Tip pro chytré hospodyňky: Odpady z domácnosti, kterými skvěle pohnojíte zahradu

Vlastní kompost je úžasným zdrojem kvalitní zeminy a nejen to. Těší nás i fakt, že je to produkt naší práce a také, že je najednou místa v popelnici o něco víc. Posekaná tráva, shrabané listí, zelené zbytky z kuchyně, to je klasická skladba kompostu. Ne všichni ale chceme nebo můžeme mít vlastní kompost. I tak není nutné všechno házet do koše.

Zdroj: www.jaktak.cz, bydleni.magazinplus.cz

Našli jsme pro vás využití několika typických zbytků z kuchyně, které můžete přidat k rostlinám bez kompostování. Není nad to přihnojit si zeleň přírodní cestou!

Vaječná skořápka poskytne dostatek prostoru pro semínko vzklíčit Zdroj: Shutterstock.com

Vaječné skořápky

Skořápky běžně vyhazujeme do směsného odpadu, a přitom jde o zcela unikátní zdroj vápníku. Ještě před začátkem sezony je nemusíte nosit do zahrady. Doma si v nich můžete vypěstovat semenáčky. Je to vhodná náhražka tzv džifů (z angl. jiffy). Vaječná skořápka poskytne dostatek prostoru pro semínko vzklíčit a my jej následně můžeme vysadit i ve skořápce do záhonu nebo velkého květináče. Nepoškodíme citlivé drobné kořeny, rostlina svým růstem postupně skořápku rozláme a její zbyty se v půdě stanou zdrojem vápníku. Pomleté skořápky jsou také vhodným doplňkem stravy pro veškeré ptactvo, stejně tak jako vhodným hnojivem. Nejlepší je skořápky rozemlít na prášek a zapracovat do půdy. Ideálně prášek ze 4 až 5 skořápek k jedné rostlině.

Lógr neboli kávová sedlina

Na rozdíl od na vápník bohatých skořápek, káva je kyselá. Zbytky použité kávy je vhodné zapracovat do země v okolí rostlin milujících kyselejší půdu. Těmi jsou například borůvky, mrkve nebo ředkvičky. Z okrasných květin a keřů můžeme jmenovat hortenzie, rododendrony, azalky a také třeba konvalinky. Alternativou je zalévání záhonu směsí vody a zbytků kávy.

Banánové slupky poslouží jako hnojivo i při pěstování rostlin v nádobách. Zdroj: iva / Shutterstock.com

Banánové slupky

Banán i jeho slupky jsou excelentním zdrojem draslíku. Slupka banánu je tvořena draslíkem dokonce ze 42 %! Do zeminy je můžete vpravit mnoha způsoby. Lze kompostovat celé slupky nebo je zahrabat přímo k rostlině. Můžeme je nakrájet na drobno a motyčkou smísit s hlínou při okopávání. Sušit, rozemlít a sypat k rostlinám v podobě prášku. Také je možné nechat je louhovat 10 dnů ve vodě a roztokem zalévat. Záleží jen na vás, jak se vám se slupkami bude nejlépe manipulovat. Zda je chcete použít okamžitě, anebo si nachystáte prášek ke hnojení během dlouhé zimní sezony.

Voda z vaření příloh

Vodu, kterou byste obyčejně ze zeleniny, rýže nebo těstovin slili, uchovejte a nechte vychladnout. Takováto voda je ideální zálivkou pod veškerou zeleň. Pokud brambory před vařením škrábete, pak vyvařte také slupky. Vaše rostliny budou milovat škroby i další nutričně zajímavé látky uvolněné do vývaru během tepelné úpravy.