Která zelenina prospěje nejen vám, ale i vašim rostlinám? Je to červená řepa a používá se docela snadno.

Máte rádi červenou řepu? Vaše rostliny také!

Slyšeli jste někdy o tom, že bychom neměli vylévat vodu z vařených brambor nebo rýže a raději ji měli použít? Hezká myšlenka, ale brání nám v tom sůl, kterou používáme při přípravě oblíbených příloh. U řepy je to ale jiné. Odvar z řepy se nemusíte zdráhat použít. Stačí jej jen ředit.

Podívejte, jak připravují nálev z řepy v příspěvku z YouTube kanálu Plants and flowers.

Proč používat odvar z červené řepy?

Ač to není typické hnojivo, pochybovat o jeho účincích je docela zbytečné. Proč? Všechny organické látky nabízejí rostlinám i lidem konkrétní makro a mikro živiny, které jsou pro organismy lépe či hůře metabolizovatelné. Z principu tedy co nezabije, to posílí. Platí to rozhodně i v případě odvaru z červené řepy.

Co můžete od takového odvaru čekat? Obsahuje látky jako železo, mangan a hořčík čili mikroživiny, které jsou často v hnojivech opomíjené. Největší důraz se při hnojení klade na NKP čili dusík, draslík a fosfor. Z těchto makro živin je červená řepa přirozeně bohatá na draslík, který podporuje rostlinu v květu, ale přispívá i ke zrání pletiv či kořenového systému.

Proč zrovna odvar z řepy, a ne rovnou řepu celou? Samozřejmě řepu jako takovou můžete rozhodně přidat do nálevu nebo na kompost. Určitě z ní jde připravit i zákvas a podobně, ale rozhodně je lepší dát si ji k jídlu a využít jen zbytky. Na odvar po vzoru videopříspěvku se hodí i dřevnaté ke konzumaci méně vhodné plodiny nebo listy z řepy.

Nicméně odvar vzniká běžné také při každém vaření červené řepy. Rozhodně by byla škoda tento v podstatě odpad nevyužít a vylít do odpadu. Řepa se navíc vaří bez použití soli, takže se nemusíte zdráhat odvar použít.

close info Profimedia zoom_in Pokud je uvařená řepa dřevnatá a nehodí se k jídlu, rozmixujte i dužninu. Nezapomeňte hnojivo vždy ředit.

Jak používat odvar z červené řepy?

Vychladlý odvar řeďte vodou v poměru 1:1 a aplikujte ke květinám. Nezalévejte na list, ale vždy ke kořenům. Protože řepa obsahuje i množství přírodních cukrů, podporuje růst řas, ale také mikroorganismů, což může být pro kvalitu půdy důležité. Pokud je v nálevu i nějaká dužnina z řepy, zapracujete ji do půdy.

Pamatujte, že řepa barví, a proto odvar používejte opatrně, abyste později nemuseli čistit dlažbu, oblečení nebo jiné světlé povrchy, na kterých jasně růžová až rudá skvěle vynikne.

