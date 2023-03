Druhy rajčat odolné proti plísni. Které to jsou? Velký přehled

Pomalu se blíží rajčatová sezóna, která zpravidla začíná kolem svátku Josefa. Přemýšlíte, které druhy budete letos pěstovat? Vsaďte na odrůdy rajčat odolných proti plísni. Snížíte tak rizika této nemoci na minimum.

Březen je vhodný čas pro výsev semen rajčat a na předpěstování sazenic. Zkušení pěstitelé vědí, že jedním z největších postrachů neúrody rajčat je rozšíření plísně, která tuto zeleninu s oblibou napadá. Proto než vysejete nebo vysadíte sazenice, přemýšlejte o tom, jaké konkrétní druhy si v letošním roce pořídíte. Nezavrhujte samozřejmě již ověřené odrůdy, ale neváhejte zkusit i ty, které byly vyšlechtěny jako odolné proti plísni.

Protiplísňová rajčata

Přestože zní název těchto rajčat tak, že byste mohli mít pocit, že vaše nová rajčata v žádném případě plísni nepodlehnou, není to zcela stoprocentní. Zelenina, která by proti plísni působila jako antibiotikum neexistuje. Výhodou těchto rajčat je to, že jsou proti plísňovým chorobám mnohem více rezistentní.

Plíseň bramborová (Phytophtora infestans)

Jedná se o jednu z nejvážnějších nemocí nejen rajčat, ale i brambor po celém světě. Jeden malý rostlinný patogen může způsobit opravdu nedozírné škody a z minulosti jsou známy i pohromy větších rozměrů. Během 2. poloviny 19. století se plíseň bramborová rozšířila z Ameriky do Evropy a pronikla i do Irska, kde totálně zlikvidovala úrodu brambor. Tato plodina tam byla základem potravy veškeré populace a plíseň zde byla příčinou hladomoru.

Projevy plísně

Napadení se na rajčatech projevuje postupně se rozrůstajícími šedozelenými skvrnami. Nejčastěji na okrajích listů a dále napadající celou čepel. Skvrny časem hnědnou a listy vadnou a tmavnou. Pokud je vlhké počasí, objevují se na spodní straně skvrn u okrajů světlé povlaky reprodukčních orgánů houby.

Na samotných plodech se vyskytují nejprve malé drobné zelenohnědé skvrny, které se poměrně rychle rozšiřují a postupně hnědnou. Rajče má potom vrásčitý povrch, směrem dovnitř tvrdne a dužina se stává hnědou. Této nemoci nahrává dlouhotrvající vlhké počasí, mlhy, ovlhčení listů při špatné zálivce, nízké teploty a výrazné rozdíly mezi denní a noční teplotou. Které druhy rajčat jsou tedy vůči plísni více odolné?

Crimson crush F1

Jedná se o typ tyčkového hybridu s vysokou odolností proti plísni. Plody jsou větší, pravidelně kulovité a hladké, dorůstající až do hmotnosti 150 g. Jejich povrch je červený, dužina je chutná, šťavnatá a s vysokým obsahem lycopenu. Rostlina této odrůdy je vitální a zdravá a chemickou ochranu proti plísni u ní můžete omezit na minimum, anebo i vynechat. Zdravá rajčata budete sbírat až do podzimu.

Cocktail crush F1

V podstatě se jedná o menšího sourozence výše zmíněné odrůdy, takže se jedná také o poměrně rezistentní tyčkové rajče. Plody jsou hladké a kulovité s hmotností kolem 50 až 60 g. Jsou typické příjemným aroma a výbornou chutí.

Consuelo F1

Jedná se o koktejlovou odrůda rajčete a tyčkový hybrid s vysokou odolností k plísni, ale o něco nižší než u série „crush“. Má menší plody 25 až 40 g těžké, které vyrůstají v bohatých vijanech, které často nesou až 30 plodů.

Mountain magic F1

Tento druh hybridu rajčat je jedno z prvních rajčat s geneticky deklarovanou rezistencí k plísni bramborové. Původem pochází z USA a rodí menší plody o váze 40 g. V současné době je pěstována po celém světě a představuje vysoký standard v odolnosti proti plísni.

Rubylicious F1

Jedná se o třešňovou odrůdu rajčete s vysokou odolností k plísni a také s vynikající chutí a vysokým obsahem cukru. Poměrně silné rostliny nesou na každém vijanu zpravidla 12 až 25 menších plodů o hmotnosti přibližně 15 g.

