Nevíte, co s odřezky trvalek ze zahrady? Proměňte je v nádherné a voňavé věnce, které ozdobí váš domov i zahradu. Naučíme vás, jak snadno vyrobit originální dekoraci, která potěší všechny smysly.

Každý zahrádkář se čas od času potýká s otázkou, co udělat s odřezky trvalek po jejich prořezávání nebo stříhání. Místo toho, abyste je vyhodili na kompost, můžete je využít k vytvoření krásných a originálních věnců. Tyto dekorace nejen že provoní váš domov, ale také přinesou kousek přírody do vašeho interiéru či exteriéru.

Materiál a pomůcky pro výrobu věnců

Výroba bylinkových věnců je snadná a zábavná aktivita, kterou si můžete užít sami nebo společně s rodinou či přáteli. Navíc je to skvělý způsob, jak recyklovat rostlinný materiál a vytvořit něco krásného a užitečného.

Než se pustíte do výroby věnce, je důležité si připravit všechny potřebné materiály a pomůcky. Základem je slaměný nebo polystyrenový věnec, který poslouží jako základ pro váš věnec.

Dále budete potřebovat drát, nejlépe tenký a ohebný, který vám pomůže připevnit rostliny k základu. Nezapomeňte na kleště na stříhání drátu a nůžky na úpravu rostlin.

Pro ty, kteří preferují rychlejší metodu, je vhodná tavná pistole. Ta umožňuje rychlé a pevné připevnění rostlin k základu věnce. Při práci s tavnou pistolí buďte opatrní a dbejte na bezpečnost.

Kromě těchto základních pomůcek si můžete připravit i další dekorativní prvky, jako jsou stuhy, mašle, šišky nebo drobné ozdoby, které dodají vašemu věnci osobitý charakter.

Postup výroby bylinkového věnce krok za krokem

Výroba bylinkového věnce je jednoduchý proces, který zvládne i začátečník. Začněte tím, že si připravíte základ věnce a vyberete rostliny, které chcete použít. Odřezky by měly být čerstvé a v dobré kondici.

Nejprve připevněte několik větších kusů rostlin k základu pomocí drátu nebo tavné pistole. Postupujte po obvodu věnce a snažte se vytvořit rovnoměrnou vrstvu. Poté začněte přidávat menší kousky a vyplňujte mezery. Dbejte na to, aby byl věnec hustý a kompaktní.

Při práci s drátem buďte opatrní, abyste nepoškodili rostliny. Drát by měl být dostatečně utažený, aby rostliny držely na místě, ale ne příliš, aby je nezlomil. Pokud používáte tavnou pistoli, nanášejte lepidlo opatrně a v malém množství.

Pokračujte v přidávání rostlin, dokud není celý základ pokrytý. Na závěr můžete přidat dekorativní prvky, jako jsou stuhy nebo drobné ozdoby. Nezapomeňte věnec pravidelně otáčet, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí ze všech stran.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Krásný pestrý věnec si můžete pověsit na dveře

Nejlepší rostliny pro voňavé věnce

Pro výrobu voňavých věnců se nejlépe hodí aromatické byliny a trvalky. Mezi nejoblíbenější patří levandule, která nejen krásně voní, ale také dlouho vydrží. Šalvěj je další skvělou volbou, její stříbřité listy dodají věnci zajímavou texturu a barvu.

Rozmarýn je nejen aromatický, ale také velmi odolný a dlouho si zachovává svěží vzhled. Tymián, oregano a saturejka jsou další výborné volby, které přinesou do vašeho věnce rozmanitost vůní a textur.

Při výběru rostlin myslete na to, jak budou vypadat po uschnutí. Některé byliny, jako například levandule, si zachovávají svůj tvar a barvu i po usušení, zatímco jiné mohou změnit vzhled.

Tipy na umístění a využití bylinkových věnců

Bylinkové věnce jsou všestranné dekorace, které najdou uplatnění v mnoha částech domu i zahrady. Jedním z nejoblíbenějších míst pro umístění věnce jsou vchodové dveře. Zde věnec nejen krásně vypadá, ale také příjemně přivítá návštěvníky svou vůní.

V zahradě můžete věnec pověsit na plot nebo zeď, kde vytvoří zajímavý kontrast s okolní zelení. Věnce se také skvěle hodí jako dekorace na stůl, ať už v interiéru nebo na terase.

Nezapomeňte, že bylinkové věnce můžete průběžně doplňovat a obměňovat. Pokud některé části uschnou nebo ztratí svěžest, jednoduše je nahraďte novými odřezky. Tímto způsobem můžete mít krásnou a voňavou dekoraci po celý rok.

Bylinkové věnce jsou také skvělým nápadem na originální dárek. Můžete je vyrobit pro přátele nebo rodinu jako osobní a voňavý dárek. Jsou také populární jako dekorace na svatbách nebo jiných slavnostních příležitostech.

Výroba bylinkových věnců z odřezků trvalek je nejen kreativní a zábavná aktivita, ale také skvělý způsob, jak využít to, co by jinak skončilo v kompostu. Tyto voňavé dekorace přinesou do vašeho domova kousek přírody a budou vás těšit svou krásou a vůní po dlouhou dobu. Tak neváhejte a pusťte se do výroby svého prvního bylinkového věnce!

