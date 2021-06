Letničky pro nezkušené a roztržité pěstitele: Tyto se vám zničit nepovede!

Bohatě rozkvetlé záhony a truhlíky bývají výsledkem pravidelného zalévání, hnojení, plení a zastřihávání. Máte pocit, že to při své lenosti a zapomnětlivosti nezvládnete? Zkuste zkrášlit zahradu takovými letničkami, které zvláštní péči nepotřebují.

Některým květinám stačí jen vybrat správné stanoviště a porostou téměř samy. V drtivé většině budou potřebovat slunce a propustnou půdu, zatímco v těžké a mokré zemině by mohlo dojít k podmáčení a zahnívání kořenů. Pokud se vám daří zajíždět rýčem do záhonu zlehka a nenarážíte na tvrdé či mazlavé hroudy jílu, můžete zajásat. Většina letniček tu bude spokojena.

Jaké rostliny zasadit abyste se o ně nemuseli moc starat

Co sem ale zasadit, abyste se o to nemuseli nijak zvlášť starat? Mezi naprosto nenáročné jednoleté květiny se řadí třeba aksamitníky neboli afrikány. Jejich sazenice můžete zasadit do volné půdy ještě teď během června, nejspíš už budou nakvetlé z obchodu. Jejich květy bývají jasně žluté, oranžové, mahagonové i žíhané a záhonek dokážou krásně prozářit. Hnojení nepotřebují, vystačí si s tím, co najdou v půdě. Až se na ně budete chodit dívat a kochat se jejich krásou, vezměte si s sebou nůžky a odstřihněte jim odkvetlé květy. Nemusíte to provádět každý den, ale zejména v začátku to afrikánům hodně prospěje. Díky zastřihávání se nevytáhnou do výšky, ale rozkošatí se do šíře. A budou více kvést.

Slunečnice seženete v různých barvách i velikostech. Zdroj: Shutterstock.com

Zkuste zasadit slunečnice

Máte-li na zahradě slunné místo, kam nefouká vítr, můžete sem zasadit slunečnice. Jejich pěstování opravdu zvládne i malé dítě – ochotně vyklíčí ve volné půdě ze semínka a v případě nedostatečné zálivky vám svou žízeň dají najevo svěšenými listy. Jakmile je pořádně zalijete, listy se zase narovnají. Pro začátek je možná lepší zvolit nižší druhy, protože ty vyšší potřebují přivázat k nějakému kůlu, aby rostly rovně a vítr je nezlomil. Když navíc později čekáte na semínka, na odkvetlé dvoumetrové slunečnice není zrovna nejlepší pohled. Menší kultivary se dají lehce pěstovat také v nádobách na osluněném balkóně, zde však budou logicky potřebovat častěji zalévat.

Gazánie zářivá přežije sucho. Zdroj: Shutterstock.com

Co zasadit pokud vás nebaví zalévat

Jestliže si nevěříte ani v zalévání, poptejte se po druzích pocházejících z horkých a suchých oblastí, které se s nedostatkem vláhy umějí vypořádat. Působivě zbarvené květy se objevují na jihoafrické gazánii zářivé, kterou můžete vysadit do truhlíku i na skalku. Gazánie miluje slunce natolik, že za oblačného počasí květy na truc neotevře. V listech dokáže zadržovat vodu na horší časy, a tak se nic nestane, když ji sem tam zapomenete zalít. V tropických vedrech ji přesto kontrolujte, zda se netváří unaveně. V zásadě ale platí, že sucho přežije spíše než vytrvalý déšť.

Šrucha velkokvětá vyžaduje jen slunce. Zdroj: Shutterstock.com

Pravidelnou zálivku nevyžaduje ani šrucha velkokvětá. Klade si jedinou podmínku: dostatek slunce. Její trsy s různě zbarvenými výraznými květy zkrášlí nejen záhony a truhlíky, ale také skalky nebo zídky.

Zkuste luční kvítí

Nakonec je tu vždycky možnost vyhovět současnému trendu a na zahradu zasít luční kvítí. Plocha pokrytá něžnými lučními rostlinami působí přírodně, podporuje přirozený ekosystém a láká na zahradu včely i motýly. Většina druhů se navíc sama vysemení, takže příští rok možná nebudete muset ani kupovat nové osivo. Z oblíbených druhů jmenujme vlčí máky, len setý, kopretiny, černuchu a zvonky. Pro jednoduchost lze zakoupit luční směs, kde jsou všechny krásné a nenáročné letničky zastoupeny v jediném sáčku. O malou soukromou louku se nemusíte starat vůbec. Sama si v půdě zadrží vodu a popere se s jakýmkoli počasím. Dvakrát za sezonu ji bude potřeba posekat – pěkně ručně, kosou. Dnes už ale není problém si na to někoho najmout...