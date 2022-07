Odpuzovač hmyzu z igeliťáku a mincí: Mouchy se ho bojí jako čert kříže

Léto je období plné hmyzu, který už vás jistě štve a rádi byste se ho zbavili. Neustálé bzučení, poletování kolem obličeje a posedávání na vašich nohách už vás nebaví, a navíc víte, že mouchy přenášejí spoustu nemocí. Poradíme vám, jak je vyhnat z obydlí jednou provždy.

Znáte britskou influencerku Sophii Hinchliffou, známou jako paní Hinch? Ta na své stránce Perfect Lady of the House prozrazuje snadnou metodu, která odhání hmyz z domovů a krytých teras či altánků.

Na výrobu inovativního odpuzovače hmyzu budete potřebovat igelitový sáček, vodu a několik mincí. Tudíž vše, co máte běžně doma. Možná nevěříte a myslíte, že z těchto věcí nemůže vzniknout nic, co by vás ochránilo před hmyzem, ale opak je pravdou. Jen musíte vědět jak na to!

Vyzkoušejte trik s igelitovým sáčkem Zdroj: Shutterstock

Stačí vám sáček, voda a pár mincí

Jdeme tedy na to. Do igelitového sáčku nalijte trochu vody a do ní přidejte několik mincí. Pak sáček zavěste k oknu nebo vchodovým dveřím. No a následně už zbývá jen čekat, co se bude dít.

Kladete si otázku, jak tento tríček může fungovat? Proč by se mouchy bály obyčejného sáčku? Je to proto, že mouchy mají jiné noční vidění než lidé. Igelitový sáček tak považují za vosí hnízdo a tak se mu raději vyhnou obloukem. Také nesnáší vodu a barvy, které se odráží od ponořených mincí.

Vzhledem k vysokému dosahu sociálních sítí tento trik vyzkoušely tisíce lidí, kteří byli z výsledku nadšeni. Hned se začaly se svými úspěchy chlubit na sociálních sítích.

Mince přidejte do sáčku s vodou Zdroj: Tomáš Sagy Vondráček / Shutterstock

Nadšené komentáře na sociálních sítích

„Dnes jsem pověsil pytlík u dveří zimní zahrady a neviděl jsem ani jednu mouchu, opravdu to funguje!“ objevilo se například na Facebooku.

Pokud tedy ani vy nemáte rádi hmyz, jde o ideální řešení, jak se ho snadno a bez velkých investic zbavit.

Nevyhovuje-li vám tento tip, můžete zkusit i nějaký další. Například existují bylinky, které hmyz odpuzují. Vsaďte na pelargonie, levanduli, mátu, měsíček lékařský, šantu kočičí či meduňku.

Poslední možností jsou i chemické repelenty nebo ultrazvukové odpuzovače hmyzu, které jsou velmi oblíbené a slibují vysokoprocentní účinnost. Jak tedy vidíte, možností je bezpočet a některá vás jistě otravného hmyzu zbaví. Stačí si jen vybrat tu pravou!

Zdroj: www.irismirror.ie, www.pestujeme.cz, www.bydlimekvalitne.cz