodník si potrpí na světlo a slunce, proto na to myslete při sázení. Rostlinku vsaďte do půdy s kompaktním kořenovým balem. Pokud máte dostatek místa, zasaďte více rozchodníků najednou, protože nejlépe jejich půvab vynikne ve skupině.



close info Profimedia zoom_in Rozchodník nejlépe vynikne ve větších skupinkách.

Plaménka latnatá

Je krásná a navíc i omamně voní. Není divu, že je oblíbenou rostlinou nočních motýlků, kteří na ní rádi nalétávají. Plaménka je přešlechtěnou rostlinkou, proto na ni můžete narazit v různých kultivarech, které vás slibují jedno či vícebarevné květy. Nejčastěji můžete plamének vidět v růžové, fialové či temně karmínové barvě.

Rostlinka je velká parádnice a za svou „květinovou show“ očekává luxusní podmínky k životu. Nárokuje si kvalitní zahradní zeminu (s dostatečnou závlahou) a s pořádnou porcí živin. Proto jí v novém záhoně přivítejte pořádnou „výživovou bombou“.

Smíchejte nasekanou trávu, drobné štěpky (můžete je získat třeba pomocí drtiče zahradního odpadu) a trochu podzimního listí. Směs zaryjte do připravovaného záhonu a uvidíte, jak vám plaménka vykvete do krásy.



close info Profimedia zoom_in Plaménku latnatou můžete nejčastěji vidět v růžové, bílé či karmínové barvě.

Hvězdnice křovitá

Pokud budete chtít hostit tuhle krásku na vaší zahradě, počítejte s tím, že hvězdice potřebuje dostatek péče v podobě zálivky, slunce a výživné půdy. Pokud ji necháte „na suchu“, bude trpět padlím a celkově zchřadne. Kromě hvězdice křovité je populární také hvězdice novoanglická nebo hvězdice novobelgická.

close info Profimedia zoom_in Hvězdnice křovitá potřebuje pravidelnou zálivku.

Všechny tyto kultivary se pyšní studenými barvami – bílou, růžovou, modrou či karmínovou. Rostlinku vysaďte na slunné stanoviště, do mírně vlhké půdy s kyselejším pH. Aby hvězdice vynikla, dopřejte jí 50 – 60 centimetrové rozestupy.

Dobrá zpráva: Hvězdnice vypadá krásně i jako řezaná rostlina a vydrží ve váze velmi dlouho!

