Odpadky z kuchyně v kompostu: Které tam patří a které kompost ničí?

Založení kompostu je snadná věc. Ať už máte malou nebo velkou zahradu, nebo si chcete pořídit kompostovací nádobu přímo do bytu. Jaký materiál do kompostu ale patří, a jaký ne?

Nejdříve se podívejme na materiál, který kompostu prospívá. Mimo odřezků ze zahrady, jako jsou trávy a listí ze stromu, můžete do kompostu přidat hobliny nebo piliny, hnůj od býložravců, nepotisknutou lepenku nebo novinový papír a papírové kapesníky.

A co zbytky z kuchyně?

Kompostu prospívají veškeré zeleninové a ovocné zbytky a slupky. Někdo vynechává slupky z exotického ovoce, zbytky z cibule a česneku. Do kompostu také můžete nasypat odpad z odšťavňovače, sypaný čaj, kávovou sedlinu či prošlé koření. Pokud vám začala plesnivět zelenina nebo ovoce, kompostu by to nemělo vadit. Kompostovat lze i kukuřičné klasy, nevařená zrna jako je rýže nebo kroupy, párátka, skořápky z ořechů, staré ovesné vločky a semínka nebo drobky. Rychle se rozloží, a kompostu by neměly vadit, ani rostlinné polotovary jako sójové, rýžové, mandlové nebo kokosové mléko, tofu a tempeh.

Může vás zajímat 12 Zvířata Domácí vermikompostér promění kuchyňský odpad na cenné hnojivo 9 Zahrada Pět nejčastějších chyb při zakládání kompostu

Co do kompostu nikdy nedávat:

Invazivní plevele jako je pcháč rolní. Tyto rostlinky jsou sice krásné, ale velice snadno se ale rozrůstají. Do kompostu není proto vhodné je dávat.

Potravinové zbytky, obsahující některé živočišné produkty včetně masa, mléčných výrobků a kostí, také do kompostu nepatří. Nejen, že mohou v kompostu hnít a zapáchat, budou také lákat noční mrchožrouty jako jsou krysy, kuny, lasice. Stejně jako neomyté vaječné skořápky. Ty v principu kompostu neškodí, opět ale mohou lákat nezvané návštěvníky.

Máslo, kuchyňský olej, živočišný tuk a mastnota. Jelikož je vlhkost klíčovou součástí kompostování, položky na bázi oleje se nerozloží. Navíc mohou kompost znehodnotit a přilákat škůdce.

Pečivo a vařená zrna. Ani chléb, zbytky sladkého pečiva nebo těstoviny a rýže nedělají kompostu dobře. Lákají totiž nejen škůdce, kteří by si chtěli na zbytcích pochutnat, podporují navíc množení škodlivých bakterií a proces hnití.

Lepenkové obaly a samolepky z ovoce a zeleniny. Kuchyňské obaly z jogurtu, mléka, sušenek apod. pochopitelně do kompostu nepatří. V rozumném časovém horizontu se nerozloží a navíc mohou kompost znehodnotit. Podobně je to také s „biologicky rozložitelnými obaly“. Ty jsou v domácích podmínkách téměř nerozložitelné. Jsou totiž určené pro mnohem teplejší průmyslové kompostárny.

Zdroj: www.sustainablejungle.com, www.gardeningknowhow.com